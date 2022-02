Conforme a los criterios de Saber más

El problema legal entre Gianluca Lapadula y Benevento habría llegado a su fin. Según medios italianos, el delantero de la selección peruana se reintegrará a los entrenamientos con el primer equipo y ya dependerá del técnico si le comienza a dar minutos. En Videna esperan que el atacante llegue a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 con partidos encima. Eso sí, la preocupación está en que no le pase nada a su nariz.

Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el presidente del Benevento, Oreste Vigorito, dio el primer paso para que el club y el delantero peruano resuelvan sus diferencias . Con esta decisión, Gianluca Lapadula ya podría unirse a los entrenamientos. Recordemos, que el atacante, en estas últimas semanas, estaba realizando trabajos fuera del plantel principal.

Tras la reunión entre Oreste Vigorito y Gianluca Lapadula, según medios italianos, el delantero se reunió con el plantel y se disculpó por el comportamiento que tuvo días antes del partido ante el Monza a inicios de este año.

“Lapadula el primer día de trabajo después de la pausa me dijo que no quiere jugar más en Benevento. Hace algunos días le pregunté otra vez su opinión y me contestó lo mismo”, declaró Fabio Caserta el 14 de enero.

El problema llegó a su fin, las disculpas del delantero fueron aceptadas. Esta es una gran noticia para la selección peruana porque ahora Gianluca Lapadula podrá volver a jugar. A un mes de los partidos ante Uruguay y Paraguay, el atacante llegaría con varios encuentros encima.

Antes de unirse a los trabajos con la selección peruana, Gianluca Lapadula tiene la posibilidad de jugar hasta 8 partidos con Benevento. Una cantidad importante para que tenga un buen ritmo de competencia de caro a estos importantes encuentros.

Gianluca Lapadula | Foto: @G_Lapadula

PARTIDOS DE BENEVENTO Cittadella - 20 de febrero Como - 23 de febrero Perugia - 26 de febrero Cremonese - 1 de marzo Cosenza - 6 de marzo Crotone - 12 de marzo Brescia - 15 de marzo Frosinone - 19 de marzo

Benevento tiene claro que no puede darse el lujo de tener fuera del primer equipo a Gianluca Lapadula. Desde que dejó de jugar, a Benevento no le fue bien. Los ‘Brujos’ disputaron 6 encuentros y solo pudo ganar un partido, luego concretó 3 empates y 2 derrotas en la Serie B. Pasó del primer al séptimo puesto. Dejaron de luchar el ascenso directo a quedar casi fuera de la zona preliminar de playoffs.

-CUIDADO CON LA NARIZ-

Es cierto que Gianluca Lapadula podría tener varios partidos encima, previo a la fecha de Eliminatorias Qatar 2022. Esa es una buena noticia y a la vez una preocupación para Ricardo Gareca porque el delantero arrastra una complicada lesión en la nariz.

Desde la Copa América del año pasado, Gianluca Lapadula tiene un problema en la nariz. Esto se le complicó aun más en el partido ante Colombia en Barranquilla. El atacante tuvo otro golpe que lo dejó fuera del encuentro ante Ecuador en Lima.

Gianluca Lapadula mostró cómo quedó su nariz tras en partido Perú vs. Colombia. (Foto: EFE)

Los doctores recomendaron a Gianluca Lapadula pasar por una intervención quirúrgica para corregir el traumatismo en el tabique nasal. Sin embargo, si lo hacía, el atacante se hubiese perdido los partidos de Eliminatorias. Es por ello, que decidió esperar la intervención.

Lapadula seguiría jugando con la máscara, que ya es usual en él desde la pasada Copa América, para evitar que se le complique la lesión.

En la selección peruana esperan que, a su regreso a los campos de juego en la Serie B, no le pase nada a la nariz de Gianluca Lapadula. Perú necesita al delantero para afrontar estos partidos decisión ante Uruguay a Paraguay que podría definir una clasificación a la Copa del Mundo.

