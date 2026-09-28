Gianluca Lapadula fue uno de los protagonistas de la selección peruana en Orlando, aunque el resultado terminó siendo adverso. El delantero marcó el único tanto de la ‘Bicolor’ en la derrota por 4-1 ante Estados Unidos y, después del encuentro, habló sobre lo que dejó el primer partido de esta fecha FIFA.

El atacante reconoció que la caída golpeó al plantel, especialmente por la diferencia que terminó reflejando el marcador. Sin embargo, Lapadula también rescató el rendimiento mostrado por Perú durante algunos pasajes del compromiso y evitó quedarse únicamente con el resultado final.

“Es un resultado que nos duele mucho, de eso no hay duda. Pero también vi un buen primer tiempo”, expresó el delantero en declaraciones para Bicolor+, luego del encuentro disputado en Orlando.

Lapadula consiguió el empate parcial 1-1 para Perú, pero el equipo de Mano Menezes no logró sostener el partido después del segundo tanto estadounidense. A partir de ese momento, el conjunto nacional perdió terreno y terminó recibiendo dos goles más que sentenciaron la goleada.

Ahora, la selección peruana tendrá la oportunidad de recuperarse ante México, su próximo rival en esta gira internacional. El encuentro se disputará este martes 29 de septiembre y será otro examen para un equipo que continúa adaptándose a las ideas de Menezes y busca consolidar una nueva generación de futbolistas.

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