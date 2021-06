Conforme a los criterios de Saber más

“Doc, yo me voy al aeropuerto. No llego a mi avión”, le dijo César Gonzáles a la volada al doctor Julio Grados. La selección peruana había empatado 2-2 con Colombia de Reinaldo Rueda y debía esperar el resultado entre Ecuador y Venezuela para saber si era campeón de los Juegos Bolivarianos 2001 en Ambato, Ecuador. ‘Chalaca’, técnico de esa Sub 18 y también de Sport Boys, salió raudo del estadio ni bien acabó el partido porque al día siguiente tenía que dirigir frente a Estudiantes de Medicina por el Clausura. Grados y demás miembros del cuerpo técnico se quedaban a cargo. “¡Buen viaje!”, le respondió el médico mientras se dirigía a las gradas junto a los muchachos. Adelante iba el grupo encabezado por Salomón Libman, Exar Rosales y Alberto Rodríguez. Más atrás estaban Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Wilmer Aguirre.

Ya instalados en una de las tribunas, algunos aprovecharon para comer algo. Paolo estaba sentado, mirando el partido. Jefferson se paraba, molestaba a algún incauto y volvía a sentarse al lado de su amigo. La ‘Foquita’ recién se enteró de lo que pasaba cuando el árbitro del Ecuador-Venezuela pitó el final. El empate a uno le dio la medalla de oro a Perú, que acabó líder con siete puntos .

“Apenas finalizó el encuentro la alegría se desbordó. Caras felices, salvo Paolo a quien no vi reír mucho . Era su forma de ser. Jefferson, en cambio, saltaba en un pie”, cuenta el doctor Grados en su libro “Los meniscos del fútbol peruano”.

Guerrero, con 17 años, había logrado su primera medalla con la selección peruana: el oro en los Juegos Bolivarianos . Pero no estaba del todo feliz. En el equipo de ‘Chalaca’, que recibió la noticia mientras estaba sentado en el avión, el ‘Depredador’ no era titular. La dupla en ataque lo conformaban Farfán y Aguirre. Paolo era suplente y la primera pieza de recambio.

La selección peruana Sub 17 del 2001 se convirtió en flamante campeón de los Juegos Bolivarianos. (Foto: GEC)

Perú arrancó el torneo el 10 de septiembre venciendo 3-2 a Venezuela . Un día después ocurrió el terrible atentado terrorista contra las Torres Gemelas, en Estados Unidos, y la atención se concentró en Bin Laden. Los lectores peruanos se perdieron la derrota 3-2 frente a Bolivia y recién se conectaron nuevamente al torneo con la victoria 2-0 frente a Ecuador. La última fecha, frente a Colombia, definía al campeón.

Jefferson Farfán puso el 1-0, pero luego llegó el empate colombiano a través de Bastidas. Cinco minutos antes de que acabe el primer tiempo, ‘Kike’ Ísmodes adelantó nuevamente a la ‘Bicolor’. En la parte final, Fabián López volvió a igualar el marcador para el combinado que dirigía un Reinaldo Rueda que daba sus primeros pasos como técnico.

Hoy, el entrenador nacido en Cali (67 años), volvió a la selección mayor de Colombia para asumir su tercera etapa. Antes estuvo en 2002 y 2004-06. Se enfrentará nuevamente a Guerrero, un delantero al que le tiene respeto desde aquel Bolivariano .

“ Todos conocemos las virtudes de Paolo Guerrero. Es un jugador con grandes condiciones en el área, con movimientos muy claros. Hay que mantener una alta concentración. Debemos saber que es un hombre vital para Perú ”, señaló en la previa del Perú-Colombia. Un encuentro que también marcará el regreso del capitán a la selección en un partido oficial en Lima. ¿La última vez? Aquel 10 de octubre del 2017, justamente ante los cafeteros. Ese día, hace 43 meses, el ‘9’ cometió el error más feliz de su vida. Y la de millones de peruanos.

Unos juegos poco valorados

“Ese Sudamericano fue terrible. Después de haber perdido contra Ecuador y quedar eliminados, no pudimos salir del estadio por tres horas o más. La gente no nos dejaba salir, nos querían linchar . Los hinchas arequipeños nos decían: ‘Limeños malos, limeños argolleros’. Ellos querían que juegue la selección de Arequipa”. Así recordó Julio Grados el Sudamericano Sub 17 de 2001, el torneo previo a los Juegos Bolivarianos.

El campeonato iba a servir para llegar bien al certamen de Ecuador. Incluso la selección concentró 30 días en la ciudad arequipeña. Tras la eliminación en primera ronda, el periodista Carlos Univazo, enviado de DT, concluyó que a Perú no le funcionaba ninguna fórmula. Ni sobre el nivel del mar ni en la altura. Ni con rivales fáciles y tampoco con ‘Chalaca’ porque “en la mañana tenía en mente un equipo, por la noche lo retocaba y al día siguiente ponía en la cancha otro distinto”.

Paolo Guerrero fue una de las figuras de aquella selección Sub 17. (Foto: GEC)

Por eso nadie le prestó atención al siguiente reto: los Bolivarianos de Ambato. Ni siquiera la propia Federación Peruana de Fútbol. A un mes después de iniciados los entrenamientos, ‘Chalaca’ amenazó con renunciar porque no habían recibido un sol para pasajes, tampoco habían gestionado un solo partido de práctica y encima le habían bajado el sueldo a la mitad . Para colmo, casi ni vamos a los Juegos porque el Instituto Peruano del Deporte borró a la FPF del Registro Deportivo Nacional por negarse a celebrar elecciones. Solo una movida del Comité Olímpico Peruano nos salvó.

Con todos esos antecedentes previos, la selección fue a Ecuador y se trajo la medalla de oro, siendo la última vez que la Blanquirroja ganó dicha presea en unos Juegos Bolivarianos.

