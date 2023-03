Vuelve a jugar la selección peruana después de varios meses y lo hace ante un rival de peso y renombre como lo es la Alemania de Hansi Flick. La escuadra sudamericana afrontará dos compromisos en tierras europeas, aprovechando la fecha FIFA de marzo, y empezará su travesía contra los teutones, que acaban de participar en el Mundial Qatar 2022. ¿Dónde, cómo ver, a qué hora y cuáles serían las alineaciones? Aquí en El Comercio te contamos todos los detalles.

¿Cuándo juega Perú vs. Alemania?

El partido está programado a disputarse este sábado 25 de marzo de 2023.

¿Dónde juega Perú vs. Alemania? Estadio

Las acciones se desarrollarán en el estadio MEWA Arena, situado en Maguncia, Alemania.

¿A qué hora juega Perú - Alemania?

El juego comenzará desde las 2:45 p.m. de Perú. A continuación, conoce los horarios internacionales.

Si estás en México - 1:45 p.m.

Si estás en Colombia - 2:45 p.m.

Si estás en Ecuador - 2:45 p.m.

Si estás en Bolivia - 3:45 p.m.

Si estás en Venezuela - 3:45 p.m.

Si estás en Estados Unidos - 3:45 p.m.

Si estás en Argentina - 4:45 p.m.

Si estás en Uruguay - 4:45 p.m.

Si estás en Brasil - 4:45 p.m.

Si estás en Chile - 4:45 p.m.

Si estás en Paraguay - 4:45 p.m.

Si estás en España - 8:45 p.m.

Si estás en Italia - 8:45 p.m.

Si estás en Alemania - 8:45 p.m.

¿Dónde ver amistoso Perú vs. Alemania? Canales TV

El cotejo se podrá ver en territorio nacional por señal abierta y cable. Estos con los canales encargados de la transmisión.

ATV (09 y 709 en HD)

(09 y 709 en HD) América Televisión (04 Y 704 en HD)

(04 Y 704 en HD) Movistar Deportes (14 y 774 en HD)

(14 y 774 en HD) STAR Plus (en otros países)

(en otros países) DAZN (en Europa)

Link para ver Perú vs. Alemania en vivo por Internet

Declaraciones de Juan Reynoso

“Nadie puede objetar que Alemania es un rival histórico y de las selecciones que más mundiales han ganado. Alguno puede decir que Alemania hizo un mal Mundial, pero ahora, analizando los partidos, una cosa es verlo como aficionado, todos los hemos visto en el rato que podíamos.

Es un equipo diseñado para atacar. Quizás no cosechó lo que jugó y rindió, porque no solo es lo que uno ve en acción, sino el potencial físico que desplegaron. Los números fueron impresionantes, pero no terminaron siendo eficientes en las dos áreas”.

Declaraciones de Hansi Flick

“Tenemos que tomar decisiones. Podríamos haber llevado a todos los jugadores, pero es importante que no solo entrenen, sino que también jueguen. No podíamos haber dado a todos esta oportunidad, así que decidimos que sería mejor para ellos entrenar en casa.

Tenemos la intención de hacer debutar a todos los nuevos jugadores, pero tenemos que esperar y ver cómo se desempeñan. Nuestra tarea es preparar al equipo en general. Tenemos poco menos de un año para la Eurocopa. Sabemos que necesitamos estabilidad y opciones para cada posición”

Lista de convocados de Perú

Pedro Gallese (Orlando City)

José Carvallo (Universitario)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Luis Abram (Atlanta United)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Marcos López (Feyenoord)

Miguel Araujo (FC Emmen)

Miguel Trauco (San José Earthquakes)

Anderson Santamaría (Atlas)

Renato Tapia (Celta de Vigo)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Edison Flores (Atlas)

Cristofer Gonzales (Al Adalh Club)

Jesús Castillo (Sporting Cristal)

Pedro Aquino (Club América )

Sergio Peña (Malmö FF)

Andy Polo (Universitario)

Gianluca Lapadula (Cagliari)

Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders)

André Carrillo (Al Hilal)

Alex Valera (Universitario)

Percy Liza (Marítimo)

Ray Sandoval (Atlético Grau)

Lista de convocados de Alemania

Bernd Leno (Fulham)

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Armel Bella Kotchap (Southampton)

Matthias Ginter (Friburgo)

Christian Günter (Friburgo)

Thilo Kehrer (West Ham United)

David Raum (RB Leipzig)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Josha Vagnoman (Stuttgart)

Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mergim Berisha (Augsburgo)

Emre Can (Borussia Dortmund)

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Serge Gnabry (Bayern Múnich)

Leon Goretzka (Bayern Múnich)

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Kai Havertz (Chelsea)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Jamal Musiala (Bayern Múnich)

Felix Nmecha (Wolfsburgo)

Kevin Schade (Brentford)

Timo Werner (RB Leipzig)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

¿Cuánto pagan las casas de apuestas para el Perú vs. Alemania?

Este sábado 25 de marzo a las 02:45 p.m. (hora peruana) se jugará el partido amistoso entre Alemania y Perú en el Mewa Arena, estadio del FSV Mainz 05, en la ciudad de Maguncia. La blanquirroja llega a tierras bávaras con el objetivo de demostrar que sigue siendo un equipo competitivo, capaz de hacerle juego a cualquier selección mundialista.

Cabe recordar que el último encuentro entre estas dos selecciones fue en el 2018, con una victoria alemana por 2-1. En ese sentido, la casa de apuestas extremas Betsafe ofrece pagar 28 veces cada sol apostado si Perú gana el partido y Alemania no logra hacer remates al arco.

Además, Betsafe ofrece una cuota de 26 en caso Gianluca Lapadula, que aún está en duda, anote un doblete. Por otro lado, si Sergio Peña, que la está rompiendo en Suecia, le hace una huacha a Goretzka, esta casa de apuestas pagará 20 veces cada sol en juego. Ahora, si Alex Valera se reivindica del penal fallado ante Australia y anota desde los doce pasos, Betsafe multiplicará 25 veces las apuestas.

El DT Reynoso dirigirá su quinto encuentro de selección, y se espera que repita la victoria del último partido frente a Bolivia, donde lo ganó por la mínima diferencia. Sin embargo, Alemania es un rival que podría generarle muchos dolores de cabeza al DT peruano. Precisamente Betsafe añade una cuota de 20 si el técnico es expulsado en el encuentro. Así, con una pequeña apuesta de S/ 10, se llevarían S/ 200 en una sola jugada.

Por otro lado, este será el primer encuentro que disputará el equipo alemán luego de su temprana eliminación de la Copa del Mundo en fase de grupos. Si bien están en plena reestructuración del plantel a cargo del entrenador Hansi Flick, mantienen su muy tradicional juego de posesión y contraataques rápidos. Por tal motivo, Betsafe pagará 4.75 si Perú le quita el balón y termina el encuentro con un 60% de posesión.

Cierra el cuadro de apuestas extremas una que ofrece multiplicar 25 veces cada sol apostado en caso Ter Stegen ataje un penal, reduciendo las posibilidades de triunfo a los peruanos.