Sin embargo, hubo algunas discrepancias sobre la decisión de Juan Reynoso sobre los jugadores que debió llamar de la Liga 1 para la primera fecha de Eliminatoria al Mundial 2026 ante Paraguay y Brasil respectivamente.

Convocados Selección peruana 2023

Arqueros : Carlos Cáceda, Renato Solís, Diego Romero.

Defensas : Marco Huamán, Carlos Ascues, Alonso Yovera, Jhilmar Lora, Aldo Corzo, Matías Lazo, Emilio Saba, Sebastián Cavero, Rafael Lutiger.

Mediocampistas : Adrián Ascues, Yoshimar Yotún, Kenji Cabrera, Jostin Alarcón, Gonzalo Aguirre, Piero Quispe, Edison Flores, Christian Cueva.

Delanteros: Joao Grimaldo, Matías Succar, Christopher Olivares, Andy Polo, Alex Valera, Fabrizio Roca, Bryan Reyna, Jhamir D’Arrigo.

Ante eso, preparamos esta encuesta para analizar esta convocatoria de Juan Reynoso contra Paraguay y Brasil, para jugarse el 7 y 12 respectivamente.

1. ¿Quién crees que faltó en la convocatoria local?

2. ¿Cuál sería tu once para enfrentar a Paraguay?

3. ¿Estamos en condiciones de sacar 1 punto, 3 puntos o 4 puntos, en esta primera fecha doble de Eliminatorias?

Fernando Egúsquiza - Latina TV

1.- Creería que tiene otros arqueros en consideración antes que Ángelo Campos. Lo extradeportivo salió después.

2.- Gallese; Advíncula, Santamaria, Callens y Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores y Guerrero.

3.- Creo que podemos sacar 2 puntos.

Diego Rebagliati - Movistar Deportes

1.- No, ninguno.

2.- Gallese, Advíncula, Santamaría, Callens, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Christofer Gonzales, Flores, Guerrero.

3.- Cuatro puntos sería espectacular.

Rodrigo Morales - Direct TV

1.- Creo que están los que deberían estar, por ahí me habría gustado ver a Concha o a Zambrano, pero las lesiones los terminan alejando. Por otro lado, pensando en el preolímpico, sí siento que podría considerarse a Diego Enríquez, arquero de Binacional.

2.- Gallese; Advíncula, Araujo, Callens, Trauco; Tapia, Aquino, Yotún; Carrillo, Gonzales; Guerrero. 4-3-2-1

3.- Estamos en condiciones de sacar 3. De ser así, me parece que sería más importante conseguir el triunfo ante Paraguay que contra Brasil al tratarse de un rival directo en la lucha por la clasificación.

Daniel Kanashiro - Direct TV

1.- No. Para todos las convocatorias hay un por qué, y eso solo es competencia del CT. A nosotros los hinchas nos puede gustar tal o cual jugador, pero los CT no se rigen en base a gustos, si no cualquiera podría sentarse en el lugar del seleccionador.

2.- Gallese; Advíncula, Santa María, Callens y Trauco; Aquino, Tapia, Yotun; Carrillo, Valera y Guerrero

3.- Esta fecha doble la misión es ganarle a Paraguay. Es nuestro rival directo. Paraguay o nada. 3 puntos como mínimo.

Jampool Cuadros - América TV

1.- Creo que están los que hicieron los méritos. Si algunos se quedaron fuera, fue por alguna lesión. Igual habrá que esperar a quiénes lleva finalmente a Ciudad del Este.

2.- Gallese, Advíncula, Santamaría, Callens, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Christofer Gonzales, Flores, Guerrero.

3.- Considerando el arranque del fixture, habría que apuntar a ganar en Paraguay. Frente a Brasil sacar el máximo provecho. 4 puntos no estaría nada mal.

