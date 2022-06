Pablo Giralt reaccionó a la derrota de la selección peruana: “Siento que no dieron todo lo que tenían”

La selección peruana cayó en la tanda de penales frente a Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Tras 120 minutos, el equipo de Ricardo Gareca tuvo que definir su cupo a la cita mundialisa desde los doce pasos; no obstante, Luis Advíncula y Alex Valera erraron sus disparon, dejando afuera al equipo de Ricardo Gareca. Ante ello, Pablo Giralt, periodiste de DirecTV Sports, afirmó que “quedó con bronca” por el nivel de la ‘Blanquirroja’.

“Perú afuera del Mundial, Australia en carrera. Estoy enojado porque Perú no fue Perú. Estoy con fastidio porque las Eliminatorias son tan largas, vas a partido único y solo juegas bien un tiempo suplementario. No pueden pasar 105 minutos sin patear al arco, me da bronca”, afirmó Giralt.

Luego culminó: “No lo digo de manera demagógica, lo digo por la ilusión de los peruanos. Siento bronca porque este grupo de muchachos hizo historia con la selección, llegando a una final de Copa América, el Mundial pasado; y también por Ricardo Gareca. Pero me quedo molesto porque puedes ganar o perder, el tema es morirte de nada, hoy siento que Perú no dio todo lo que tenía”.

Siento bronca porque Perú no fue Perú. pic.twitter.com/sVEs4V772M — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 13, 2022

PERÚ FUERA DEL MUNDIAL QATAR 2022

La selección de fútbol de Perú quedó el lunes fuera del Mundial de Qatar al caer 5-4 en la tanda de penales ante Australia en el repechaje jugado en la ciudad de Doha, luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo extra.

Con la derrota, el sueño peruano de llegar a su segundo Mundial consecutivo quedó trunco tras su vuelta a la máxima cita del fútbol en Rusia 2018 después de 36 años de ausencia.

Australia, que clasificó a su sexta Copa del Mundo en su historia y quinta consecutiva desde la competencia disputada en Alemania en 2006, integrará el Grupo D con Francia, Dinamarca y Túñez.

El conjunto peruano accedió a la repesca con Australia al quedar en el quinto lugar en las eliminatorias sudamericanas, en las que Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay lograron su clasificación en forma directa.

En el partido jugado en el estadio Al Rayyan de Qatar, Perú intentó imponer su característico juego de control del balón, mientras que Australia propuso un juego más ordenado y físico, con momentos de presión alta sobre la salida rival.

Luego de un primer tiempo sin peligro sobre las porterías, Perú jugó más directo en el complemento y contó con aproximaciones al arco defendido por Mathew Ryan.

Australia aprovechó el quedo del conjunto inca en los minutos finales y respondió con remates de Aziz Behich y Ajdin Hrustic que que exigieron al meta Pedro Gallese.

En el tiempo extra, el seleccionado peruano recuperó el dominio y creó varias oportunidades, pero no tuvo puntería para romper el cero.

La ocasión más clara del partido fue al minuto 107 a través de un remate de cabeza de Edison Flores que dio en la base del poste izquierdo del arco y salió desviado.

Perú representó a la Confederación Sudamericana, mientras que Australia llegó a la repesca por la eliminatoria de Asia.