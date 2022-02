Conforme a los criterios de Saber más

Las dos últimas semanas de marzo serán de las más emocionantes para los millones de peruanos que son fanáticos del fútbol. En esos días, la selección peruana disputará los dos últimos partidos que le quedan en las Eliminatorias Qatar 2022 para tratar de clasificar al Mundial.

El primer encuentro será ante Uruguay en Montevideo el jueves 24 marzo a las 6:30 p.m., mientras que el martes 29, a la misma hora, el equipo de Ricardo Gareca cerrará el campeonato de local contra Paraguay. Dos buenos resultados en estos partidos y el equipo blanquirrojo obtendrá un cupo directo para el Mundial o para el repechaje.

Lo importante es quedar entre los cinco primeros y para eso Gareca tiene que hacer la mejor lista de convocados posible. Es cierto que ya tiene una base e incluso ya se conocen a los suplentes de los titulares, pero consideramos que existe una duda muy importante para el ‘Tigre’: ¿quién será el tercer delantero ahora que Gianluca Lapadula y Alex Valera son fijos? Aquí, las opciones que maneja el técnico argentino y la situación de cada uno.

Santiago Ormeño

El año pasado, en Twitter, todos los pedían a la selección. El tipo se cansaba de anotar goles todos los fines de semana con el Puebla (marcó 17 tantos en 36 partidos), se sabía que tenía todo lo necesario, desde la documentación, para estar en la selección y se pensó que su aporte sería tan bueno como el de Lapadula.

Hoy, el tono de los hinchas en las redes sociales ha cambiado respecto a Santiago Ormeño. No solo no ha marcado goles esta temporada con su nuevo equipo, el León de Guanajuato, sino que su último partido como titular- ante Ecuador en Lima- no fue bueno. Y se esperaba más de él porque era su primera chance de salir desde el arranque.

Ormeño es un ‘9′ de área clásico, con poca movilidad, pero muy buen juego aéreo. Su mejor partido con la selección fue ante Bolivia en La Paz, donde casi marca un gol de cabeza, y demostró estar bien adaptado a la altura.

De las opciones que maneja Gareca para acompañar a Lapadula y Valera, es el que más partidos juega. ¿Alcanzará eso para volverlo a llamar?

Jefferson Farfán

El recuerdo más reciente que tenemos de Jefferson Farfán en la selección es cuando ingresó en el minuto 60 del segundo tiempo contra Argentina en Buenos Aires en octubre del año pasado. Y lo que mostró ese Jefferson, sin estar al 100% físicamente, alcanzó para pensar que a sus 37 años tiene que seguir siendo convocado.

La ‘Foquita’ entró para jugar de delantero centro y se movió por todo el frente de ataque con velocidad, técnica, buscando los espacios al vacío e incluso generó la jugada del penal que posteriormente falló Yoshimar Yotún. La pregunta es: ¿cómo está ahora mismo Jefferson?

El atacante aún no es considerado por Carlos Bustos en Alianza. Se esperaba a que pueda ser convocado para el duelo de este domingo ante Mannucci, pero no estaría en la lista. Habrá que ver cómo sigue físicamente, si mantiene esa explosión y velocidad que lo caracteriza. Su último partido oficial fue el 28 de noviembre del 2021.

Jefferson Farfán no juega desde el año pasado y podría reaparecer este domingo.

Raúl Ruidíaz

No sabemos exactamente las razones por las que Ruidíaz decidió no entrenar con la selección peruana cuando la FPF lo invitó antes que Gareca brinde la convocatoria para los duelos de Colombia y Ecuador, pero está claro que algo se rompió entre el delantero y la blanquirroja.

Raúl es un goleador comprobado que es estrella en el fútbol de Estados Unidos, ha salido campeón donde ha ido, pero que no logra trasladar todo eso a la selección peruana. Ha jugado 50 partidos y solo ha marcado cuatro tantos. Lapadula, en 18 partidos, suma cinco anotaciones y se ha ganado el titularato.

Si existe alguien que puede convencer a Raúl Ruidíaz de volver a la selección peruana es Ricardo Gareca. A lo largo de estos dos procesos eliminatorias, hemos sido testigos de cómo el ‘Tigre’ ha sabido manejar los buenos y malos momentos de diferentes futbolistas.

Raúl arranca una nueva temporada con el Seattle Sounders en poco menos de una semana -ya jugó los octavos de la Concachampions- y su objetivo es ser el goleador de la Liga.

Raúl Ruidíaz no estuvo en la última fecha doble de las Eliminatorias aparentemente por decisión personal.

Paolo Guerrero

Sin duda, es el que la tiene más difícil para llegar a dos últimos partidos de la Eliminatoria Qatar 2022. A Paolo Guerrero le queda poco tiempo para demostrar que está físicamente al 100% y nuevamente puede estar a la altura de lo que pide el torneo.

La situación de Paolo es la siguiente: no tiene equipo, su último partido oficial fue el 7 de octubre y no se sabe exactamente cuándo estará listo para volver al fútbol. Lo que se conoce es que se está tratando la rodilla en Estados Unidos y que hay un interés fuerte de Alianza Lima.

Veremos qué pasa con el goleador histórico de la selección. Lo cierto es que Guerrero es un luchador y ya sabemos que es capaz de todo con tal de llegar a la selección. Más si hay una Copa del Mundo de por medio.

