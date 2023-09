Este sábado 23 de septiembre del 2023, Perú vs. Argentina en vivo online: transmisión del partido por la fecha 7 del Preolímpico de Vóley Femenino. El encuentro está pactado para iniciar a las 23:00 horas de Perú y 01:00 horas del domingo en Argentina ; además, la transmisión se puede ver a través de ESPN, Star Plus DirecTV GO, Flow, Telecentro Play y Volleyball World. Ambas selecciones llegan a esta última jornada sin posibilidades se acceder a los Juegos Olímpicos París 2024. Recordemos que las ‘matadorcitas’ mantienen una racha negativa de más de veinte años sin asistir a los JJ.OO.

