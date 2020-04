En tiempos de coronavirus, las transmisiones en vivo han suplantado a los contenidos televisivos en cuanto a entrevistas y declaraciones se refiere en el ámbito deportivo. Esta tarde, Paolo Hurtado conversó con Movistar Deportes y recordó todo lo que vivió en la selección peruana.

“La foto del gol ante Ecuador la tengo de recuerdo, quería dedicarle el gol a los hinchas y a mis compañeros también. Me marcó bastante, me cambió la vida porque yo estuve un año fuera de la selección y volví ante Uruguay”, explicó ‘Caballito’.

Luego acotó: “Fue difícil no ir a la Copa América. Me emocionaba con los partidos pero fue una sensación fea, porque sabía que pude estar ahí y no estuve. Por momentos era desagradable por lo que me pasó, pero sí estaba feliz por los compañeros y por la selección”

Por último explicó: “La selección cambió mucho con la llegada de Ricardo Gareca, en los permisos, en los entrenamientos y en cómo te habla en la cancha. Cada vez que nos da un permiso, tenemos que cumplirlo porque sino la confianza se rompe. El ‘profe’ Gareca me ayudó mucho en mi carrera porque la gente antes me criticaba mucho y él me ayudó a ser otro jugador en la selección”.

MÁS EN DT