La selección peruana ya está enfocada en la Copa América, Estados Unidos 2024. El ‘equipo de todos’ viene trabajando en La Videna con los futbolista extranjeros que fueron convocados por Jorge Fossati y algunos nacionales. Sin embargo, el gran ausente es el lateral izquierdo; Miguel Trauco, que suma minutos en su club Criciúma, pero no recibió el llamado del entrenador uruguayo.

Miguel Trauco viene sumando minutos en su club, Criciúma, pero por las lluvias, el Brasileirao fue detenido y los clubes no vieron acción por un par de semanas. Es por eso, que Jorge Fossati decidió no contar con el lateral zurdo. Al parecer, el no tener competencia por varios, inclinó la decisión de no llamar a Trauco.

Es importante recalcar que la lista de convocados final tiene como fecha límite el 5 de junio próximo, ahí podría aparecer Miguel.

Los convocados de Jorge Fossati.

El delantero Gianluca Lapadula y el danés-peruano Oliver Sonne lideran la nómina de 16 jugadores extranjeros de Perú convocados por el seleccionador Jorge Fossati para los dos amistosos previos a la Copa América de Estados Unidos, informó este jueves la Federación (FPF).

El atacante del Cagliari (Italia), de 34 años, fue llamado para los partidos que la blanquirroja jugará contra Paraguay, el 7 de junio en Lima, y El Salvador, el 14 del mismo mes en Filadelfia.

Sonne, de 23 años, un lateral derecho que milita en el Silkeborg IF de Dinamarca, debutó en marzo con la blanquirroja en un amistoso ante Nicaragua.

Al llamado para los dos partidos de fogueo también fueron incluidos el delantero André Carrillo, del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

El seleccionador uruguayo Fossati anunció que los jugadores que militan en el medio local serán convocados cuando terminen los partidos de las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana.

“Vamos a ir a la Copa América con la mentalidad que cada partido es el más importante del año”, dijo Fossati en conferencia de prensa en referencia a su participación en la Copa América de Estados Unidos.

“Dejaremos el alma para que la selección esté cada vez más fuerte”, agregó.

Fossati no descartó llamar para la Copa América al goleador de 40 años, Paolo Guerrero, en la Universidad César Vallejo, quien se recupera de una lesión.

Perú integra el Grupo A de la Copa América junto al vigente campeón mundial Argentina, Chile y Canadá. La Bicolor debutará contra la Roja el 21 de junio en Arlington, Texas.

Bajo la batuta de Fossati, Perú venció a Nicaragua 2-0 y República Dominicana 4-1, en amistosos disputados en Lima en marzo.

La Copa América antecederá al premundial que se reinicia en septiembre. Ese mes, Perú recibe a Colombia y visita a Ecuador.