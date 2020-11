La convocatoria de Gianluca Lapadula ha generado una gran expectativa entre los hinchas de la selección peruana y la prensa deportiva. El delantero ítalo-peruano, que ya cuenta con ficha en Reniec para obtener su DNI, es una de las principales novedades para los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

Desde Italia, el tema no ha sido ajeno al comentario de los periodistas. Tancredi Palmeri, corresponsal de beIN Sport y CNN, respondió al periodista Renzo Galiano sobre el caso del atacante del Benevento. “Gianluca Lapadula llega a Perú demasiado tarde. Se debe a la garra del ‘Tigre’ Gareca, que insistió e insistió varios años y al final consiguió convencerlo. Hace cuatro años, Lapadula estaba soñando con Italia, con la ‘Azurra’. Intentó romperla con el AC Milan”, dijo.

En los cinco años que lleva el atacante en la Serie A ha tenido altos y bajos. “Luego, la carrera de Lapadula comenzó a descender, hasta el año pasado que encontró su dimensión en el Lecce, donde marcó unos 13 goles. Se ganó la posibilidad de ser aún artillero titular en la Serie A con otro equipo, a pesar que Lecce descendió”, comentó el periodista que también trabajó en la Gazzetta dello Sport.

Finalmente, hizo hincapié en lo que puede ofrecer el futbolista dentro del plantel de la selección peruana y la relación de trabajo que llevará con el ‘Tigre’. “Lapadula tenía la ilusión de llegar a Italia, pero no fue posible. Ahora, finalmente, ha evaluado cómo si puede ser esta su dimensión con Perú. Yo he cubierto dos veces a Perú en Copa América. Y he aprendido de la figura, de la forma de trabajar de Gareca. La pareja Lapadula-Gareca puede ser exactamente perfecta dando mucho uno al otro", acotó.

