Saúl ‘Canelo’ Álvarez hizo historia luego de vencer, contundentemente, a Caleb Plant en Las Vegas. El boxeador, con un nocaut técnico en el onceavo asalto, escribió su nombre como el único mexicano en unificar una división de boxeo de la CMB, AMB, OMB y la FIB. En sus 16 años de carrera, lo ganó todo; sin embargo, registra una sola derrota ante Floyd Mayweather Jr.

Sí, el único que ha podido vencer al Canelo fue Mayweather. Esa es la única derrota que registra el mexicano a lo largo de sus 60 peleas que también registra 57 victorias y 2 empates. Por eso, para muchos especialistas del boxeo, el mexicano no puede ser considerado como el mejor de la historia.

La pelea entre ambas leyendas tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena el 14 de septiembre de 2013. Mayweather Jr. llegaba con un récord de 44 victorias consecutivas y con 37 años encima. Por su parte, ‘Canelo’ tenía apenas 23 años y registraba 42 triunfos y un empate.

Álvarez era el boxeador del momento y uno de los pocos que podía vencer a Mayweather. Sin embargo, la historia dice que ‘Money’ terminó dominándolo dentro del cuadrilátero. Luego de 12 asaltos, el tapatío perdió por decisión mayoritaria.

Floyd Mayweather no solo retuvo su campeonato Superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), también se hizo de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y The Ring. Además, le dejó una marca que el ‘Canelo’ no podrá borrar jamás.

“Sin duda ahora vencería a Mayweather, sería una pelea muy diferente. Soy un peleador más maduro, sería un combate totalmente diferente, con más experiencia, aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar (la derrota en 2013), quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una entrevista a TUDN.

¿Quién ganó más títulos?

‘Canelo’ Álvarez luego de su victoria sobre Caleb Plant se convirtió en uno de los boxeadores en poseer los cuatro cinturones de una misma categoría . Entró en el grupo selecto donde no aparece Mayweather. Ahí están el ucraniano Oleksandr Usyk (peso crucero), los estadounidenses Bernard Hopkins (peso mediano), Jermain Taylor (peso mediano) y Terence Crawford (súper liviano), y el escocés Josh Taylor (súper liviano).

En total el Canelo tiene en su récord 13 cinturones mundiales a lo largo de toda su carrera: Peso súper welter CMB, Peso súper welter AMB, Peso medio CMB, Peso súper welter OMB, Peso medio AMB, Peso medio CMB, Peso súper medio AMB, Peso medio FIB, Peso semi pesado OMB, Peso súper medio CMB, Peso súper medio AMB, Peso súper medio OMB y Peso súper medio FIB.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr., se retiró definitivamente de los cuadriláteros con 50 victorias. Su última pelea fue ante Conor McGregor en el 2017. A lo largo de su carrera logró 23 títulos: 17 fueron del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en donde ganó en cinco categorías diferentes: súper pluma, ligero, súper ligero, welter y súper welter. El resto lo consiguió en las otras marcas.

A diferencia del Canelo, Mayweather solo compitió en Súper pluma, Ligero, Súper ligero, Wélter y Super wélter. En cambio, el mexicano en Wélter, Super welter, Mediano, Súper mediano y medio pesado.

¿Quién ganó más dinero?

Floyd Mayweather es considerado una máquina de hacer dinero. Por eso el apelativo de ‘Money’. A lo largo de su carrera, supo manejar muy bien los premios y cuánto dinero se iba a embolsar. El púgil siempre quería salir ganando y así lo hizo.

El estadounidense reveló que su enorme fortuna a lo largo de su carrera dentro del cuadrilátero ascendió a la monstruosa cifra de 1,300 millones de dólares. En su última pelea ante Loga Paul obtuvo un ingreso de 100 millones de dólares.

“Dicen que Mayweather está haciendo exhibiciones, es malo para el boxeo. Pero al final del día mi madre es millonaria, mi padre es millonario, mis hijos son millonarios. Mi nieto es multimillonario y ni siquiera lo sabe”, dijo en una entrevista con Millon Dollaz Worth of Game.

De otro lado, según la revista Forbes México, ‘Canelo’ Álvarez es el deportista mexicano mejor pagado desde el 2017 . El año pasado ingresó más de 37 millones de dólares a su cuenta bancaria. Tras derrotar a Caleb Plant ahora superará esa cifra porque se embolsó 40 millones de dólares.

En total, varios medios mexicanos aseguran que Canelo ganó más de 250 millones dólares a lo largo de su carrera. Una cifra muy baja respecto a lo que ha generado Floyd Mayweather. A pesar, de ello, el púgil puede seguir agrandando su fortuna porque aun tiene pensado seguir peleando.

Canelo Álvarez venció a Caleb Plant

