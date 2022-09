México enfrenta a Perú con parte de preparación al Mundial Qatar 2022 . Ya no falta nada para que el certamen más importante del balompié se celebre y los dirigidos por ‘Tata’ buscarán su versión versión para dar batalla en el Grupo C.

Sin embargo, el primer objetivo será vencer al equipo de Juan Reynoso, viejo conocido en el fútbol mexicano. Como es de conocimiento, el ‘Cabezón’ consiguió grandes logros con Cruz Azul tanto como jugador y técnico del primer equipo.

Por otra parte, este partido tan importante para la selección mexicana será transmitido por varios canales nacionales e internacionales. Conoce aquí la lista de señales para que no te pierdas este duelo amistoso FIFA.

QUÉ CANAL TELEVISA MÉXICO VS. PERÚ

Es bueno recalcar que la señales TV solo se podrán ver en México y Estados Unidos. Conoce los canales que pasarán el partido de la selección mexicana vs. Perú en Los Ángeles.

CANALES DE TRANSMISIÓN, MÉXICO VS. PERÚ TV AZTECA APP AZTECA DEPORTES TELEVISA TUDN AZTECA 7

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, seleccionador de fútbol de México, admitió el martes la necesidad de mejorar la definición de cara a gol y dio algunas pistas sobre la línea ofensiva que convocará al Mundial de Catar.

México, que disputará amistosos ante Perú y Colombia el 24 y 27 de septiembre en California (Estados Unidos), se quedó sin anotar en sus tres últimos duelos ante equipos suramericanos, con derrotas ante Uruguay (3-0) y Paraguay (1-0) y un empate ante Ecuador (0-0).

“Los tres partidos no fueron lo mismo. Con Uruguay era lógico que no cayera el gol porque el equipo no tuvo gestación de juego (...) Con Ecuador y Paraguay sí me preocupa porque hicimos todo para llegar a situaciones de gol”, dijo Martino en una conferencia de prensa en Los Ángeles (California).

“El entrenamiento de esta mañana fue un calco del partido con Paraguay y también erramos los goles”, señaló. “Si tuviera que elegir una preocupación me quedo más con la escasez (de goles) que con la falta de creación. A este nivel se paga un alto precio por no convertir”.