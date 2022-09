Los colegas que cubrieron a la ‘U’ de Reynoso hace más de una década cuentan que lo más complicado era atinarle a la alineación. Reynoso siempre sacaba un conejo del sombrero y quedaban en posición adelantada . Sorprender es uno de sus verbos preferidos. Cumple a cabalidad eso que dicen que el fútbol es el arte del engaño.

Y hoy lo hizo, en la Videna, al anunciar su primera convocatoria como el entrenador de la selección peruana de mayores. Los periodistas dábamos por descontado el llamado de una legión de jugadores de Melgar y no apareció ni uno solo. No porque no hayan hecho los méritos suficientes, sino porque, según dice, “no desea castigarlos” por el enorme desgaste que han hecho en la Copa Sudamericana y por la recta final que afrontarán en la Liga 1.

De todos modos, se creía que era un hecho el retorno de Carlos Cáceda, el llamado de Paolo Reyna, Ramos y el ‘Chaca’ Arias, una de sus debilidades. Deneumostier e Iberico partían con menos posibilidades, pero estaban en el bolo. No tendría que sorprender que fueran incluidos en la siguiente convocatoria. Aunque la duda siempre será por quién.

Piero Quispe, el recompensado

A los 21 años, Piero Quispe ha recibido su primer llamado para defender a la Blanquirroja. No suma cincuenta partidos en Primera División, pero Reynoso dice haber visto en él todo lo que busca en un jugador: dinámica, sacrificio, orden y carácter.

“Lo he seguido desde que debutó. Tiene condiciones y una dinámica que necesitamos. Quizá sea el más premiado pues no tiene una gran cantidad de partidos en Primera. Pero ha hecho los méritos. Posee un desenfado para jugar que apreciamos”, declaró Reynoso.

Quispe está en su mejor momento: se ha afianzado como titular indiscutible en Universitario, más allá de los técnicos que han pasado en todo el 2022, y viene de ganar un clásico, donde marcó y rascó como pocos, en el mediocampo crema.

Ruidíaz, el oportunista del gol que tendrá una nueva oportunidad

Aquí Reynoso fue consecuente y hasta previsible: desde que se enfundó el buzo de la selección, inmediatamente se pensó en el regreso de Raúl Ruidíaz. Como se ha contado en varias oportunidades fue el que lo hizo debutar en Primera División, allá por el 2009, cuando dirigía a Universitario. Luego le dio la confianza en un clásico y sacó lo mejor de él. Años más tarde se lo llevaría a Melgar de Arequipa.

“Es un jugador probado, no tiene que demostrar nada. Hay la percepción que no ha rendido en la selección, pero yo sé lo que puede dar. No le llamaría revancha, sino la oportunidad de demostrar. No le quiero cargar una presión extra. A veces la metes y a veces choca al palo”, lo defendió el ‘Cabezón’.

Gianluca Lapadula, inamovible; Santiago Ormeño, a quien dirigió en el Puebla y Alex Valera, el futbolista que más creció en los últimos tres años, son las otras opciones de ataque. ¿Qué lugar tendrá Ruidíaz en esa terna? ¿El equipo cambiará su manera de jugar cuando él entre al campo para aprovechar sus dotes de goleador?

Otras sorpresas: Alejandro Duarte, Santamaría y Yordy Reyna

Sin Cáceda a la vista y con Ángelo Campos reapareciendo tras una lesión, Reynoso prefirió a Alejandro Duarte, un arquero con pasado en el fútbol mexicano y que hoy es el “1″ del puntero Sporting Cristal. “Me interesa cómo responde al lado de Pedro (Gallese) y (José) Carvallo”, ha dicho.

En defensa, el retorno de Anderson Santamaría obedece a la lógica: Reynoso también lo dirigió al punto de reconvertirlo de volante mixto a central. Además, Santamaría está teniendo un 2022 exitoso en el Atlas mexicano. Y podría ser una opción cuando juegue con tres zagueros al fondo.

Yordy Reyna, dejado de lado por Gareca desde hace buen rato, también está entre los 27 de esta lista inicial. ¿Qué puede ofrecer a sus 28 años el atacante del Charlotte Football Club de la Major League Soccer? Veremos qué le encomienda Reynoso.