Su alias intimidaba: Diablo. Y su influencia, futbolística y anímica, potenciaba a una Bolivia que con él, por primera vez, logró la clasificación Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, y el subcampeonato de la Copa América de 1997. Se llama Marco Antonio Etcheverry y para quienes frisan los 40 años, era una pesadilla: Perú fue un desastre en los primeros años de los 90, básicamente, porque la selección del Altiplano lo mandó al foso. Hoy, el Diablo Etcheverry es crítico de su selección, y aunque vive en Estados Unidos, conoce cada detalle de su equipo. Su último partido con la Verde fue el 15 de noviembre, frente la Argentina en cancha de River, por las Eliminatorias de Alemania 2006, pero cuando juega su país, acepta alguna entrevista. Esta vez, habló con DT sobre lo que podría pasar en este partido contra el equipo de Juan Reynoso.

- Bolivia siempre tuvo resultados favorables ante Perú en La Paz, ¿usted ve algún favorito?

El técnico de Perú está pensando cómo plantearlo, ya que nosotros estamos en la última posición y Perú tiene un equipo ya diseñado, que viene armado y que le ha tocado bailar con la más fea, como se dice en el fútbol, puesto que enfrentó a selecciones campeonas como Argentina campeón Mundial, y Brasil, algo parecido de lo que le pasó a Bolivia. Entonces, ambas selecciones necesitan los puntos para no seguir abajo en la tabla de posiciones, entonces, me parece un partido complicado y difícil para los dos.

- Hizo bien Bolivia en sacar a Gustavo Costas como su entrenador y fichar a Antonio Carlos Zago, ¿era el momento justo o debió esperar como Perú que mantiene a Reynoso en el cargo?

Me entrevistaron antes de que se vaya Costas y dije que no se sabía quién venía, pero para mí era ideal que se quede dos partidos más, porque solo se jugó cuatro partidos. Ahora, está Zago y hay que apoyarlo. Esperamos que le vaya bien, necesitamos puntos y estamos últimos en la tabla y hemos perdido muchos puntos de local y al final, eso no ayuda, ya que se acaban las esperanzas de poder llegar al Mundial.

- Pero, Bolivia siempre se hizo fuerte de local , ¿por qué ya no puede sacar provechó de su altura?

Me parece que desde que la tecnología avanzó, la parte médica, fisiológica, ha hecho que las selecciones que vienen a La Paz trabajen de gran manera y cada vez se hace menos complicado para ellas. Ya no es prohibido ni peligroso jugar en La Paz, sino estar bien preparado, convencido, el tema mental del jugador es importante y pienso que va por ahí. Hay que valorar el trabajo profesional de los técnicos para preocuparse de la alimentación, tema físico y competir en La Paz.

Marco Etcheverry habla con El Comercio sobre el partido ante Perú / ANTONIO SCORZA

- ¿Perú puede dar el golpe en La Paz?

Yo creo que Perú ya tiene una estructura establecida y veo que le afectó jugar contra selecciones mundialistas, como el campeón del mundo. No es fácil el fixture que le ha tocado a ambas selecciones. Nosotros nos enfrentamos a Brasil que siempre es un rival duro en las Eliminatorias, Argentina campeona del mundo y Chile que son selecciones formadas y que en cada Mundial siempre están presente, por ende, tienen un mejor nivel, más competencia y estructura desde la organización. Para mí ha sido sorpresa que Perú no esté ahí, peleando arriba, pero creo que el pensamiento del técnico y de los jugadores es poder recuperar tres puntos fuera de Lima y en este caso en La Paz conseguirlo. Las estadísticas solo persisten hasta que se rompen y llegará el momento que gane, yo empaté con Perú en La Paz y ahora que están penúltimos, Perú está pensando que es el momento de conseguir los tres puntos. Para mí Perú no es tan visitante en La Paz.

- Muchos críticas en Perú hay sobre el planteamiento táctico de Juan Reynoso, qué no sabe aprovechar a los jugadores que tiene, ¿usted piensa lo mismo?

Yo te respondería con otra pregunta, ¿es muy fácil jugar ante Brasil o Argentina? Perú perdió contra la mejor selección y el jugador del mundo, creo que no es fácil enfrentarse a esas selecciones. Me parece que Reynoso tuvo la mala suerte de enfrentar en el arranque a dos potencias mundialistas y por eso no pudo obtener buenos resultados.

- ¿Bolivia debe hacerle marca personal a Guerrero o Lapadula?

De local yo no acostumbraría a hacerlo por más que tengo una admiración muy grande hacia él [Guerrero], pero creo que la preocupación debe ser para Perú, ya que va a jugar de visitante, en la altura y tiene que ver como va a defender. En este caso, si yo fuera técnico no lo haría, si no buscaría una estrategia que me va a llevar a ganar un partido. No creo que Bolivia salga a defenderse o que esté preocupado de una estrella, porque si su equipo no está bien, de nada vale que marque a él porque otro puede hacer el gol.

- Bolivia tuvo una generación dorada con usted que clasificó al Mundial USA 1994, pero luego no compitió más, a pesar de tener un gran jugador como Marcelo Martins, ¿qué pasó?

Fue un momento único y especial para el fútbol boliviano, está claro que después no se hicieron las cosas bien, porque ha pasado por momentos muy complicados, difíciles y la verdad que es triste para uno como boliviano y ver a tu selección última y que pasa por malos momentos. Solo queda recuperar ese tiempo perdido, ya que es el pasado. Para nosotros es una felicidad muy grande que nos sigan reconociendo, es muy lindo, pero necesitamos salir de ese bache antes que caiga el fútbol boliviano.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Bolivia se enfrentan en un partido decisivo en el que a ambos les urge ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

- Edison Flores ha regresado a la selección, usted trabaja y es leyenda de DC United, club donde ‘El Orejas’ no le fue bien, ¿qué piensa que pasó?

En DC United no fue que a Edison Flores le fue mal, sino le fue mal a todo el equipo, ya que está en ese momento negativo que se refleja en la MLS. Creo que DC lleva muchos años participando y no clasifica a los Play Off para poder llegar a una final. No es culpa solo de Flores. Si el equipo no rinde, es difícil que un solo jugador pueda tener un buen desempeño.

-Pero de lo que vio, ¿Edison Flores dejó una buena imagen en DC United?

A mí me gustó mucho, fue triste que se vaya, ya que uno siempre quiere tener una figura o un jugador sudamericano que nos pueda representar. Es triste que en estos últimos años no haya clasificado a los Play Off..

- Marcelo Martins, ídolo en Bolivia, ¿qué nos podría decir de él?

Siempre he mostrado mucho respeto por él , las cosas que hacen, la actitud que tiene por la selección, siempre ha sido valorable, tengo una amistad grande con él y le deseo lo mejor.

- ¿Bolivia aún puede luchar por el Mundial?

Era la oportunidad hermosa de empezar mejor, lastimosamente no se dio, hay que seguir mejorando, no nos queda otra porque te imaginas de ganar a Perú y luchar un punto ante Uruguay y estamos ahí. Lo bueno que el entrenador conoce el medio, eso me gusta, tenemos la esperanza de que le puede ir bien.

--

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.