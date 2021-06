Perú vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 8 de las Eliminatorias Qatar 2022, este martes 8 de junio desde las 4:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de América TV, Movistar Deportes y Canal del Fútbol. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Última en la tabla de Eliminatorias, sin victorias y urgido de sumar, la selección peruana visitará al siempre complicado Ecuador y también se enfrentará a los 2 850 metros de altura de Quito. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, más conocido como la Casa Blanca.

Perú vs. Ecuador: horarios del partido

México - 4:00 p.m.

Perú - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

España - 11:00 p.m.

Perú viene muy golpeado, luego de la dura caída (3-0) a manos de Colombia, el jueves pasado en Lima. Con ese resultado, la ‘Blanquirroja’ bajó hasta el último casillero, con apenas un punto, conseguido en su visita a Paraguay en la fecha inaugural de las Eliminatorias. En adelante, el equipo de Gareca solo supo de derrotas.

Ante Colombia, Perú también sufrió la expulsión de Miguel Trauco, por una doble amonestación. luego de una polémica falta sobre Juan Guillermo Cuadrado. La baja del ‘Genio’ dejará lugar a Marcos López, del San Jose Earthquakes de la MLS.

Además de la inclusión de López, también se espera que el entrenador haga otras variantes. Por ejemplo, Gianluca Lapadula comandaría el ataque en reemplazo de Paolo Guerrero, mientras que Sergio Peña asumiría la conducción, para que Luis Advíncula vuelva a ser lateral derecho. Ese movimiento mandaría a la banca a Aldo Corzo.

“Será un partido muy importante, por la tabla, y estoy seguro que nos levantaremos”, aseguró en la previa Lapadula, quien ya tiene tres partidos con la camiseta rojiblanca. “Tenemos que ganar nuestro primer partido, mi primer partido, y espero que pueda llegar muy pronto”, añadió el atacante para FPF Play.

Perú visita a Ecuador, con el recuerdo de la histórica victoria (2-0) con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado, en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Ese triunfo le dio vida a la ‘Bicolor’ para seguir en carrera y continuar con el sueño mundialista.

La otra cara de la moneda es Ecuador, que pese a que perdió (2-0) ante Brasil en su reciente presentación, tiene buenos números. La ‘Tricolor’ marcha en el tercer casillero, con nueve puntos, por detrás de la líder, la ‘Canarinha’, y la segunda Argentina.

“Nosotros no podemos confiarnos en este escenario. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos y decir ‘no, va a ser un partido sencillo’, para nada, porque Perú vino acá y ganó, y ganó muy bien. No podemos confiarnos en que va a ser un partido accesible ni mucho menos”, advirtió el guía de Ecuador, Gustavo Alfaro.

Gonzalo Plata, José Carabalí, Pedro Pablo Perlaza, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Moisés Ramírez, ausentes en el compromiso ante Brasil, están disponibles en Ecuador y podrían ser tomados en cuenta. Eso sí, Enner Valencia, por suspensión, será baja contra Perú.

Perú vs. Ecuador: probables alineaciones

Ecuador: Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Fidel Martínez y Michael Estrada.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Sergio Peña y Gianluca Lapadula.

