Si bien ya pasaron varios días de la sorpresiva e histórica victoria de la selección peruana ante Colombia, en Barranquilla y por las Eliminatorias Qatar 2022 , Aldo Corzo reveló con lujo de detalles lo que le dijo a James Rodríguez en el cruce que tuvieron.

En una entrevista con Movistar Deportes, el lateral nacional reveló que le molestó mucho que el colombiano se tirara dentro del área buscando el penal y que le increpó fuertemente con palabras soeces.

“Escúchenme, me han hecho como un millón de memes y bromas con eso. Es mas, acabó el partido y hasta mis hermanos me dijeron: ‘¿Qué le dijiste?’. No me dijeron ‘Aldo, bien’, nada. Simplemente me dijeron: ‘¿Qué le dijiste?’”, comenzó diciendo Aldo Corzo.

“Se dicen cosas en un partido. Él se tira por las puras y a uno le da cólera porque obviamente estás aguantando un resultado súper importante. El partido está caliente, difícil y obviamente te dan ganas de hacerle acordar a su madre, ¿no?”, continuó relatando el futbolista de Universitario entre risas.

“Como no me respondía, quería que me responda... Hasta que lo conseguí”, añadió. Y, al ser consultado en qué le replicó James Rodríguez, este dijo lo siguiente: “Cállate y cierra ya sabes qué, me dijo”, acotó.

Perú en las Eliminatorias

Los pupilos de Ricardo Gareca actualmente se ubican en el quinto lugar de las Clasificatorias con 21 puntos. En la última fecha doble enfrentarán a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima.

