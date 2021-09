Perú vs. Venezuela en vivo será el partido decisivo para saber si podemos seguir soñando con la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por el argentino Ricardo Gareca pondrá a su mejor once en esta jornada deportiva y que, probablemente, veamos el regreso de Gianluca Lapadula en el equipo titular en reemplazo de Paolo Guerrero.

El anterior partido ante Uruguay dejó a la hinchada con un sabor a agridulce puesto que en varios tramos del encuentro pudimos sentenciarlo con un resultado positivo, sin embargo, los charrúas hicieron lo posible para restacar un punto importante en condición de visita.

Por otra parte, está Venezuela que se enfrentó a Argentina en el Estadio UCV de Caracas por la jornada 9. La vinotinto no pudo ante una selección que actualmente se encuentra ganadora bajo el mando de Scaloni. Ahora, llegan a Lima con una sed de victoria para anhelar ese sueño mundialista.

Este cotejo importante lo podrás seguir en vivo y en directo a través de las diversas plataformas de El Comercio. Sigue todos los detalles del partido a continuación.

“Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, indicó Ricardo Gareca sobre el empate ante Uruguay.

Asimismo, se refirió a la situación de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias: “El análisis que hago es que el equipo está encontrándose nuevamente. La selección está expectante respecto a puestos de clasificación. Lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones. Nos hemos mentalizado”.

A qué hora ver Perú vs. Venezuela

Mira los horarios en el mundo del Perú vs. Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022.

Perú - 20:00

Colombia - 20:00

Ecuador - 20:00

México - 20:00

Estados Unidos - 20:00

Argentina - 22:00

Uruguay - 22:00

En qué canal pasan el partido de Perú vs. Venezuela

A continuación, te mostramos los canales que para ver en vivo el partido de la Selección Peruana de Ricardo Gareca ante Venezuela.

Latina TV

Movistar Deportes

BeIN Sports

TyC Sports

Tigo Sports Bolivia

SporTV

Caracol Play

Sky Sport 7

Sky HD

Como TV

Astro GO

Movistar+

Premier Sports 1

TLT Venezuela

