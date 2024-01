La noticia es esa, no hay vuelta: Ricardo Gareca, el técnico que devolvió a Perú en los ojos del mundo tras clasificarlo al Mundial de Rusia 2018 y mostrarle a todo el planeta, que los peruanos somos fieles hinchas y futboleros llenando estadios y plazas en dicho europeo, ahora dirigirá a Chile.

Y ojo, no tendríamos que reclamarle nada, Gareca no quiso irse de Perú, sino su no continuidad se debió a discrepancias con el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Por ello, El Comercio conversó con destacados periodistas chilenos y peruanos para encontrar una respuesta sobre la inminente llegada de Ricardo Gareca a Chile.

1. ¿Cómo le irá a Gareca en Chile? ¿Clasificará?

2. ¿Se quebrará la relación con el hincha peruano? ¿Por qué sí o por qué no?

3. ¿Es competencia directa con la Blanquirroja en la clasificación al Mundial?

Daniella Fernández - Movistar Deportes

1. Primero, creo que llega un muy buen técnico a la selección chilena, que ha demostrado que en selecciones le va muy bien, sobre todo por lo hecho con Perú, Chile está octavo con cinco puntos, pero está a dos de Brasil que tiene 7 puntos y se encuentra en el sexto lugar, es decir, está en la pelea claramente y podría meterse, de repente no con clasificación directa, pero en ese medio cupo. Es interesante ver como va a mover las piezas, Ricardo Gareca en Chile, ya que tiene jugadores históricos en Chile como lo es Arturo Vidal, quien regresó a Colo Colo y Alexis Sánchez, además, ver como juntará esa experiencia con juventud, y veremos si jugará con su clásico 4-2-3-1, que es un sistema que le sirvió mucho con Perú. Ahora veremos como le va a la Copa América y en su posible amistoso ante Francia en marzo, ya que cuando dirigió a Perú en la Copa América le fue muy bien, porque logró encontrar su equipo base e implementó con éxito su sistema de juego que tenía.

2. Acá las opiniones están divididas, por un lado, sí, porque hay muchos que tenían idealizado a Ricardo Gareca y quería que se quedé en la selección, que lamentablemente, por las malas gestiones en la FPF no se logró, y duele que se vaya sobre todo a Chile. Creo que si hubiera sido otra selección no dolería tanto, en esa hinchada que quiere tanto a Gareca y que está agradecida con su trabajo. La otra parte, no sé si esté tan dolida porque entiende que esto es parte del trabajo más de un entrenador, que eleva la competencia en Sudamérica y eso es bueno. En el fútbol pasan esas cosas, hoy estás en un lado y otro día en otro lado. Gareca de Perú no se fue mal y la gente lo quiere y entiende que es parte del trabajo.

3. De todas maneras, Chile es rival directo con Perú en las clasificatorias, lamentablemente, el partido que jugamos contra Chile en su casa lo perdimos y le do vida. Además, tengamos en cuenta que el debut oficial en competencia tanto de Fossati como de Gareca va a ser enfrentándose y será raro verlo en Chile, pero sí, Chile es rival directo de Perú en la clasificatoria al Mundial. Creo que va a ser importante ese partido de Copa América para medir cómo están esas selecciones con nuevos técnicos.

Diego Rebagliati - Movistar Deportes

1. Espero que no le vaya bien. Chile tiene un problema con el recambio de una generación brillante que ganó 2 Copas América. Lo que viene atrás es inferior. Ojalá no levante.

2. No creo, está libre y sin trabajo hace rato. Además acá lo dejamos ir, él quería seguir.

3. Es un rival recontra directo. Va ser más difícil, pero Perú también va a mejorar.

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Es prematuro decir si le alcanzará para clasificar, pero no tengo ninguna duda de que Chile va a mejorar.

2. No lo creo. Habrá algunos que se resientan, pero creo que la gran mayoría tiene enorme gratitud y sabe del auténtico compromiso que tuvo con el país Ricardo Gareca.

3. La selección chilena sí es competencia directa para Perú junto a Paraguay, Venezuela y Bolivia por la clasificación al mundial.

Juana Acevedo - Periodista de Liga 1 Max

1. Creo que le irá bien. Gareca es un técnico, que como él mismo ha dicho y junto a su comando técnico, están enfocados y conocen muy bien el trabajo de selecciones. Con la jerarquía de Ricardo Gareca, Chile es serio candidato a clasificar al mundial y más aún con el aumento de cupos. Lo que podría complicar el cuadro es el cambio generacional que ellos también están pasando.

2. Probablemente sí; sin embargo, Gareca no nos dejó para irse a dirigir Chile por más dinero o apenas terminó su contrato, acepto la propuesta de Chile como DT libre y ya han pasado casi dos años desde su último partido al mando de la Selección Peruana. Por lo que probablemente no se dará el quiebre a un inicio. Ya veremos que pasa cuando la pasión por el fútbol sea un factor más determinante, ahí es donde pienso se puede manchar la relación, aunque el respeto siempre prevalecerá.

3. Mirando la tabla sí, Perú está último y nuestra competencia directa es con Chile, Paraguay y Bolivia.

Pedro Ortiz Bisso - Columnista El Comercio, Blogger en Trinchera Crema

1. Difícil. Recordemos que Gareca con Perú no la tuvo fácil al inicio, que incluso muchos pedían su salida. Luego hizo unos cambios y todo mejoró. Además conocía el Perú, su ambiente, el torneo local. Creo que parte en desventaja.

