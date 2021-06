Conforme a los criterios de Saber más

Reinaldo Rueda conoce las entrañas del fútbol colombiano y para Jorge Luis Pinto su designación cae como anillo al dedo para encarar sobre la marcha lo que resta de las Clasificatorias. El ex estratega campeón con Alianza Lima nos da una mirada de los pros y contras que produce la ausencia de James Rodríguez, el jugador insignia del último tiempo. El mismo ensayo lo hace con Farfán para Perú. En definitiva, pide sensatez para que no se realice la Copa América en estos días tan adversos.

—¿Cuánto modificará Rueda contra Perú en relación de lo que hacía Queiroz?

Siento que Reinaldo (Rueda) va a mantener la base. Todos los partidos históricamente con Perú, cuando hemos dirigido o visto desde la tribuna, siempre fueron muy disputados. Hoy es más claro Perú porque el proceso que lleva Gareca es bastante largo. Gareca ha impuesto un estilo. Reinaldo lleva cinco u ocho entrenamientos, más allá que conoce muy bien a los jugadores. Los puede explotar un poquito más que el profe Queiroz, quien no conoció totalmente sus características. Entonces, creo que Reinaldo va a encontrarlos en sus posiciones buenas de rendimiento.

—¿Se acertó con la elección de Rueda?

El conocimiento que tiene Rueda de los jugadores suma mucho. Los ha visto jugar, los ha enfrentado y conoce el modelo de competencia, que al profe Quieróz le sorprendió en Sudamérica. La altura y los diferentes climas. Hay factores claves en el equipo de Reinaldo. Habrá mejor claridad, estructura y disposición. Y por supuesto, más motivación. Los jugadores saben que no se puede perder y existe una necesidad de sacar resultados.

—Hay un tema que polariza actualmente a Colombia, ¿cuánto altera al equipo que no esté James Rodríguez?

James es un jugador muy importante para Colombia. Lo ha sido y especialmente en el Mundial. De pronto, no está en su mejor momento por las lesiones que ha padecido. A Colombia con James Rodríguez le va a pasar lo mismo que a Brasil con Pelé. Decían que Brasil no volvería a ser campeón del mundo sin Pelé. O que Argentina no lo sería sin Maradona. No es así. Yo creo que son etapas. La virtud que hoy tiene Colombia es que hay diversidad de jugadores. No hay la urgencia. A James se le puede suplir, no de la manera quizás en que juega porque él tiene su estilo. Pero sí con otra connotación táctica que puede ser provechosa.

—¿Rueda gana trajín y dinamismo sin James Rodríguez ni Luis Fernando Quintero?

Sin duda. Va a haber un equipo más equilibrado. Habrá más dinámica y aporte al equipo. Reconocemos que James con un pase puede resolver un partido, pero estos chicos van a dar un trajín más constante en los noventa minutos.

—¿Hizo bien James en sacar ese comunicado indicando que estaba en perfectas condiciones para ser convocado por Rueda?

Yo estoy seguro que Reinaldo lo llamó, porque ellos son amigos. Quiso explicarle al país que se preguntó: ¿por qué no James? Él quiso dar esa explicación que para él fue oportuna. Dentro de un ambiente de buenos amigos, que los son, tuvieron que hacer una declaración conjunta.

—¿Quién puede suplir la generación de juego sin el volante del Everton?

Esa pregunta es difícil de contestar. De pronto, Reinaldo todavía no los sabe. Yo tampoco. Hay jugadores que indudablemente van a estar como Cuadrado. Veremos si lo ubica atrás o adelante. Barrios también estará por su experiencia y roce. No sabemos la alineación.

—¿Cuánta tranquilidad auspicia el presente de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel en el Atalanta?

Duván y Muriel andan en un gran momento. Han demostrado que son jugadores con gol. Yo diría que esa es la gran ventaja que tiene hoy Colombia sobre Perú. En este momento tiene con quienes hacerlos. Esa es la duda que tiene Perú. De pronto, no está Guerrero u otro. Colombia el frente de ataque lo puede llenar fácilmente.

—¿Cuánto pierde Perú sin Jefferson Farfán?

Hay dos jugadores importantes y determinantes en Perú. Uno es Farfán. No hay la menor duda. Compenetrado y en forma es muy valioso para el Perú. Si no juega favorece mucho a Colombia. Y Guerrero, quien así juegue treinta minutos es un jugador que en cualquier momento hace gol.

—¿Hay preocupación con la defensa de Colombia? En los dos últimos partidos les marcaron nueve goles.

Esa no es Colombia. La que jugó en Quito no es Colombia. La que jugó por ratos con Uruguay, tampoco la es. Colombia es un equipo regular, ordenado y equilibrado. La mano de Reinaldo ahora va a ser muy importante en ese sentido.

—¿Juega la estadística? Perú no le pudo ganar a Colombia en el proceso de Gareca.

Puede jugar un poquito. No es determinante. Perú con cualquier nómina va a hacer pelea a Colombia y Colombia con cualquiera lo será para Perú.

—Había que ser sensatos para no realizar la Copa América en Colombia. ¿Qué le genera que la Conmebol quiera proyectar la competición a pesar de los problemas que existen en Sudamérica?

Era un momento difícil. Nos duele haber soltado la Copa América. Se había hecho mucha inversión en muchos sentidos. La idea de Colombia de aplazarla para noviembre me parece muy oportuna y clara. Hubiese sido bellísimo. Los jugadores de Europa podían venir en esa etapa con permisos. No es el momento para que Colombia ni ningún país de Sudamérica haga la Copa América. Yo pienso que estamos viviendo una pandemia compleja para nuestros pueblos.

