Sudamericano Sub 17: fechas, horarios y canales del Hexagonal Final | FIXTURE

El Sudamericano Sub 17 brindará cuatro cupos a la Copa del Mundo de la categoría que se jugará en Brasil. Las selecciones de Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay pelearán por estos boletos en el Hexagonal Final.

La segunda etapa del certamen juvenil tendrá cinco jornadas y por cada una se disputarán tres encuentros. El inicio será el martes 2 de abril y concluirá el domingo 14 de abril. Al igual que en la etapa de grupos, los juegos se desarrollarán en el estadio San Marcos.

Cabe señalar que en esta ronda de la competición, las seis selecciones participantes no descansarán una fecha, tal como ocurría en la etapa de grupos. Eso sí, habrá tres días entre el desarrollo de casa jornada.

Perú vs. Argentina: Día, hora, canales y todo sobre el debut en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. | Foto: Jesús Saucedo/GEC | @Argentina

La selección peruana quiere clasificar al torneo por primera vez desde el 2007. El equipo dirigido por Carlos Silvestri terminó en el primer lugar en la etapa de grupos del Sudamericano Sub 17. Cabe señalar que, en el Hexagonal, la Blanquirroja siempre jugará a las 9:10 p.m. (horario local).

Fixture del Sudamericano Sub 17

Fecha 1 – Martes 2 de abril



4:30 pm. Chile vs. Ecuador – Movistar Deportes

6:50 pm. Uruguay vs. Paraguay – Movistar Deportes

9:10 pm. Perú vs. Argentina – Movistar Deportes y Latina



Fecha 2 – Viernes 5 de abril



4:30 pm. Paraguay vs. Ecuador – Movistar Deportes

6:50 pm. Uruguay vs. Argentina – Movistar Deportes

9:10 pm. Perú vs. Chile – Movistar Deportes y Latina



Fecha 3 – Lunes 8 de abril



4:30 pm. Chile vs. Argentina – Movistar Deportes

6:50 pm. Uruguay vs. Ecuador – Movistar Deportes

9:10 pm. Perú vs. Paraguay – Movistar Deportes y Latina



Fecha 4 – Jueves 11 de abril



4:30 pm. Paraguay vs. Argentina – Movistar Deportes

6:50 pm. Uruguay vs. Chile – Movistar Deportes

9:10 pm. Perú vs. Ecuador – Movistar Deportes y Latina



Fecha 5 – Domingo 14 de abril



4:30 pm. Ecuador vs. Argentina – Movistar Deportes

6:50 pm. Chile vs. Paraguay – Movistar Deportes

9:10 pm. Perú vs. Uruguay – Movistar Deportes y Latina