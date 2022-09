Nació en Santiago de Chile, tiene madre peruana y padre francés. Gracias a todo ello, Sebastien Pineau tiene la opción de jugar por las selecciones de Francia, Perú y Chile. De hecho, el futbolista que milita en Alianza Lima ha sido considerado en algún momento en convocatorias de los dos últimos países.

Y este viernes, Pineau volvió a ser llamado para la Sub-20 de la ‘Roja’. El entrenador Patricio Ormazábal decidió citarlo para un nuevo microciclo del representativo chileno, con miras a la participación en la Costa Cálida Supercup, que se llevará a cabo en España.

Sebastien Pineau, de 19 años, es uno de los tres elementos que juegan fuera de Chile que fueron tomados en cuenta por Ormazábal. Los otros dos son el arquero Vicente Reyes (Atlanta United, de Estados Unidos) y el defensa Tomás Avilés (Racing Club, de Argentina).

Los convocados de la Sub-20 de Chile para nuevo microciclo.

La Sub-20 de Chile, que comenzará con los trabajos el lunes 12 de septiembre, se enfrentará en España a Inglaterra (miércoles 21), Australia (sábado 24) y Marruecos (martes 27), pensando también en el Sudamericano Sub-20, programado para desarrollarse entre enero y febrero del 2023.

Sobre la chance de integrar la selección de Perú, Chile o Francia, Pineau declaró para AS, en octubre del 2021, que “aún no le cierro las puertas a las selecciones” y que estaría “encantado si me convoca Perú, Chile o Francia, ya que son oportunidades que se te dan y hay que aprovecharlas al máximo”,

En junio reciente, por otro lado, Gustavo Roverano, entrenador de la Sub-20 de Perú, se refirió al tema. “Él fue citado por ambas selecciones (Chile) y yo le dije que tiene que decidir, es un tema sentimental de él. Entonces, el chico me comunicó enfáticamente que quiere jugar por la selección peruana”, comentó el uruguayo en Charla Táctica.









