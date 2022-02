Conforme a los criterios de Saber más

Un Mundial de Clubes no solo es la oportunidad esperada para obtener la gloria deportiva, sino también es una vitrina inmejorable para elevar la cotización en un próximo mercado de pases. Si bien Al Hilal está haciendo un papel bastante aceptable en el torneo, el peruano André Carrillo no ha podido mostrarse como se esperaba. Seguir de cerca las transmisiones de esta competición en Abu Dabi, también ha servido para concluir que el extremo peruano ahora tiene más competencia para arrancar los partidos. Aquí algunas de las razones sobre este momento que, si persiste, podría llevar a una preocupación en el comando técnico de la selección, a solo mes y medio para la próxima fecha de Eliminatorias.

De sus cuatro temporadas en Al Hilal, esta es la que más le está costando a Carrillo para afianzarse en el once base. En el pasado octubre, su técnico, el portugués Leonardi Jardim, decidió no incluirlo en la nómina oficial para la final de la Champions de Asia. Al Hilal superó 2-0 a Pohang Steelers FC de Corea del Sur y el peruano no pudo estar ni en banca. En esta competición solo era posible contar con tres extranjeros y Jardim prefirió al maliense Moussa Marega, al brasileño Matheus Pereira y al francés Bafétimbi Gomis.

Carrillo, más allá de la competencia con otros atacantes del plantel, tuvo otros dos factores que lo postergaron en las preferencias de Jardim: en octubre sufrió una lesión lumbar que lo obligó a más de un mes de descanso médico. Además, André es un convocado habitual en la selección peruana. Es el único extranjero del equipo que se ha ausentado en fechas FIFA en estos últimos meses.

En este Mundial de Clubes, André Carrillo solo ha podido sumar 25 minutos en los dos partidos disputados por Al Hilal. En la goleada 6-1 ante Al Jazera, el peruano ingresó a los 75′ y pudo anotar de penal en el cierre del cotejo. Mientras que en la semifinal, con caída 1-0 ante el Chelsea, Carrillo solo jugó los diez minutos finales.

En la preparación de Al Hilal para este Mundial de Clubes, Carrillo llegó en el tramo final debido a que disputó los dos partidos de la selección peruana, en la última fecha FIFA, ante Colombia y Ecuador. El extremo nacional no tiene problemas de lesiones, sus ausencias en cada once titular tienen que ver solamente con las decisiones técnicas de Jardim.

En este 2022, Carrillo no ha podido culminar ningún partido completo. Su registro este año es de 270 minutos en el campo con Al Hilal (un 30 por ciento del total disputado por el cuadro árabe este año). Hasta finales del 2021, Carrillo había logrado alternar en el ataque junto al francés Gomis y el maliense Marega (cotizado hoy en 9 millones de euros). Luego se incluyó en este esquema, como enganche, al brasileño Matheus Pereira (cotizado hoy en 12 millones de euros).

André y su marca en Al Hilal Minutos en el 2022 73 Porcentaje de participación en el 2022: 30% Goles en el 2022 1 Cotización 5 millones de euros Títulos con Al Hilal 7 Goles en total con Al Hilal 24 Asistencias totales con Al Hilal 22

El panorama cambió para Carrillo con la llegada del nigeriano Odion Ighalo (mundialista en Rusia 2018). Con la incorporación del ex United, Jardim modificó su esquema base: colocó a Ighalo como ‘9′ de área y Marega fue alineado como atacante por fuera (en el lugar que Carrillo habitualmente ha ocupado). La goleada 6-1 ante Al Jazera y el correcto partido ante el Chelsea, son argumentos para defender las decisiones de Jardim.

En el comando técnico de la selección peruana están atentos a la situación y solo esperan que André tenga la jerarquía y competitividad para volver a sumar minutos, como en temporadas anteriores. Su contrato con Al Hilal vence en junio del 2023.

