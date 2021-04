En las recientes semanas se presentaron casos de jugadores que incumplieron con los protocolos de bioseguridad (entre ellos Jefferson Farfán y Aldo Corzo, dos habituales convocados a la selección peruana). En ese sentido, Ricardo Gareca realizó una valoración general y manifestó que se deben realizar algunos ajustes en las normativas, pues el contexto en medio de la pandemia ha ido cambiando conforme avanzó el tiempo.

“Hay que ir modificando las cosas, una cosa fue al inicio de la pandemia, cuando se establecían los protocolos, después hay cosas que ajustar. Cada uno tiene su vida privada, uno no puede ir a cenar con un amigo, se está trasgrediendo una privacidad con la que hay que tener cuidado”, explicó el entrenador de la selección peruana.

“También hay que cuidar el aspecto psicológico, no te pueden decir con quién estar y con quién no. En un principio las normas estaban claras, pero transcurrido el tiempo no, hay que ajustar cosas porque cada uno tiene su vida y no le pueden decir con quién estar y con quién no. Hay que ajustar para evitar problemas”, agregó el estratega argentino, quien mostró su preocupación por el ámbito personal de los deportistas

Asimismo, el ‘Tigre’ Gareca consideró que, eventualmente, las ausencias de futbolistas por castigos impuestos ante el incumplimiento de una disposición pueden provocar perjuicios a los clubes. “Es un problema grande para las instituciones que no pueden contar con algunos jugadores que son muy importantes”, explicó este lunes durante una entrevista con Movistar Deportes.

