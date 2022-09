Espejo, técnico de fútbol y comentarista en ESPN, es uno de los convencidos de que el crema debe jugar lo más cerca posible de sus atacantes. Otros piensan lo contrario. Las mismas dudas surgen sobre la posición de Percy Liza, flamante jale del Marítimo de Portugal; Jairo Concha, baluarte de la mediacancha de Alianza Lima y Catriel Ceballos, la preciada joya descubierta en las entrañas de Racing Club.

Roberto ‘Titín’ Drago, veterano entrenador e integrante de Gol Perú, cree también que Quispe debe jugar detrás del delantero. “En un sistema 4-2-3-1 él debe estar libre, así su técnica y envergadura puede ser aprovechada adecuadamente”, sostiene. A su entender, el juego del volante merengue es “vistoso y participativo, pero no práctico. Necesita ser más productivo”.

Una postura distinta tiene Diego Rebagliati, comentarista principal de Movistar Deportes. “Tiene características para ser un interior, sea por izquierda o derecha, con ida y vuelta”. Si bien coincide en que su producción mejoraría si sumara goles y asistencias, no cree que sean sus características innatas. “Lo veo como un jugador que puede tener más influencia en el juego que en el gol”, anota. Espejo, en cambio, cree que si se lo liberara de las funciones de marca sería más productivo. “Corre demasiado para atrás”.

¡𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘! 👏🏻



Dirigidos por Juan Reynoso, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 sumó su sexto día de preparación para los amistosos en Estados Unidos.



📎 https://t.co/jBqeRVWB5V#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/5U6ius6fNx — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 17, 2022

¿EL PRÓXIMO 9?

Donde afloran las coincidencias es respecto a la posición de Liza. “Es un 9 neto, aunque eso no invalida que pueda jugar por los costados”, afirma ‘Titín’. Rebagliati piensa lo mismo. Su corpulencia y altura lo convierten en un delantero intimidante y hasta necesario si se lo ve con perspectiva de selección. No obstante —vuelven las coincidencias—, requiere limar deficiencias. “Necesita desarrollar su inocencia futbolística: le quitan la pelota muy rápido”, apunta Drago. “Debe mejorar sus movimientos de desamarque, su capacidad para aguantar de espaldas. Ojalá que pueda hacerlo en Europa”, puntualiza, por su parte, el comentarista de “Al Ángulo”.

El ‘doctor’ Espejo también lo recuerda de su época de menores, cuando su físico privilegiado hacía diferencias para desgracia de sus contrincantes. Cree que si se lo saca del ancho del área grande y se lo coloca por los costados pierde capacidad para hacer daño. “Necesita mejorar en el control del balón. No es como Paolo Guerrero a quien le metes un pase de 40 metros y duerme la pelota”, remata.

Sobre Jairo Concha, los tres analistas destacan su polifuncionalidad. ‘Titín’ lo ve como doble 6 o en la segunda línea de volantes. Espejo cree que es más un volante interior. Rebagliati no lo ve como un enganche, aunque destaca su buen criterio para la distribución de la pelota. Considera que necesita ser más agresivo y mejorar en la fricción para convertirse en un volante todoterreno. “Me parece que le falta orientación porque condiciones tiene”, señala Drago.

EL ACADÉMICO CATRIEL

El jugador que más entusiasmo ha despertado en las últimas semanas es, sin duda, Catriel Ceballos. Aunque no es la primera vez que alterna en un seleccionado nacional, el lateral de la ‘academia’ fue uno de los más destacados en los recientes amistosos jugados por los combinados Sub 20 y Sub 23. Rebagliati reconoce que no lo conoce mucho, pero destaca su agresividad. “Es un jugador bastante versátil, que ha jugado por los costados, capaz de sostener el ritmo los 90 minutos. Me gusta en primera línea como un segundo volante de contención o como interior por derecha”, afirma.

Feliz de estar acá 😁💪🏽🇵🇪 pic.twitter.com/35o6dlI61m — Catriel Cabellos (@CatriCabellos) September 13, 2022

Espejo dice haberlo visto en los partidos de práctica de la Sub 20. Le ha llamado la atención su potencia y dinámica. “Tiene muy buena pegada y la contextura para ser un buen lateral. Lo veo parecido a Yoshimar Yotún. Aunque es derecho domina muy bien ambos perfiles”, agrega.

En la ruta al 2026, Quispe, Liza, Concha y Ceballos pueden convertirse en protagonistas. Dependerá de cada uno aprovechar la oportunidad que se les presente. Y de la sapiencia del ‘Cabezón’ para colocarlos en su mejor ubicación.

--