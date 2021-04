La mayoría de veces en las que Ricardo Gareca conversa con la prensa, se muestra como una persona seria y de pocas palabras; sin embargo, cuando lograr abrirse y contar las anécdotas que adquirió a lo largo de su vida, deja más de una para recordar. Esto sucedió esta semana, cuando conversó con una radio argentina.

El ‘Tigre’ tuvo una entrevista con Matías Martin en el programa Todo pasa de la FM 104,3 Urbana Play y lo que más llamó la atención fue la historia que el entrenador contó con su hija Fiorella.

“Tengo entendido que tenés una historia particular con ella”, señaló el conductor intentando colocar el tema sobre la mesa.

“Es una historia particular, es la primera vez que lo cuento. Fue en el año 2013, cuando ya habían pasado 30 años... fue algo increíble. Y se dio en un momento mío profesional bárbaro en todo aspecto, de la nada aparece una hija”, inició Gareca.

Fiorella llegó a la vida de Ricardo gracias a su hijo Milton, quien tuvo contacto con ella. “Pegaron onda, hablaron y llegaron a la conclusión que yo probablemente era su padre”.

“A partir de ahí nació toda la historia y resultó ser que yo era el padre, y no tenía conocimiento alguno de nada. Pasó toda una vida, yo con nietos...”, relató el entrenador de la Selección Peruana.

“Fue duro, fue una etapa dura de mi vida, complicada, en la que tuve la comprensión de mi esposa, a la que le estoy eternamente agradecido. Me bancó en momentos muy complicados, muy difíciles”, agregó.

Tras la incorporación de esta hija al núcleo familiar, los Gareca se unieron más que nunca. “Hoy en día somos familia, está totalmente incorporada, integrada. Fue conocer a otra persona, adulta, e integrarla rápidamente”, dijo Ricardo.

Fiorella nación de un compromiso que tuvo Ricardo cuando jugaba en Boca Juniors. ”No voy a hablar más con nadie. No quiero hacer una novela de esto... Yo me dedico al fútbol, no hablo de mi vida privada”, finalizó.

Fiorella llegó a la vida de Ricardo Gareca con 30 años de edad. (Imagen: Instagram)