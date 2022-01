Conforme a los criterios de Saber más

Marcos López camina despacio al borde de la cancha del estadio Nacional, se toma la zona posterior del muslo derecho. Preocupa. El lateral izquierdo de la selección peruana, uno de los mejores en el empate 1-1 ante Panamá, salió lesionado y todos en el banco de la blanquirroja preguntan por él. Era una de los posibles titulares en la próxima fecha de Eliminatorias y ahora es un peligroso signo de interrogación. En una hora decisiva para sacar conclusiones, Ricardo Gareca pudo confirmar lo que pocos queremos reconocer: Perú, en su momento más importante de los últimos cuatro años, tiene muchos sueños, pero pocos recambios.

Hace mucho ruido que se lesione López, porque el titular Trauco está suspendido y la otra opción, Nilson Loyola, aún sigue lejos de su versión de la anterior Eliminatoria (incluso cometió un error en salida que facilitó el gol panameño de Ayarza a los 72′).

Este es el momento ideal para darle movimiento a todo lo planificado a solo dos semanas del partido ante Colombia. Ante tanta inactividad de los dirigidos por Ricardo Gareca, este tipo de amistosos no son una simple rutina: son una urgente necesidad. Si bien Panamá no tiene el rigor de los rivales que Perú tendrá en la próxima fecha de Eliminatorias, lo que sí pudo aportar fue exigencia física y mucha seriedad para la disputa de cada balón. Esa fricción puse en alerta a Gareca con las lesiones. Recordemos que en el amistoso anterior, ante el combinado de extranjeros de la Liga 1, el ‘Tigre’ le pidió a los rivales que no exageren con “la pierna fuerte” porque “no era momento de arriesgar”.

Marcos López salió con una lesión en el muslo derecho. (Foto: Jesús Saucedo).

-Valera: una luz en un día muy opaco-

El único gol de la selección peruana, en esta tarde de verano con estadio vacío, también estuvo de la mano de una de las pocas buenas noticias que dejó este partido con Panamá: Álex Valera sigue ganando confianza para ser una opción cada más sólida en ataque.

Es importante lo de Valera, porque ayer quedó en evidencia que a la selección peruana le faltan variantes en la delantera. Edison Flores sigue muy lejos de su mejor versión y Andy Polo necesita aún más rodaje luego de su prolongada lesión. Esta selección peruana tiene jugadores infaltables en este cierre de Eliminatorias y precisamente son los tres de arriba: Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula. Entre este trío y los que vienen atrás hay algunos kilómetros de distancia. Lamentablemente.

Cuando se analiza el desempeño de un equipo de Gareca siempre se impone lo colectivo. Sin embargo, es inevitable hacer seguimiento a algunos nombres que interesan para enfrentar tanto a Colombia como a Ecuador. Lo de Pedro Gallese en el arco es una feliz costumbre de solidez y poco margen de error. Ramos y Callens en la zaga no tuvieron muchos sobresaltos; mientras que Aldo Corzo priorizó el papel defensivo antes que escalar hacia el área panameña (sería titular ante los cafeteros).

Al medio, Horacio Calcaterra y Christofer Gonzales tuvieron algunos destellos para mostrarse como posibles relevos de un jugador como Yoshimar Yotún, que no está pasando por su mejor etapa deportiva. Entusiasma que un joven como Jesús Castillo se haya ganado tan rápido la confianza del ‘Tigre’ en la volante.

A Ricardo Gareca le queda un amistoso más antes del determinante cotejo frente a Colombia. Ante Jamaica aún hay un tiempo para explorar variantes, lo que tanto le falta a esta selección peruana. Hay una batalla casi histórica en menos de dos semanas en Barranquilla. Falta identificar a más “soldados” que puedan salir airosos de esa misión.

