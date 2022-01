Conforme a los criterios de Saber más

“Le pegué con alma, corazón y vida”, recordó hace poco José ‘Chino’ Pereda. Campeón de la Libertadores y la Intercontinental con el histórico Boca Juniors de Carlos Bianchi, pero recordado por todos los peruanos por su ‘bombazo’ desde unos 30 metros que se coló en el ángulo derecho de Faryd Mondragón y su metro 91 para darnos la primera y única victoria ante Colombia en Barranquilla aquel 30 de abril de 1997 con Juan Carlos Oblitas -hoy director deportivo de la FPF- como técnico. Una ciudad que visitamos cinco veces por Eliminatorias y regresamos con cuatro derrotas. Una ciudad alegre, caribeña, pero infernal cuando se habla de fútbol en la que la selección peruana está para buscar este viernes (4 p.m.), casi 25 años después, otro triunfo heroico, histórico. Tres puntos que nos mantengan con vida, como aquella vez que nos metió en la lucha para ir a Francia 98.

Son diez visitas a tierras cafeteras las que tuvo el combinado nacional por Eliminatorias. Y solo dos alegrías: la comentada en el párrafo anterior y la del 2001 con gol de Nolberto Solano. “Armamos un 4-4-2 y ganamos 1-0. Ahí está la muestra que uno tiene que saber utilizar sus capacidades para tratar de ganar y no creo que ahora sea la excepción”, nos comentó en una reciente entrevista Julio César Uribe, técnico de aquel equipo blanquirrojo.

Perú en Colombia

por Eliminatorias Resultado Ciudad Rusia 2018 Colombia 2-0 Perú Barranquilla Brasil 2014 Colombia 2-0 Perú Barranquilla Sudáfrica 2010 Colombia 1-0 Perú Medellín Alemania 2006 Colombia 5-0 Perú Barranquilla Corea-Japón 2002 Colombia 0-1 Perú Bogotá Francia 1998 Colombia 0-1 Perú Barranquilla Estados Unidos 1994 Colombia 4-0 Perú Barranquilla México 1986 Colombia 1-0 Perú Bogotá España 1982 Colombia 1-1 Perú Bogotá Chile 1962 Colombia 1-0 Perú Bogotá

Gareca, que algo sabe de romper maleficios lejos de casa -victorias en Paraguay, Ecuador y Venezuela-, buscará igualar lo hecho por el ‘Ciego’ y el ‘Diamante’, sus dos grandes amigos. Uno con el que trabaja aún en la federación y otro con el que compartió vestuario en el América de Cali en la década de los 80.

El triunfo del 97 en Barranquilla llegó después de una derrota y un empate. Una victoria que sirvió para que Perú se meta en la pelea para llegar al Mundial de Francia un año después, un torneo que se nos escapó de las manos, por diferencia de goles. Ahora, los dirigidos por el ‘Tigre’ quieren seguir mirando de cerca a Qatar ganando en la misma ciudad. La Blanquirroja tiene 17 puntos, los mismos que el elenco colombiano, y robar puntos es la consigna. Obviamente los tiempos han cambiado, son otros jugadores, pero vale recordar cómo se gestó el histórico triunfo hace 25 años con Juan Carlos Oblitas como la mente maestra.

La selección peruana ya se encuentra en Barranquilla para disputar el decisivo encuentro por Eliminatorias. La delegación ya entrena en el Estadio Romelio Martínez y se pone a punto para el partido.

Un contexto adverso

Se habían jugado diez fechas de las Eliminatorias Francia 98 y la selección peruana estuvo andando entre el sexto y noveno puesto. Justo en la décima jornada llegó séptimo, aunque las expectativas del hincha se habían perdido tras el empate a uno contra Ecuador en Lima. Un resultado que vino luego de una derrota ante Paraguay en Asunción. Dos partidos sin ganar. Y tocaba visitar a Colombia del ‘Pibe’ Valderrama en Barranquilla.

“Llegábamos de un empate doloroso, con una despedida fea en ese momento de la gente para con nosotros por el resultado que sacamos. Había un ambiente de desazón entre la gente. Y además, íbamos a jugar contra uno de los mejores equipos de Sudamérica”, recuerda Juan Carlos Oblitas, el técnico de la Bicolor en esa época.