2. Sería absurdo. Es un profesional y tiene derecho a dirigir donde quiere. Lo que sí me da risa es lo que leí en redes hace unas semanas, sobre que Gareca “nunca firmaría por Chile para no quebrar su relación con Perú”. Quien piense eso debe vivir en en el Polo Norte o se quedó estacionado en los 80.

3. Por supuesto. Jugar con Chile va a tener otro aditivo.

Solange Soto - Periodista Deportiva El Comercio

1. Siempre desearle lo mejor al entrenador que llevó a Perú al Mundial después de 36 años. Si clasifica la Bicolor no importa quién más lo haga, pero lo ideal sería que Chile no nos deje fuera.

2. Hay una historia con Chile, por algo le dicen el clásico del Pacífico, pero no dejaría de seguir los resultados del entrenador que nos dio tanto y unió a la Blanquirroja. Ahora el enfoque es Fossati.

3. Sí, las situaciones de Perú y Chile son similares. No alzan vuelo aún y dependerá de cada uno poder ganarse la clasificación. Que Chile pierda la mayoría de sus partidos nos beneficiará siempre y cuando sumemos.

Margarita Rivera - El Poli.pe

1. Le va ir bien, Gareca es un profesional reconocido, además, la Federación Chilena lo ha buscado y luchó por tenerlo. Entonces, le va a dar todas las herramientas para que pueda trabajar de la mejor manera. Nadie va a negar que Gareca la conoce y sabe con que jugadores puede contar y hacia donde llegá. ¿Clasificará? Yo diría que si, aunque no creo que por encima de Perú.

2. El hincha siempre va a estar agradecido porque clasificó a Perú luego de 36 años al Mundial, si bien es cierto, hay rivalidades entre Perú y Chile, ya no es como antes, el hincha actual es más joven y Gareca no se fue por su propia decisión, ya que se sabe que había inconvenientes con la FPF, y el hincha no va a asociar con una traición, sino que aprovecha el momento que se le está presentando. Por ahí, cuando Perú y Chile se enfrente va a ser la típica de hinchar por la selección y dudo mucho que sea contra Gareca, ya que se ganó el corazón de los peruanos y dudo mucho que se olviden de eso.

3. Tanto Chile y Perú están luchando por un cupo al Mundial y tienen que sumar todos los puntos posible e incluso jugando entre ellos.

Luis Carrillo Pinto - Periodista y generador de contenido

1. Vidal, Brereton, Sánchez, para empezar: Chile tiene un gran equipo, los que decían que era la peor selección chilena de los últimos tiempos, yo creo que se están equivocando, porque tiene cinco puntos en estas Eliminatorias, nosotros tenemos dos, nos ganaron en Santiago, entonces, esta selección chilena ahora con Ricardo Gareca va a encontrar liderazgo e impulso de un entrenador que ya sabemos cuál es su capacidad, logró clasificar al Mundial después de 36 años y logró acceder a un repechaje. Creo que con Chile y lo ordenado que es el fútbol chileno y me refiero a nivel de selecciones, es una federación que hace mejores cosas que la federación peruana, le van a dar todos los recursos para lograr la clasificación, ya que Chile necesita ir al Mundial, es más a Perú prácticamente lo ha dejado fuera, entonces, le va a ir muy bien. Yo creo que le va a ir bien a Gareca, fue un acierto total de Chile contratarlo y tiene muchas posibilidades de clasificar por plantel y por el manejo de su federación, que es más ordenada y transparente que la federación peruana.

2. La gente está muy agradecida de lo que hizo Gareca y sabe que la FPF no lo trató bien y que Gareca quiso quedarse, entonces, se han armado muchas historias alrededor de la salida de Gareca, que cobraba demasiado, que Agustín Lozano, que Juan Carlos Oblitas decidió su salida el mismo día que perdimos ante Australia, sin embargo, el hincha de fútbol más allá de lo pasional, es consciente que Gareca es un profesional y que Chile le haya hecho una buena propuesta. Habrá hinchas fanáticos que quizás le pondrán la cruz a Gareca, por la rivalidad que hay con Chile en el clásico del Pacífico, pero esas cosas pasan en los primeros partidos. Da la casualidad que nos enfrentaremos a Chile en el primer partido de la Copa América y ese será un duelo que no solo se jugará en la cancha, sino fuera, así que esperamos con ansias ese partido. Nosotros debemos pensar más que Gareca en lo que pueda hacer Jorge Fossati y darle confianza a este entrenador para que el equipo se recupere y gané los puntos que se perdieron en las 6 primeras fechas y podamos ir al Mundial, pienso que aún es posible esto.

3. Chile totalmente es rival de Perú para la clasificación al Mundial, si tomas en cuenta a Uruguay que con Bielsa está una máquina, a Argentina que es campeón del mundo y Brasil por lo que significa, luego viene a Ecuador que con su fuerza y jugadores competitivos irá al Mundial. Podrías sumar a Colombia que está jugando bien y la lucha con Chile es por el sexto lugar o repechaje y también entra en juego Venezuela que nos ha sacado mucha ventaja. Son varios equipos que luchan por el sexto y séptimo lugar. Si dejó afuera a Bolivia que no tiene una selección competitiva y que no sabe aprovechar la altura de la paz.

