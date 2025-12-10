Cliver Huamán, popularmente conocido como ‘Pol Deportes’, participó como invitado en la última transmisión de La Cobra en la plataforma Kick, donde terminó sorprendiendo al streamer argentino con una imitación inesperada del estilo narrativo de Mariano Closs.

El momento generó de inmediato una reacción espontánea por parte del creador de contenido, que no ocultó su asombro ante la soltura del joven relator peruano. Su intervención no solo sacó sonrisas, sino que también abrió espacio para proyecciones sobre su futuro en el relato deportivo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SORPRENDIÓ POL DEPORTES A LA COBRA?

El diálogo tomó fuerza cuando La Cobra quiso conocer el gusto de Pol por otros narradores, y el joven no dudó en mencionar a Daniel Peredo como una de sus referencias. Luego, sin previo aviso, decidió revelar a Mariano Closs como otro de sus referentes, pero imitando su clásica entonación. Esto acto provocó sorpresa y sonrisas al streamer argentino.

La Cobra, hincha confeso del Barcelona de España, reconoció que Closs es “un gran relator”, aunque bromeó con que “a veces los goles del Barsa no los grita tan fuerte”. Ante ese comentario, Pol respondió con seguridad: “Para eso estoy yo, hermano”, una frase que provocó que La Cobra cambiara de gesto y lo respaldara con entusiasmo.

Acto seguido, el streamer imaginó al peruano narrando los futuros títulos de Champions League del Barcelona y dijo: “Es verdad. Vos vas a ser el relator del Barça cuando gane la octava, la novena, la décima, la onceava”. Con humor y complicidad, ambos cerraron el momento entre risas y proyecciones optimistas sobre el futuro de Pol en el relato.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL ‘POL DEPORTES’?

El fenómeno de Cliver Huamán, el nombre detrás de Pol Deportes, comenzó gracias a una transmisión improvisada durante la final de la Copa Libertadores. Su plan inicial era grabar la previa del partido en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero el personal de seguridad lo retiró por ser menor de edad. Ante la frustración, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar un lugar elevado para mantener la vista del estadio. Subido al cerro junto a su padre y hermano, montó su trípode y comenzó a relatar el partido, llegando casi al final del primer tiempo.

Lo que empezó como un momento de decepción rápidamente cautivó a miles. En pocos minutos, la cantidad de espectadores conectados pasó de unos cientos a casi diez mil, quienes lo animaban mientras relataba con un celular, un aro de luz y su trípode. Su estilo espontáneo conquistó a usuarios de TikTok e incluso hinchas de Flamengo, que lo llamaron el “narrador oficial del Mengao”.

¿QUÉ OPORTUNIDADES LE LLEGARON TRAS SU MOMENTO VIRAL?

El impulso que recibió tras su transmisión lo llevó a la televisión peruana, donde el periodista Peter Arévalo lo invitó a relatar un partido local y elogió su perseverancia y capacidad de improvisación. Posteriormente, programas nacionales como “Arriba mi gente” le brindaron la oportunidad de viajar a Europa para cubrir un duelo entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, incluyendo un recorrido por las instalaciones del diario Marca.