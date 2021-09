Conforme a los criterios de Saber más

Fue un domingo movido para la selección peruana. Horas antes a la sufrida victoria ante Venezuela con gol de Christian Cueva, el mundo entero presenció el vergonzoso momento que pasó en el Brasil vs. Argentina con la suspensión del partido por temas sanitarios/políticos y que -se pensaba en primer momento- iba a afectar a la Bicolor. El combinado nacional visitará este jueves al Scratch por la jornada 10 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 para cerrar así la fecha triple de este mes.

Cuatro nombres fueron el disparador del escándalo que terminó el clásico sudamericano a los 5 minutos de haberse empezado: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, futbolistas argentinos que militan en la Premier League, debían cumplir -según Anvisa, la autoridad sanitaria de Brasil- una cuarentena de 14 días por ser personas provenientes de Inglaterra pese a que el jueves pasado disputaron un encuentro frente a Venezuela.

Las federaciones de los países involucrados, Brasil y Argentina, de la mano de la Conmebol, tenían todo bajo control antes del partido, pero luego pasó lo que todo el planeta fútbol vio: representantes de Anvisa y la policía ingresó al campo para sacar y deportar a los jugadores que rompieron las reglas. El partido se acabó y, luego de las descargas de todas las partes, la FIFA emitió un comunicado informando que realizarán los informes correspondientes y tomarán una decisión “a su debido tiempo”.

Ahora, ¿en qué podía afectar a Perú lo ocurrido en el Arena Corinthians? En que para algunos se rompió la burbuja sanitaria en el Brasil vs. Argentina porque los agentes que ingresaron al campo no estaban acreditados ni habían pasado previamente una prueba COVID-19 que descarte alguna infección . Pero, de ser el caso, según los protocolos, las delegaciones involucradas deberían aislarse cuatro días y ser hisopados para volver a los entrenamientos. Es decir, no iba a alterar el choque de este jueves.

Según le informaron a El Comercio desde la Federación Peruana de Fútbol, existe preocupación por lo sucedido el domingo en Brasil , aunque se esperará al veredicto de la FIFA. Eso sí, necesitaban garantías para que el partido no se suspenda por algún tema sanitario, algo que en teoría es ilógico porque la delegación nacional no tiene ningún futbolista jugando en algún equipo del Reino Unido.

Asimismo, Antonio García Pye, gerente de la selección peruana, descartó la posibilidad de que la Blanquirroja deba o pida irse a otra sede porque los tiempos no permitirían que se haga de una manera adecuada. Cabe recordar que este martes viajarán rumbo al gigante amazónico para preparar el duelo ante el pentacampeón.

“Lo que ha ocurrido en el Brasil vs. Argentina se da en circunstancias diferentes a las que puedan existir con nosotros, ya que no contamos con jugadores en esta liga (Inglaterra). Jugar en otra ciudad me parece logísticamente complicado, ya que se necesitaría un ‘mago’ más que un gerente” , señaló en diálogo con Radio Ovación.

Con eso quedaría prácticamente descartado que vaya a haber algún cambio para el Brasil vs. Perú se jugará este jueves 9 de septiembre en el Arena Pernambuco, en la ciudad de Recife, a más de 2 mil kilómetros de Sao Paulo, donde ocurrió la bochornosa suspensión del encuentro entre los últimos finalistas de la Copa América.

Sin público: así recibirá Recife a Perú

A diferencia del clásico sudamericano, que tuvo en las gradas del Arena Corinthians a cientos de hinchas invitados por la CBF, el choque entre la selección peruana y el Scratch no contará con público. Ni pagador ni invitado. Este lunes, la Federación de Fútbol de Pernambuco (FPF, por sus siglas en portugués), estado donde se realizará el cotejo, anunció la decisión del gobierno local de jugar a puertas cerradas luego de recibir una carta oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“ Le informamos que el partido entre Brasil y Perú, válido para los Clasificatorios Sudamericanos al Mundial, en Arena Pernambuco, el 9 de septiembre, está autorizado a realizarse sin la presencia de público y / o invitados ”, indica el comunicado firmado Ana Paula Vilaça, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Económico de Pernambuco.

Según informa “GloboEsporte”, Evandro Carvalho, presidente de la FPF, tenía la intención de vender 1.500 entradas, pero ante la negativa del gobierno decidió trabajar como lo hizo su par de Sao Paulo: con invitados. Sin embargo, esta condición tampoco fue aceptada.

“Por ahora, la decisión del gobierno es que no hay autorización para la presencia del público, pagador o invitado. Esta es una decisión del comité. Lo que estamos preparados para hacer es recibir a las selecciones brasileña y peruana para jugar el partido con todos los protocolos . Hoy en día, el público todavía no puede asistir a ningún partido de fútbol profesional”, señaló hace una semana Vilaça.

Cabe recordar que la gobernación de Pernambuco fue una de las que estuvo en contra de la realización de la Copa América por la pandemia. Hoy, el Estado muestra mejoría en cuanto a casos/hospitalizados por COVID-19, por lo que se encuentran analizando el regreso de la hinchada a los estadios a partir del próximo mes, según el secretario de Salud de Pernambuco, André Longo. Por lo que, cuesta creer que exista algún problema en torno al encuentro entre la Blanquirroja y la Verdeamarela.

Brasil, un día de relajo

Definitivamente lo ocurrido en Sao Paulo dará ventaja deportiva a Brasil: llegarán descansados y los que estaban en capilla, entre ellos Neymar, jugarán ante Perú. Incluso, la CBF preguntará por la situación de Marquinhos. El central del PSG estaba suspendido una fecha, que iba a cumplirse en el Brasil vs. Argentina, por lo que aún no se sabe si podrá estar habilitado o no ante la Bicolor. En el otro extremo está Paolo Guerrero, que vio la tarjeta amarilla ante Venezuela y quedó fuera del encuentro de este jueves por acumulación de tarjetas.

Pero más allá de eso, el seleccionado brasileño toma la situación como mejor sabe hacer: con una sonrisa. Tras la suspensión del partido ante la Albiceleste, el técnico Tité ordenó hacer un partido de práctica entre suplentes y titulares, y este lunes le dio el día libre a sus dirigidos.

Mañana retornarían a los trabajos, aunque eso está en condicional, como todo en esta novela que comenzó a miles de kilómetros de Perú pero que podría afectar al elenco dirigido por Ricardo Gareca.