“Seamos sinceros. En esos días, que esa selección consiguiera un punto, de local o de visita, ya de por sí era buenísimo. Yo recuerdo haber ido más con la expectativa de que nos vaya bien dentro de lo posible y que literalmente no nos pasen por encima”, nos cuenta el periodista Patrick Espejo, enviado especial de El Comercio para ese duelo.

La seleción peruana jugó cinco partidos en Barranquilla: ganó solo una vez.

La selección colombiana, dirigida por el Hernán Darío Gómez, marchaba en el segundo puesto aunque había cosechado dos derrotas ante Argentina y Paraguay en sus dos partidos anteriores. Más allá de los malos resultados, Barranquilla era una fiesta. El Hotel Dann, donde concentraban los locales, era una casa abierta en la que jugadores, periodistas e hinchas podían cruzarse sin ningún tipo de impedimento.

Un par de días antes, Gómez no ocultó las ausencias de José Luis Carranza en el once peruano -”El ‘Puma’ es un h… de p…, acá los jugadores le tienen miedo”, decía- y Chemo del Solar, quien había renunciado a jugar por la selección. “A mí me han contado todo”, señalaba como diciendo que conocía los motivos del jugador del Celta de Vigo de no vestir más la Bicolor. Intentaba echar leña al fuego, molestar a sus rivales. Pero no lo consiguió.

Perú concentró en el lujoso Hotel El Prado en el que también se encontraron los presidentes de ambas federaciones: don León Londoño de Colombia y Nicolás Delfino de Perú. Al mediodía, Juan Carlos Oblitas usó uno de los salones del hotel como búnker y reunió a todo el plantel para una charla motivacional. ¿Qué les dijo? Lo contó el recordado Daniel Peredo en su crónica del partido para la revista “ONCE”.

“Muchachos, vamos a encarar el partido tal como está previsto. Cada uno sabe cuál es su función y confío a muerte por ustedes. Pero tengan presente algo: Colombia no es el cuco de antes. Vamos a jugar con respeto hacia el rival, pero sin miedo. El fútbol colombiano ha mejorado muchísimo, pero no tiene títulos internacionales. Acuérdense de la última Copa América; quedaron cuartos. Lo mismo en la Copa Libertadores, han ganado una sola y hace casi diez años. Repito: respeto sí, pero no hay que ir más allá de eso. Ellos están heridos, vienen de dos derrotas y si hay un momento para sacarles puntos es ahora. No antes ni mañana, hoy, esta noche. Vamos, estoy seguro de que no perdemos, si jugamos concentrados y les quitamos el balón vamos a ganar. Métanse eso en la cabeza”.

“Después del partido con Ecuador nos olvidamos de la parte física, del calor y trabajamos la parte táctica. Había una sola manera de ganarle a este equipo de Colombia y era tener la pelota. Eso les metimos a la cabeza a los chicos, que había una sola manera de ganar y era quitarles la pelota, no dejar que ellos manejen el partido como siempre lo hacían y en gran parte del partido lo hicimos y ese fue el éxito”, nos cuenta el ‘Ciego’. Con las ideas claras, Perú partió rumbo al Estadio Metropolitano de Barranquilla en busca de la hazaña.

El partido

El encuentro empezó en medio de un calor infernal y un ambiente festivo, muy amarillo. Las pelucas del ‘Pibe’ Valderrama en las tribunas y las afueras del estadio fueron de las cosas más llamativas. “El ambiente fue espectacular. Habían peruanos, pero no en gran cantidad”, rememora Espejo.

Juan Carlos Oblitas mandó al campo el siguiente once: Julio Balerio; Nolberto Solano, Juan Reynoso, José Soto, Percy Olivares, Roger Serrano, Juan Jayo, José Pereda, Roberto Palacios, Eddie Carazas y Germán Carty.

José Pereda fue el héroe de Perú aquel día en Barranquilla.

Mientras que el ‘Bolillo’ Gómez puso el siguiente equipo: Faryd Mondragón; Wilmer Cabrera, Jorge Bermúdez, Osman López, Hugo Galeano; Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Hernán Gaviria, Leonel Álvarez, Antony de Ávila y Adolfo Valencia.

