Jefferson Farfán sigue en el centro de la polémica. Luego de que la ‘Foquita’ haya sido criticado por distintas personalidades dentro del ambiente del fútbol peruano por las declaraciones que dan constantemente él y sus invitados en “Enfocados”, su podcast que se transmite por YouTube, ahora se generó un nueva controversia. Erick Osores, periodista de América TV, contó una anécdota que no dejó bien parado al exjugador. La historia en mención tiene como protagonista también a Daniel Peredo, comunicador y narrador de fútbol que falleció en febrero de 2018.

Erick Osores recordó el día que Jefferson Farfán maltrató a Daniel Peredo en Rusia: “Me quedé sorprendido”

En el programa “Erick y Gonzalo”, Osores contó que Farfán trató déspotamente a Peredo. Esto se dio cuando el periodista viajó a Rusia para presenciar el sorteo del Mundial 2018 y, según lo relatado, el popular ‘Cabezón’ tuvo la intención de convencer al entonces futbolista para entrevistarlo. “Me dice ‘le voy a decir para hacer una entrevista’”, mencionó Osores.

“Le dijo ‘No,no,no, no puedo’ y se pasó de largo”, fue la respuesta de Farfán, señaló Erick Osores. “Peredo siempre le daba para adelante a Farfán, le hacía unas reverencias a sus goles, extraordinarias, era el relato, Daniel se le acerca a Farfán esperando que sea recíproco”, agregó el también conductor de Fútbol en América.

¿Qué más dijo Erick Osores sobre la incómoda situación que vivió Daniel Peredo?

Por último, Erick recriminó duramente a Farfán por dicha actitud. “Me quedé sorprendido, a mí no me gustó lo que vi, porque tú le puedes decir, ‘no puedo, disculpa u otro momento, estoy ocupado’, pero estás en Rusia, te has cruzado el mundo, el hombre es tu relator, te ha gritado todos tus goles, a mí no me des la nota, pero a él sí”.

Jefferson Farfán reveló que se fue a los golpes con Paolo Hurtado y quién ganó la pelea: “Me pegó”

Pese a que ya no juega al fútbol profesional, Jefferson Farfán sigue siendo noticia cada semana por “Enfocados”, su podcast que se transmite por YouTube. Y, en la última edición del programa, el entrevistado fue nada menos que André Carrillo, quien recordó la famosa pelea entre la ‘Foquita’ y Paolo Hurtado, tan comentada en su momento. A continuación, te contamos qué dijo el exgoleador de Alianza Lima sobre el conflicto que tuvo con el popular ‘Caballo’.

“Lo que pasa es que hay muchas historias, él (Farfán) me ha contado una historia y ‘Caballo’ me ha contado otra historia, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al caballo y cuenten los dos lo que pasó”, empezó diciendo Carrillo.

Luego, la ‘Culebra’ agregó: “A mí el ‘caballo’ me dijo que lo reventó. Caballo me dijo: Carrillo yo sabía que ese momento iba a llegar. Me preparé con Maicelo… Te lo juro por Dios que eso me dijo. Sabía que ese momento iba a llegar y lo he reventado, pero de aquí (señala a Farfán) tengo otra versión”.

Farfán solo atinó a decir lo siguiente: “Me pegó, me pegó”. Dicha respuesta, que dejó sorprendido a los fans, provocó que tanto Guizasola como Carrillo estallaran en risas y prefirieran cambiar de tema.