Gianluca Lapadula pone el pecho tras derrota de Perú ante Estados Unidos: “Nos duele mucho”. (Foto: FPF)
Gianluca Lapadula pone el pecho tras derrota de Perú ante Estados Unidos: “Nos duele mucho”. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula fue uno de los protagonistas de la selección peruana en Orlando, aunque el resultado terminó siendo adverso. El delantero marcó el único tanto de la ‘Bicolor’ en la derrota por 4-1 ante Estados Unidos y, después del encuentro, habló sobre lo que dejó el primer partido de esta fecha FIFA.

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