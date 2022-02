Conforme a los criterios de Saber más

Daniel Peredo se ganó un lugar especial en la selección peruana. Fue uno de los pocos periodistas que siempre creyó en que las cosas iban a mejorar en la Blanquirroja y que volveríamos ir a un Mundial. A 4 años su fallecimiento, recordamos el día cuando sugirió la continuidad de Ricardo Gareca hasta Qatar 2022.

Durante todo el proceso a Rusia 2018, Daniel Peredo fue el narrador que acompañó a la selección peruana en todos sus partidos. Incluso, fue el encargado de gritar los dos goles ante Nueva Zelanda para la señal de Movistar, canal oficial que trasmitió los encuentros de aquellas Eliminatorias.

Daniel Peredo, a pesar de ser muy hincha de la selección peruana y tener mucha afinidad con algunos jugadores, nunca dejó de lado su rol como periodista. Es más, sus críticas hicieron que algunos como Paolo Guerrero se alejen del hombre de prensa.

“Prefiero 10 que metan, prefiero 10 comprometidos. Que jueguen los que quieren jugar, nos las estrellas sin compromiso. Yo siempre he defendido a Paolo Guerrero, pero este Paolo Guerrero no nos sirve. Es mejor que se quede en Brasil”, dijo Paolo Guerrero en plena transmisión en un amistoso donde Perú ganó 2-1 a Paraguay en noviembre del 2014, pero en el que Paolo no tuvo un buen rendimiento.

Daniel Peredo tenía duras críticas cuando inició el proceso de Ricardo Gareca. Sin embargo, todo dio giro cuando el técnico hizo un cambio radical en su convocatoria luego de la Copa América Centenario para el 2016. El ‘Tigre’ convocó a nuevos jugadores y dejó de lado a algunos consagrados. Le dio la responsabilidad a Paolo Guerrero para que sea el líder de este nuevo grupo. Y convenció a todos.

“Sus declaraciones siempre fueron dirigidas al convencimiento de los seleccionados. No habló para la prensa o los aficionados. Había que comprometer al equipo; los demás, si se dan los resultados, nos vamos a trepar al coche.Gareca recuperó la confianza del futbolista con coherencia, gestión, conducción y liderazgo. Nunca una palabra de más. Nunca una raya más del ‘Tigre’”, escribió Daniel Peredo en una columna para El Comercio días después de la Eliminación de Perú en la Copa América Centenario.

Un día como hoy pero en 2018, muere el narrador, presentador, periodista y comentarista deportivo peruano, Daniel Peredo. (Foto: USI)

-UN TÉCNICO HASTA QATAR 2022-

En octubre del 2016, la selección peruana afrontaba las Eliminatorias a Rusia 2018 con un nuevo plantel. Los hinchas comenzaron a darles el respaldo a las nuevas caras. Perú perdió ante Bolivia en La Paz (partido que luego ganaría en mesa), derrotó a Ecuador y empate ante Argentina en Lima y perdió ante Chile.

Más allá de los resultados, se veía otra actitud en la selección peruana. Los hinchas dejaron de criticar a los jugadores. Se sentían representados con los Flores, Cueva, Gallese y con el capitán Paolo Guerrero. Daniel Peredo en sus redes sociales sugirió que no le parecía una mala idea pensar en un técnico para dos eliminatorias.

Foto 4: Daniel Peredo perdió la vida el lunes 19 de febrero del 2018 en la Clínica San Felipe. (Foto: Facebook)

“No me parece mala idea pensar en un técnico para dos eliminatorias. Nos llenemos la boca hablando de largo plazo, pero no lo hemos desarrollado nunca. Me agrada la posibilidad, más aún en nuestro contexto con futbolistas que terminan de formarse en primera, que tardan en madurar, de rendimientos oscilantes y a los que les cuesta sostener el nivel. El plan sería, para no repetir el mismo círculo, quien renueva, también consolida”, publicó Daniel Peredo.

La idea le gustaba al periodista; sin embargo, sabía que era muy apresurado poner el tema de la continuidad de Gareca en debate. “Desde que hizo un corte en sus convocatorias, hemos disputado cuatro juegos de clasificación y faltan ocho: el doble. Hay una valoración por la responsabilidad y el compromiso de este plantel, pero hay que crecer en lo futbolístico. Evolucionamos como grupo, pero nos falta como equipo, jugar mejor para poder ganar”.

Hasta ese entonces, a Daniel Peredo no le terminaba de agradar del todo las tácticas de Ricardo Gareca. Decía que aun tenía varias fechas de Eliminatorias a Rusia 2018 para consolidar un plantel que tenía el respaldo de todos.

Amigos de Daniel Peredo rindieron homenaje en la \'pichanga\' de este lunes | Foto: CMD

“Si la tendencia es al alza, si es constante la evolución en el compromiso, y también en el juego, a la larga lo más importante, la Selección será más competitiva, será mejor equipo y conseguirá otros resultados. Y llegará el momento de definir si Gareca se debe quedar cuatro años más”, concluyó Peredo.

El tiempo le dio la razón a Ricardo Gareca. Su trabajo habló por sí solo. Y eso eran los aciertos que tanto mencionado Daniel Peredo. Decía que el ‘Tigre’ tenía el arte de convencer y logró hacerlo en un país acostumbrado a las derrotas.

