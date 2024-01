La partida de Baylón golpeó al pueblo blanquiazul de la misma manera que lo hizo con Teddy Cardama, técnico de la Sub 23 que tuvo que replantear todo para el preolímpico que empezó el 18 de enero en Brasil y daba dos cupos para los Juegos Olímpicos de Sídney (Australia).

A diferencia de estos días en lo que Chemo del Solar pelea en el preolímpico de Venezuela sin sus mejores armas (hoy, 3 p.m., la Bicolor enfrentará a Paraguay), Teddy tenía en su equipo a un Claudio Pizarro instalado en el Werder Bremen, además de nombres como Marko Ciurlizza, Abel Lobatón, ‘Machito’ Gómez, entre otros.

“A los pocos días de la partida de Sandro, perdimos ante Uruguay en el debut. Tuvimos que replantear sobre la marcha” , recordó Cardama.

Aquel Perú hizo la mejor campaña de la selección en los últimos 30 años: no clasificamos a Sídney 2000 por diferencia de gol, pero tanto el técnico, como Abel Lobatón, una de las figuras de ese equipo, recordaron aquella campaña y analizar el presente y futuro de Chemo del Solar.

El recuerdo de Teddy

Era el técnico de aquella selección peruana Sub 23 y con un grupo de jugadores en los que destacaban Luis Cordero, Abel Lobatón, Claudio Pizarro, Jorge Araujo, entre otros. Hizo que la selección compitiera en gran nivel pese a no lograr el objetivo final que era clasificar a los Juegos Olímpicos Sídney.

“Me parece bueno que se resalte por lo menos la primera participación de Perú porque hizo un buen juego, a pesar de la distancia en edad, pero al final es la única manera de comenzar procesos”. “Nosotros teníamos una gran selección, es verdad, con muchos jugadores que ya tenían presencia importante a nivel local, habían sido campeones y otros jugaban en el extranjero”, añadió.

El entrenador peruano de 56 años recuerda cuánto afectó el temprano fallecimiento de Sandro Baylón, quien a sus 22 años era el capitán del equipo. “Sucedió todo tan rápido, a los pocos días de la partida de Sandro, teníamos que debutar ante Uruguay y perdimos porque tuvimos que replantear sobre la marcha. Habíamos trabajado bastante en los partidos de preparación ante Guatemala, Chile, Ecuador. Nos costó el primer partido por el impacto emocional, no solo por la posición y postura de Baylón en el campo, sino por el tema afectivo de los jugadores”.

Cardama es enérgico y pide que se respete el proceso de Chemo Del Solar, suceda lo que suceda con la actual Sub 23 en el Preolímpico que se juega en Venezuela. “Más allá de los resultados, ya que luego se puede perder y quedar eliminado, pido que se respete el proceso , cosa que antes no se ha hecho. Ese equipo que dirigí debió seguir jugando el Torneo Juventud de América que se disputaba en Toulouse, Francia, pero no lo hizo”.

Celebración de Pizarro de su gol en el Preolímpico, ante Paraguay. (Foto: Archivo El Comercio) | Foto: Enrique Cuneo/GEC / ENRIQUE CUNEO

La mirada de Abel Lobatón

Era el delantero acompañante de Claudio Pizarro en aquel Preolímpico. Le mostramos una imagen de aquel partido y le dio mucha nostalgia. “Es un gran recuerdo”, nos dice.

Para Lobatón, lo que viene haciendo la sub-23 de ‘Chemo’ es un gran trabajo tras ganarle a Chile. “En realidad, después de ganar el primer partido ya están haciendo historia. No sé por qué están hablando tanto de la edad, si cuando están en la cancha uno no juega con la edad” , agregó.

Lobatón les da un consejo a los seleccionados Sub 23 de cara al duelo de este sábado, 27 de enero, ante Paraguay. “Lo principal es que en lo anímico están al tope y van a salir a jugar de igual a igual y ya se dieron cuenta de que están compitiendo y eso es lo más importante cuando el jugador compite y más aún a nivel internacional”.

Finalmente, Lobatón deja un mensaje sobre el trabajo de ‘Chemo’ a cargo de la Sub 23 de Perú. “La mano del técnico José del solar se ve y más aún el ser humano siempre se le hace más fácil reconocer cuando hay victorias, porque en la derrota nadie reconoce algo bueno”.