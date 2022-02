Ecuador

3° - 23 pts vs. Brasil - local - empate

vs. Perú - visita - derrota

vs. Paraguay - visita - derrota

vs. Argentina - local - empate 2 pts 3° - 25 pts

Colombia

4° - 17 pts vs. Perú - local - victoria

vs. Argentina - visita - derrota

vs. Bolivia – local - victoria

vs. Venezuela - visita – empate 7 pts 4° - 24 pts

Perú

5° - 17 pts vs. Colombia - visita - derrota

vs. Ecuador - local - victoria

vs. Uruguay - visita - derrota

vs. Paraguay - local - victoria 6 pts 5°/6° - 23 pts

Uruguay

7° - 16 pts vs. Paraguay - visita - empate

vs. Venezuela - local - victoria

vs. Perú - local - victoria

vs. Chile - visita - derrota 7 pts 5°/6° - 23 pts

* Puesto dependería de la diferencia de goles. Hoy Perú tiene -5 y Uruguay – 7

Chile

6° - 16 pts vs. Argentina - local - empate

vs. Bolivia - visita - empate

vs. Brasil - visita - derrota

vs. Uruguay - local - victoria 5 pts 7° - 21 pts

Paraguay

9° - 13 pts vs. Uruguay - local - empate

vs. Brasil - visita - derrota

vs. Ecuador - local - victoria

vs. Perú - visita - derrota 4 pts 8° - 17 pts