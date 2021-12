Conforme a los criterios de Saber más

Recién llegado desde Barranquilla, Antonio García Pye, gerente de la selección peruana, afirma que a la bicolor no debería afectarle la programación del partido con Colombia (a las 4:00 p.m. y un día después de la previsto). Para García Pye la prioridad era garantizarle al comando técnico que tendrán buenas canchas para entrenar. Y esa asignatura, para tranquilidad de Ricardo Gareca, pudo pasar con nota aprobatoria.

—¿Ya se tramitaron los permisos para que más jugadores del exterior se unan a los trabajos de la selección?

En este momento no es necesario. El comando técnico de la selección está hablando con algunos jugadores que están de vacaciones, que pueden venir a la Videna de manera voluntaria. Pero no hay una convocatoria formal. Para jugar los partidos amistosos recién tendríamos que pedir los permisos.

—¿Ya se iniciaron esas gestiones?

Ya hemos enviado cartas a los clubes de la MLS para ir avanzando con el tema. El caso de Sergio Peña (actualmente con el torneo sueco en pausa) también ya lo estamos manejando. Vamos a esperar a ver qué sucede. Para que entrenen aquí no veo incoveniente.

—¿Cambian mucho los planes la programación del partido con Colombia el 28 de enero y por la tarde? ¿El calor preocupa?

Bueno, para empezar no había ninguna programación previa. Ellos tienen la facultad de programar de esa manera y sobre si le conviene o no a Perú, para mí todo es relativo. No sé cuántos jugadores barranquilleros van a jugar ese día por Colombia. Mi percepción es que ese tema del calor lo vamos a sufrir igual ambos equipos.

—De todos modos, el jugar un día después de lo previsto algo altera la planificación...

Una de las razones por las cuales viajé es que nosotros estábamos planficando viajar el 25 por la tarde, con la idea que nos iba a tocar jugar dos días después. Pero ahora el partido será el 28, obviamente eso va a determinar que trabajemos dos días allá. Por eso queríamos ver las condiciones de los campos y sedes de entrenamiento. Encontramos todo en buenas condiciones para trabajar. Barranquilla como ciudad ha progresado mucho.

—¿El retorno a Lima será inmediato?

Sí, el regreso será por la noche, aprovechando que el partido ahora será por la tarde.

—¿Cuánto se ha alterado tu trabajo como gerente en estos tiempos de pandemia y, sobre todo, con nuevos calendarios deportivos?

Los dos últimos años han sido de mucha improvisación, lo planificado se ha ido desarmando por tantos cambios, debido a todas estas razones sanitarias. Solo ha quedado adaptarnos y tomar medidas de último minuto. Ahora estos partidos en enero complican a algunos jugadores, más allá de los locales, algunos van a llegar con poca actividad. Afortunadamente desde el 20 de diciembre se van a sumar varios jugadores a los trabajos en Videna. Toca solucionar esas dificultades.

—¿Néstor Bonillo estará a la cabeza de esta preparación en diciembre?

Lo que se está haciendo en estos días es básicamente un trabajo físico y lo está haciendo el profesor Néstor Bonillo, junto a Ñol Solano y su grupo de apoyo en la selección. El profesor Gareca se unirá los primeros días de enero.

—¿Cómo se está manejando el tema de la pandemia en Barranquilla?

Lo veo todo más flexible que en el Perú. Tengo entendido que van a jugar a estadio lleno con Perú. Lo que sí va a estar complicado es habilitar una tribuna de visita. Hay una demanda grande de hinchas peruanos, incluso tenemos más pedidos que cuando juega la selección en Lima. Entiendo que no habrá tribuna para visitantes.

—¿Cuál fue el criterio para elegir como rivales a Panamá y Jamaica?

Lo primero era encontrar selecciones que tenga jugadores con ritmo, que estén en actividad. Y que sean selecciones que tengan competitividad, por eso, al fijarnos en Concacaf, buscamos equipos que estén en el octogonal final premundialista. Tuvimos varias opciones, pero dimos prioridad a esos criterios. También teníamos que ver el tema económico. Solo traer a un equipo implica un gasto y la recuperación económica es nula al tener el aforo limitado. Se ha hecho un gran esfuerzo de tener a estos dos equipos. No vamos a ganar dinero, pero sí vamos a atender el pedido del comando técnico.

Antonio García Pye visitó el Metropolitano de Barranquilla, como parte de la logística previa al Perú vs. Colombia. (Foto: FPF)

—¿Vendrán con el equipo titular?

Sé que están haciendo las gestiones para venir con el mejor equipo posible. Tampoco les podemos exigir mucho, no es una fecha oficial FIFA.

—¿Se pondrán entradas a la venta a la brevedad para estos amistosos?

Sí, lo que no sé es si se podrá ampliar el aforo para esas fechas. Sé que se están haciendo las gestiones para mejorar el 30 por ciento que tenemos permitido. Ojalá que se den las condiciones, sobre todo ahora que ha avanzado la vacunación.

—¿Se manejarán precios populares?

No manejo esa información, pero hay que cubrir costos. Si el aforo aumenta, también los precios tienen que bajar.

Carlos Zambrano tiene tres títulos con el equipo argentino.

—¿Qué opinas de que en este cierre de Eliminatorias ahora algunas selecciones busquen sacar ventaja de cualquier manera?

Mi opinión es que no hay ninguna ventaja en cuanto al horario y el calor. El rival también lo va a sufrir. Es más, Colombia tiene más jugadores en Europa que Perú, y allí está haciendo un frío tremendo. Además, me han informado que en enero hay una brisa en Barranquilla que reduce un poco el calor. La cancha está buena, Colombia ha mejorado mucho en eso. No hay que buscar tres pies al gato, el calor afecta a ambos. Y una cosa más, por reglamento se va a parar el partido a los 30 minutos para la hidratación.

—¿Cres que Chile pueda jugar en Calama ante Argentina?

No creo que se pueda hacer ese cambio. Esa gestión debe hacerse antes del inicio de las Eliminatorias.

—¿Entonces es imposible jugar en Arequipa o Cusco la última fecha frente a Paraguay?

No, además la política de FIFA ha sido de no cambiar las altitudes de las sedes. Podemos ir a Trujillo o Tacna, pero no a sitios con altura. Puedes bajar sí, como Ecuador con Guayaquil, pero subir no.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima tiene en mente una nueva imagen para el equipo en el 2022 y una de las novedades es el diseño de la camiseta.