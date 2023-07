Honduras vs Haití se enfrentan por la fecha 3 del grupo B de la Copa Oro 2023. El partido se disputará este domingo, desde las 19:00 horas de Honduras y 21:00 de Haití (20:00 del Perú), en el Bank of America Stadium de Charlotte. La transmisión del juego estará a cargo de ESPN, Star Plus, Univisión y TUDN. La ‘H’ mantuvo sus esperanzas de clasificar a cuartos de final al rescatar de manera dramática el empate 1-1 ante Qatar. En la tercera jornada de este grupo, el combinado hondureño definirá su futuro contra Haití.