“Ese mediocampo te cortaba, pero también jugaba. Apretamos mucho, en tres cuartos de cancha de ellos, es lo que trabajamos. Recuerdo que habían periodistas cerca al ‘Bolillo’ y él les gritaba: ‘¿no decían que iban a venir a defenderse? Miren dónde nos están apretando’”, cuenta Oblitas.

Luego de un inicio peleado, un error de Mondragón terminó en gol peruano. “Recuerdo que fue Eddy Carazas quien presionó a Farid Mondragón, lo obligó a sacar rápido y se equivocó. El saque lo recibe Roger Serrano y ‘en primera’ me la juega. Yo controlo y después de un bote le pego con alma, corazón y vida”, recordó el ‘Chino’ Pereda, el gran protagonista del partido.

Perú jugó un partido muy bueno, táctico, le quitó el balón a la selección colombiana y se terminó llevando el triunfo. Una estrategia que no ha perdido vigencia cuando toca enfrentar a un equipo que sufre sin la pelota. El cotejo acabó 1-0 y la caldera de Barranquilla ardía más que nunca. La cabeza del técnico colombiano Hernán Darío Gómez era el pedido del hincha.

El entrenador tampoco la pasaba bien. Molesto por el resultado y el presente de su equipo no fue a la conferencia de prensa, pero sí mostró su enojo ante la prensa cuando se iba al vestuario. “No me pregunten nada, estoy muy molesto. Nunca en mi vida vi nada igual, es el peor partido que le he visto a Colombia en muchísimo tiempo. Yo se los dije: si nos quitaban la pelota nos j… Y nos j…”, espetó.

Los festejos, ilusión, pero con un final triste

El camerino en el que estaba la selección peruana era otra cosa. La alegría, los abrazos y la emoción se apoderaron de todos. Era tanta la felicidad de ganar fuera del país que la selección permitió el ingreso de los periodistas que llegaron a Colombia a la intimidad de la celebración. “Era un solo de abrazos. El ‘Chino’ Pereda terminó abollado por todo el apanado que recibió, ja ja ja”, relata Patrick Espejo.

Oblitas, como ya era una costumbre del equipo antes y después de los partidos, pidió a sus dirigidos tomar un momento para agradecer a Dios. Y todos rezaron ante una imagen peregrina del Señor de los Milagros que los acompañaba a todos los estadios donde iban.

Mientras tanto, la prensa colombiana se rendía ante los pies de la Bicolor por ese encuentro. El periodista Rodolfo Bello, de El Espectador, tituló su nota de la siguiente manera: “¡Qué ganador tan justo!”. “Perú es un equipo bien trabajado en todas sus líneas. Presiona hasta la saciedad, tiene un estado físico excelente. Sólo tiene un defecto – y bien grande – no define bien. Este Perú se asemeja mucho a Colombia en los comienzos de la era Maturana-Gómez, que gustaba mucho pero era el equipo que conseguía los resultados acordes con su trabajo en la cancha”, decía su crónica.

“Yo me acuerdo de una nota que le hicieron a José Luis Chilavert, arquero de Paraguay en ese momento. Él habló muy bien de nosotros por ese partido, que nuestro trabajo había sido espléndido. Eso le daba un valor porque era un elogio de afuera”, dice Oblitas.

El regreso de la selección a Perú estuvo lleno de aplausos. La ilusión se encendió porque el equipo de todos se ubicó en el sexto lugar a falta de siete jornadas. Luego tocó visitar a Argentina (caída 2-0) y recibir a Bolivia (victoria 2-1).

Tras la fecha de descanso -Brasil no disputó las Eliminatorias porque se había clasificado directamente tras ganar el Mundial de 1994-, la Bicolor encadenó dos triunfos seguidos (3-0 a Venezuela y 2-1 a Uruguay). Justo el partido siguiente fue ante Chile y la goleada que nos dieron allá en medio de mucha polémica. Perú, pese a vencer 1-0 a Paraguay en la última fecha, se quedó fuera de Francia 98 por goles. Quedó quinto con 25 puntos, los mismos que los chilenos, aunque con menor diferencia de gol.

Este viernes, luego de casi 25 años, la selección peruana irá a Barranquilla para buscar una victoria heróica. Como aquel 30 de abril de 1997. ¿Se puede? ¡Siempre se puede!

