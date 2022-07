Antes de firmar por el Millonarios de Colombia, pasearse por el fútbol ecuatoriano y convertirse en la primera extranjera en la historia del Deportivo Cali, Maryory Sánchez, la arquera titular de la selección peruana, ya era una voz enérgica que denunciaba las diferencias de trato que reciben las mujeres en el Perú que sueñan con patear balones y ganarse la vida por ello.

Hasta hace unos años, la selección femenina de mayores no recibía desayuno, entrenaba en campos sintéticos y al final de las prácticas solo tenía agua y rehidratantes a su disposición. No había ninguna fruta sobre su mesa por increíble que parezca.

Debido a esas mezquindades dirigenciales, el fútbol femenino ha estado condenado a vivir entre la precariedad y la grisura. Y en gran medida lo sigue estando. Televisar los partidos ha sido un enorme acierto, pero una Liga no dejará el amateurismo a menos que todas puedan sostenerse de su profesión.

En la era Flores, la Bicolor midió fuerzas con la selección mexicana. Solo pudimos marcarles un gol.

Hace un par de días se inició la Copa América 2022, en Colombia, esa nación andina y amazónica que mira al Caribe y también al Pacífico. Basta mirar aquella realidad para darnos cuenta que en el fútbol femenino a veces se da un paso hacia adelante para dar dos hacia atrás: los ‘cafeteros’ cancelaron la Liga para el segundo semestre del año. Unos genios.

Selección, pero no equipo

Dos han sido los únicos amistosos que ha tenido la selección peruana para jugar alrededor de una idea, y ser un intento de equipo, en este 2022.

En ambos perdimos por goleada ante el mismo rival: la selección de México. Primero nos acestaron un 8-1 y luego un 3-0 no menos doloroso a fines de junio.

El entrenador de la selección Conrad Flores enfrenta varias dificultades: haber tenido solo un puñado de microciclos, haber asumido la dirección del plantel a finales de 2021, tras la destitución del brasileño Doriva Bueno por tener una relación con una seleccionada -que acabó resquebrajando el camerino-, y ser además el técnico responsable de las selecciones femeninas de menores.

A su favor: por primera vez en mucho tiempo, la Bicolor contará con el talento peruano disperso en el extranjero, gracias a las gestiones de la Federación Peruana de Fútbol.

El plantel en pleno, en sus primeros entrenamientos, en Colombia. FOTO: FPF.

Son once las seleccionadas que no juegan en la Liga peruana que integran la lista final de Conrad Flores. Más de una no nació en el Perú, sino en los Estados Unidos, como la delantera Alexandra Kimball Suárez de Utah, que defenderá al país de su abuelo materno que lucha contra el cáncer.

También destaca la volante Claudia Cagnina (Sandvikens IF de Suecia) que vivió toda su infancia en los ‘yunaites’, y que en el 2019, con el FF Lugano 1976 de Suiza, se convirtió en la primera peruana en competir en una Champions League.

También jugará en esta Copa América Colombia 2022 su hermana Grace, una joven defensa, de papá estadounidense y mamá peruana, del Long Island University. Destacable el futuro de la delantera Pierina Núñez (Real Betis), las volantes Claudia Domínguez (Atlético de Madrid) y Ariana Muñoz (North Florida University) y la defensa Braelynn Llamoca (UC Riverside).

“Antes solo íbamos a las Copas Américas con jugadoras del torneo local, y así era más difícil. Esperamos lo mejor”, desea la arquera Maryory Sánchez. Si en algún lugar estamos bien cubiertos es el arco: también figuran Silvana Alfaro (Racing de Argentina) y Mía Shalit (Sacramento University).

Maryory Sánchez, de gran experiencia en el fútbol colombiano, es una garantía en el arco.

A nivel local, la capitana Fabiola Herrera (Universitario) es una garantía, como también Gladys Dorador (Alianza Lima), Sandra Arévalo (Alianza Lima) y Cindy Novoa (Universitario).

Debutamos mañana martes, a las 7:00 p.m. ante Argentina y luego habrá que hacerle frente a Venezuela, Uruguay y Brasil. Si quedamos terceros en el Grupo B tendremos una luz para ir por el Mundial 2023 que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda (los dos primeros clasifican directamente semifinales y los terceros juegan un repechaje). Irónica la vida.