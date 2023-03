Reynoso estaba feliz por el logro conseguido, pero también preocupado. Unos días antes se había anunciado dos amistosos de la selección a jugarse en marzo: contra Alemania y Marruecos. Dos rivales para medir verdaderamente el calibre del equipo de todos. Pero el fútbol peruano estaba parado. Entonces esa reunión con el Presidente del PCM parecía ser la gran noticia para todos. Sin embargo, no todo era color de rosa.

La guerra por los derechos de TV entró en su punto más crítico en las últimas semanas. Y la decisión de arrancar el torneo acrecentó todo. En el debut -tercera fecha- hubo cinco ‘walk over’ y aunque ese vergonzoso episodio no volvió a repetirse, el certamen peruano, en medio de una pugna que parece no tener fin, sigue desangrándose por todos lados. Para la jornada 5, por ejemplo, la FPF postergó dos partidos: Binacional vs. Cristal y Melgar vs. Sport Boys. Ambos le señalaron al ente rector que no permitirán el ingreso a las cámaras y equipos de 1190 Sports para que transmitan sus respectivos partidos. Lo pasó con el Alianza vs. Vallejo.

En medio de ese contexto catastrófico de WO, postergaciones y partidos jugados en las oficinas legales; el técnico Juan Reynoso tiene por delante un mes para preparar los amistosos ante dos rivales potencia. Alemania por historia y Marruecos por actualidad. Con partidos parados en la Liga 1, ¿qué jugadores podrá ver el entrenador?

De hecho, el estratega ha asistido a casi diez encuentros en lo que va del campeonato. Quizá los más importantes fueron: en el Monumental viendo amistoso Universitario-Cristal antes de que se inicie el certamen, luego vio a la ‘U’ ante Cantolao y llegó al Gallardo para el Cristal ante Melgar, a Villa El Salvador para el Muni-Binacional y según pudo conocer Deporte Total, también estuvo en el clásico de hace unos domingos, cuando Alianza venció 2-1 a la ‘U’ en Ate.

A menos de un mes de los partidos amistosos (25 vs. Alemania y 28 vs. Marruecos), el universo del ‘Cabezón’ se ha reducido notablemente con algunos “seleccionables” del medio local que han tenido pocos minutos de juego, además de algunas lesiones de los “extranjeros” que seguramente no llegarán en óptimas condiciones a los partidos.

¡𝗟𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟯! 🔥



Estos son los amistosos internacionales que disputará nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 ante @DFB_Team 🇩🇪 y @FRMFOFFICIEL 🇲🇦 en la fecha FIFA de marzo. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/6zVNDaOFCn — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 27, 2023

El “Universo Reynoso”: las posibles sorpresas

El próximo 10 de marzo, Juan Reynoso anunciará la lista de convocados para los amistosos internacionales por fecha FIFA. Se sabe que serán 25 los elegidos por el entrenador peruano para afrontar su quinto y sexto encuentro preparatorio con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Bicolor antes había vencido a Bolivia, Paraguay y El Salvador, y perdió ante México.

Deporte Total pudo conocer que el técnico tiene planeado seguir fortaleciendo la base para las Eliminatorias, por lo que no habrá muchas sorpresas. Eso sí, la búsqueda de laterales es un tema de importancia en la Videna, sobre todo si se tiene en cuenta que Miguel Trauco jugó solo partidos en el inicio de la Major League Soccer.

De hecho, los peruanos en la liga norteamericana (Gallese y Cartagena en Orlando City) recién debutaron en encuentros oficiales en el año, a excepción de Raúl Ruidiaz que jugó el Mundial de Clubes hace algunas semanas con el Seattle Sounders. La MLS recién arrancó.

Reynoso tiene en mente a Ayrthon Quintana, lateral izquierdo de Cienciano del Cusco. El futbolista de 21 años, valorizado en 450 mil euros, según Transfermarkt, podría ser una de las sorpresas. Jhilmar Lora, lateral derecho de Sporting Cristal, también podría ingresar en la lista. Con la llegada del brasileño Thiago Nunes, el jugador rimense ha ganado más protagonismo en el equipo como en 2021, año en el que el extécnico de Perú, Ricardo Gareca, lo hizo debutar.

Amistosos

era Reynoso Resultado Goles vs. México 0-1 | Derrota - vs. El Salvador 4-1 | Victoria Lapadula

Reyna

Cueva vs. Paraguay 1-0 | Victoria Valera vs. Bolivia 1-0 | Victoria Iberico

Pero la gran sorpresa de la lista podría estar en el ataque. Paolo Guerrero volvería a vestir la blanquirroja un año y medio después de su último partido. En octubre de 2021, el ‘Depredador’ jugó ante Chile antes de confesar las dolencias en su rodilla por una lesión que lo alejó de los campos de juego por mucho tiempo. Ahora, el ‘9′, ganando terreno en Racing, podría ser considerado.

“Cuando veamos a Paolo al 100 x 100 en el corto plazo seguro será convocado”, anunció Reynoso en una de sus primeras conferencias de prensa. El técnico siempre le dio su lugar al goleador histórico de la Bicolor y lo valoró en el tiempo. Hoy, con 39 años, Guerrero está ganando minutos en Racing Club de Argentina. Primero jugó un par de minutos en su debut en la liga argentina, y el pasado miércoles estuvo media hora en el campo y anotó un gol.

La actualidad de los delanteros de Perú no es nada favorable. Salvo Lapadula, quien suma 11 goles en la Serie B 2022-23 -cinco partidos este año y dos goles-, y suele ser titular con el Cagliari, los demás tienen problemas de continuidad o gol, como son los casos de Santiago Ormeño y Percy Liza.

El mexicano-peruano apenas marcó un tanto en los 14 partidos que disputó en el Chivas de Guadalajara, su último club. Es un signo de interrogación lo que puede ofrecer de ahora en adelante en un equipo más pequeño de la Liga MX como el FC Juárez. ¿Lo peor? Se lesionó en la rodilla. Por su parte, Liza, delantero del Marítimo, por su parte, es solo pieza de recambio en Portugal.

Si bien Ruidíaz volvió a tener rodaje con el Seattle Sounders, habrá que ver si la ‘Pulga’ puede recuperar en unas cuantas semanas el gran nivel con el que despidió la última temporada. Alex Valera, de vuelta a la ‘U’, anotó un gol en su regreso (ante Cantolao), pero en los últimos encuentros estuvo demasiado errático de cara a portería, situaciones que trasladó a gestos de impotencia por no definir bien.

GOL A GOL, el presente de los ofensivos (2022-23)

Nombre Club Minutos Jugados Partidos Jugados Goles Gianluca Lapadula Cagliari (ITA) y Benevento 2352 34 13 Alex Valera Universitario (PER) y Al-Fateh SC (ARA) 2072 27 13 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders FC (USA) 1882 25 12 Santiago Ormeño Deportivo Guadalajara y León FC 978 29 3 Percy Liza Maritimo (POR) 305 11 1 Paolo Guerrero Avaí (BRA) y Racing Club 427 14 1

Alemania y Marruecos se ven en el horizonte de Perú. Dos pruebas muy difíciles para saber dónde está parado el equipo de todos y, sobre todo, podría significar el retorno de José Paolo Guerrero, el goleador histórico.