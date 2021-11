Conforme a los criterios de Saber más

Ya no hay margen de error. Si la selección peruana quiere seguir con el sueño de ir a Qatar 2022, tiene que derrotar a Bolivia este jueves en el Nacional. La blanquirroja no puede ceder más puntos en casa. Y en el partido ante La Verde, es momento que aparezca Gianluca Lapadula y no Marcelo Martins Moreno.

La selección peruana se ubica en el penúltimo puesto de las Eliminatoria Qatar 2022 con 11 puntos. A pesar de ello, tiene chances de clasificar a la Copa de Mundo. Eso sí, primero tiene sumar de a tres ante Bolivia quien tiene 12 puntos.

Para el partido del jueves, la selección peruana tiene que estar en un gran nivel para vencer a una Bolivia que viene entonada. Este encuentro, también tiene que servir para que los delanteros peruanos hagan su estreno en estas Eliminatorias.

Sin embargo, hay que resaltar que los atacantes tuvieron la mala suerte de no llegar en buenas condiciones en fechas pasadas. Por ejemplo, Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero no estuvieron bien físicamente en la fecha triple pasada. El capitán aun se sigue tratado de un problema en la rodilla y el Bambino sí está mejor que nunca.

“Estoy muy bien físicamente, no tengo ningún problema. Llegamos más unidos que nunca, tenemos que pensar en un partido a la vez. Con nuestra hinchada al lado podemos lograr cualquier objetivo”, dijo el goleador del Benevento a RPP.

Gianluca Lapadula ya práctica penales ante Pedro Gallese (Foto: @seleccionPeru)

-LAPADULA VS. MARTINS: ¿QUIÉN LLEGA EN MEJOR MOMENTO?-

Gianluca Lapadula comanda la lista delanteros que convocó Ricardo Gareca para los partidos ante Bolivia y Venezuela. Las otras alternativas que tiene el ‘Tigre’ son Alex Valera y Jefferson Farfán.

En 12 fechas jugadas de estas Eliminatorias a Qatar 2022, la selección peruana ha marcado 10 goles. Ninguno de estas anotaciones tiene la firma de algún centro delantero. Todos fueron obras de André Carrillo (3), Christian Cueva (3), Renato Tapia (2), Sergio Peña (1) y Luis Advíncula (1).

Gianluca Lapadula envió mensaje tras la derrota de la Selección Peruana. (Foto: Gustavo Ortiz/GEC)

Todo lo contrario, pasa con Bolivia. El combinado del altiplano tiene en sus filas a Marcelo Martins Moreno. El atacante tiene 8 tantos en estas Eliminatorias, casi la misma cantidad que hizo la selección peruana. Además, es el goleador de este camino mundialista.

El récord de Marcelo Martins no queda ahí. El boliviano el tercer goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas. Además de sus 8 goles, registra otros 12: uno hacia Rusia 2018, cuatro hacia Brasil 2014 y siete hacia Sudáfrica 2010.

“Vamos a trabajar y pensar cómo vamos a enfrentar a Perú que es una selección muy competitiva, que también está peleando por una plaza para la Eliminatorias. El grupo está consciente de la importancia del partido y nos las vamos a jugar como siempre lo dije”, declaró Martins en conferencia de prensa.

Estas Eliminatorias a Qatar 2022, están siendo la mejor de toda su carrera. Quiere llevar a Bolivia a disputar su cuarta Copa del Mundo. Algo que no lo hace desde Estados Unidos 1994. El delantero es el jugador más peligroso de La Verde.

Marcelo Martins se refiere al partido contra la selección peruana. (Foto: AP)

Por su parte, Gianluca Lapadula es hoy el delantero titular de la selección peruana. Sin embargo, no ha podido marcar ni un solo gol en estas Eliminatorias en 8 partidos disputados. El único que le puede hacer pelea a Marcelo Martins en cuanto a números con selección es Jefferson Farfán. La Foquita es el máximo artillero de Perú en la historia de Eliminatorias con 16 tantos.

A nivel de clubes, tanto Gianluca Lapadula y Marcelo Martins juegan en Segunda. El boliviano juega la Serie B de Brasil con Cruzeiro y el peruano hace lo mismo en Italia con el Benevento. Sin embargo, aquí el Bambino saca ventaja.

Marcelo Martins Moreno volvió a Cruzeiro en el 2020. (Foto: AFP).

Desde setiembre, Gianluca Lapadula registra más goles a nivel de clubes que Marcelo Martins Moreno. El boliviano no ha podido marcar con Cruzeiro. En cambio, el atacante nacional, tiene 6 tantos en el Benevento.

Además, este año, Marcelo Martins Moreno solo ha marcado 6 tantos con Cruzeiro. Lo mismo que hizo Gianluca Lapadula en su estreno en la Serie B con el Benevento. El Bambino en todo el año tiene un registro de 11 tantos con su club.

Gianluca Lapadula y Marcelo Martins Moreno se verán las caras este jueves. El peruano tiene una deuda pendiente que debe saldar. El equipo necesita sus goles para seguir soñando con Qatar 2022.

