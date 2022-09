Sin duda somos un país de luchadores, donde los sueños son convertidos en realidad a base de esfuerzo, disciplina y dedicación. Muestra de ello, es nuestra maratonista de alto rendimiento, Gladys Tejeda, nacida en el departamento de Junín, cuya lucha se ha visto reflejada en sus grandes logros deportivos.

Compitió en el Mundial de Atletismo de China, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016; en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Toronto 2015 y Lima 2019, donde obtuvo la Medalla de Oro, batiendo récord. Además, este año fue medalla de oro en media maratón en los Juegos bolivarianos en Valledupar en Colombia.

Del campo a los Juegos Olímpicos

Mirando hacia atrás, Gladys recuerda todas las dificultades que pasó para convertirse no solo en una deportista profesional sino en una campeona que hoy es considerada entre las 50 mujeres más poderosas del Perú, según la revista Forbes. Creció en un hogar rico en amor, pero con bajos recursos económicos que la ayudaron a formar su carácter.

“Desde muy pequeña vine batallando. Mis padres no fueron personas de un estatus bueno para desarrollarnos en la familia hubo dificultades, pero eso nos sirvió para esforzarnos de la mejor forma. Esas debilidades y carencias hicieron que me desarrolle mentalmente y posea una psicología fuerte para afrontar dificultades. Recuerdo que mis padres me hicieron trajinar en el campo. Ellos fueron ganaderos y yo solía utilizar las botas de jebe para poder andar en los charcos y ríos, para mí era una alegría. Me sentía feliz junto a la naturaleza”, contó la deportista, quien al dedicarse profesionalmente a correr se dio cuenta de la importancia de tener adecuados implementos.

(Foto: Instagram @tejedaperu)

Su consejo para los jóvenes deportistas

Debido a su gran experiencia como maratonista, da algunas herramientas a los jóvenes que tienen como meta convertirse en atletas de alto rendimiento.

“Lo principal son las ganas, la actitud, la disciplina, el gusto y de repente tener pasión. Si no tenemos esos puntos importantes no lo vamos a hacer. En mi caso me aferré al atletismo, recuerdo que en alguna oportunidad mis padres dijeron: ‘tienes que dedicarte a estudiar’. A veces los padres piensan que hacer deporte es perder el tiempo o es no tener un futuro, pero pienso que para ser atleta de alto rendimiento los padres de familia tienen que estar informados. También juega un papel importante ellos profesores, ellos me involucraron al atletismo... Es un triángulo, tienen que ver los padres de familia, el alumno y los profesores para involucrarlos al deporte. Por falta de información, los padres no van cortas las alas”, explica la deportista.

“Las excusas nos van a sobrar, vamos a decir: ‘no tengo las zapatillas’, ‘mi papá no trabaja’. Yo empecé con lo que tenía. No empecé con zapatillas de marca, empecé con botas de jebe y me sirvieron para poder fortalecerme físicamente y tener pies más fuertes. Cuando hacía lluvia solía correr sin zapatos, lo cual me gustaba mucho, me sentía libre de correr detrás del caballo y los animales para ayudar a mi papá en temporada de invierno. Eso es bueno, te ayuda a tener pies resistentes, las plantas más fuertes, tienes menos lesión”, agregó.

“El deporte es salud y debe ir de la mano de la educación, pero debe crearse el Ministerio del Deporte y el presupuesto sería más concentrado", señala la desportista. (Foto: Instagram @tejedaperu)

“Debe crearse el Ministerio del Deporte”

Pero no todo han sido sonrisas para Gladys Tejeda tuvo días duros por una lesión en la columna que tuvo desde niña. A pesar de eso, gracias a médicos especializados en lesiones deportivas y su pasión la ayudaron a regresar a las carreras y ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos en Valledupar este año.

A Gladys no solo le preocupa su lesión en la columna, sino la falta de apoyo por parte del Estado para formar atletas de alto rendimiento. Por eso, considera que se debe crear un Ministerio del Deporte y que se coloque personas idóneas en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para impulsar el deporte en nuestro país.

“Nuestro sistema deportivo no está acorde para poder mantener atletas o crear atletas de alto rendimiento, por eso en los Juegos Olímpicos siempre vamos con una menor cantidad de atletas, llegamos máximo a 30, mientras otros países llevan entre 300 o 500 atletas. Allí nada más no damos cuenta que el sistema no está bien desde arriba y obviamente las federaciones y el IPD tendrán debilidades. Sería bueno tener un ministerio (del Deporte) para que sea más completo. Yo sé que el IPD se maneja a través del Ministerio de Educación, es otro ministerio donde se comparte presupuesto y no es igual”, reclama.

“El deporte es salud y debe ir de la mano de la educación, pero debe crearse el Ministerio del Deporte y el presupuesto sería más concentrado. No estaríamos viendo un porcentaje para aquí y otro para educación, sino netamente para el deporte, porque solo así vamos a progresar. También debemos tener personas idóneas en el IPD y en la federación, para dar apoyo no solo a los deportistas que vienen desde atrás, sino manejar a los nuevos chicos. No es: ‘yo le corto las alas a los niños’, entonces cómo queremos tener atletas de alto rendimiento. Es como la educación si no hay inicial, primaria y secundaria, no vas a espera que tu hijo termine la universidad”, reflexionó.

