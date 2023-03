Perú fue a Europa a probar cómo se puede plantar en Buenos Aires, Santiago o Asunción. En el primer examen en Mainz (2-0) recibió tal cachetazo que, en Madrid, Juan Reynoso movió casi toda la pizarra. Sabiendo de antemano que Gallese es hoy, mañana y, también, en el inicio de las Eliminatorias el único que se puede considerar titular, solo Advíncula volvió a salir en el once de la defensa. Luego, Zambrano, Santamaría y Trauco completaron la primera línea.

En la volante, ubicar a Tapia y Yotún nos trajo la nostalgia de la era Gareca, y confirmó que juntos nos permiten una salida limpia y el pase seguro que conecta los circuitos entre la defensa y la ofensiva. Sin embargo, el técnico les puso a Polo y López intentando que Marruecos no se haga fuerte por los lados. Arriba, se sabía que Lapadula recuperaría su puesto de centrodelantero. La novedad estuvo con Carrillo cumpliendo funciones de segundo atacante. No fue mediapunta como Cueva sino un acompañante que podía asociarse con la medular, crear peligro por los extremos o tapar las salidas de los laterales marroquíes.

¿Qué resultados trajo los cambios? El primero y más importante: no perdimos. Siempre es clave sumar en el aspecto moral, y empatarle a Marruecos, que hace tres meses hacía fuerzas contra Francia en semifinales de Qatar es, al menos, positivo para el trabajo que realiza el comando técnico. Ahora, la gran deuda de la minigira europea apunta que casi no pateamos al arco en 180 minutos. No se trata de si juega Ruídiaz, Lapadula, el debutante Percy Liza o Valera (no sumó minutos en ambos amistosos). La Blanquirroja tiene un déficit de gol que debe cubrir antes del inicio de las Eliminatorias en setiembre: ante selecciones mundialistas no se abrió el marcador (México, Alemania y Marruecos).

Seguimos aprendiendo

Marruecos tiene a Mazraoui del Bayern Múnich, a Amrabat de la Fiorentina, a Ziyech del Chelsea, a Aboukhlal del Toulouse, a En-Nesyri del Sevilla, solo por citar a los jugadores que, cuando se organizaron sobre el gramado del Cívitas Metropolitano, Perú pasó por momentos de zozobra. Sobre todo en el lado izquierdo de Trauco y Santamaría. Los marroquíes superaban a Marcos López en el medio y buscaban las espaldas de la defensa. Así llegó la única gran jugada de peligro del primer tiempo.

Una conexión entre Amrabat y Aboukhal dejó en jaque a Trauco, quien vio pasar a Ziyech por su lado buscando a Mazraoui. Con la línea de fondo libre, el lateral marroquí sacó un centro que pateó En-Nesyri por encima del pie de Santamaría. Solo la mano salvadora de Gallese -otra vez como sucedió en Alemania- impidió el 1-0 en contra.

El ‘Cabezón’ leyó rápido la diferencia que hacía el rival por el costado izquierdo. En la segunda etapa, Edison Flores ingresó por López y se encontró el equilibrio, no en defensa pero si en ataque. ‘Orejas’ se juntó con Trauco y Yotún para dar muestras de que el toque peruano es todavía uno de los mejores argumentos. Los mejores minutos de Perú, sin embargo, no se pudieron concretar en una sola jugada real de peligro.

La expulsión de Zambrano por un pelotazo contra Boufal, quien también se fue por reaccionar contra el ‘León’, nos mostró una de las opciones que Reynoso espera afianzar en los próximos partidos. Renato Tapia bajó a jugar de zaguero central y el ingresante Aquino tomó su lugar en el medio. Peña también ingresó aunque pasó desapercibido.

Este 0-0 se puede leer desde distintos ángulos. ¿Hay mucho por mejorar? Claro que sí y es una tarea urgente para Reynoso. ¿Tenemos jugadores para competir? Sí, y en algunos casos es su último ciclo mundialista. ¿Cuál es nuestra mejor arma? Consolidar a un equipo que quiere jugar con el mismo estilo desde hace 8 años. Valga la ironía, al equipo de Juan podrán señalarlo de todo, menos de que no saber dar pelea. Ya lo demostró en Madrid.