No lo dicen todos, pero todos lo siguen. Lo escuchan. Preguntan cómo salieron sus equipos el domingo. Se trata de Marcelo Bielsa, el posible técnico de la selección uruguaya rumbo al mundial 2026. Este miércoles habrá una reunión entre el Departamento Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el departamento comercial y marketing, se reunirán este miércoles 12 de abril para “ver cómo se financia esta aventura” llamada Marcelo Bielsa, que a lo propio tiene mucha gente entusiasmada y también detractores, por lo que implica una presencia como él al mando de la Selección Nacional de Uruguay.

Hasta este momento, Ignacio Alonso, Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, compartirá todo lo conversado con Marcelo Bielsa con Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo, y cerrar de una vez el acuerdo.

¿Es el técnico idóneo para Uruguay en estos momentos?¿Cuánto cambia uno de los rivales de la selección peruana en el proceso rumbo al 2026? Debido a este suceso, El Comercio se contactó con periodistas uruguayos, quienes responden sobre el futuro inminente con el entrenador argentino en el banco que, por más de una década, fue del Maestro Tabárez.

1. ¿Es el técnico idóneo para Uruguay en estos momentos?

2. ¿Marcelo Bielsa tiene el plantel y estilo con Uruguay para conseguir cosas importantes?

3. ¿Por qué ficharon a Bielsa en vez de otro técnico? ¿Bielsa con quien disputó el cargo?

4. ¿Se sabe algo de su salario y cuánto tiempo es el vínculo ?

Javier Máximo Goñi - Relator de Fútbol en Radio Oriental 770 AM. Desde 1999 por TV en Tenfield

1. Marcelo Bielsa es un técnico idóneo para dirigir a cualquier país de América. De eso, no tenemos la menor duda. En estos momentos hay un factor político, donde Uruguay, después de la intervención ilegal de la CONMEBOL quedó mucho peor de lo que estaba, hay muchas divisiones, grietas, y podría ser un técnico que de alguna manera centralizará la atención de la afición deportiva, no en los problemas, sino en la coherencia de un proyecto de selecciones nacionales.

2. El estilo de Uruguay es hoy global, somos un fútbol exportador, nuestros jugadores están en ligas muy importantes del planeta. Por lo tanto, Bielsa, tiene plantel, su estilo de pronto va en contra del estilo de la mayoría de los técnicos compatriotas, ya que los nuestros son muy conservadores y Bielsa es más protagonista. Acá en Uruguay ha crecido mucho, la sensación deportiva y en parte de los comunicadores, que Uruguay está en condiciones de hacer un fútbol mucho más ofensivo, de no escondernos, de no tener temores y poder enfrentar a rivales con la posibilidad de complicarlos de mitad de cancha hacia arriba.

3. En cuanto a porque Marcelo Bielsa en vez de otros entrenadores, acá hay en Uruguay cuando se cesó mal al ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez y se designa a Diego Alonso, antes de la designación de Alonso se habló de Marcelo Gallardo, Aguirre, ‘Cacique’ Medina y quedó como descarte Alonso, un muchacho que es un buen técnico, pero lamentablemente la Copa del Mundo, los resultados no fueron los esperados. Entonces, no hay idoneidad para el manejo de los temas. Ahora, prácticamente Marcelo Bielsa está muy cerca, no se habla de Gallardo, de Aguirre, no se habla del ‘Cacique’ Medina, es decir, el perfil de los técnicos es político y no tanto técnico, en función de las necesidades de los dirigentes de Uruguay.

4. Lo que se dice que el vínculo será hasta el final de las Eliminatorias y su salario es bastante superior a lo que cobraron sus antecesores, pero hay una comisión que está integrada por tres miembros que manejan mucho la economía, porque da la sensación que el ingreso de Bielsa le puede generar más dividendos, más recaudación a la selección mayor de Uruguay.

FECHA FIFA JUNIO ✅️



AUF trabaja para cerrar el calendario de junio.



Muy adelantado ir a Oceanía por un monto muy importante y jugar dos partidos.



También existe la chance de Alemania y otra de Estados Unidos.



Se define apenas se cierre el contrato de Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/TWPxbBHgWT — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) April 13, 2023

Juan Pablo Romero Hardy - Suplemento deportivo Ovación

1. Para empezar, todavía no está cerrado lo de Marcelo Bielsa, faltan algunos detalles contractuales en lo que refiere a su contrato. Es factible que se termine contratando. Yo creo que sí, es un técnico que ha sabido llevar procesos largos en selecciones anteriormente, un técnico trabajador sumamente meticuloso y observador, creo que sí es el técnico idóneo para Uruguay en estos momentos, a pesar de que acá en Uruguay se está hablando bastante de un técnico extranjero para la selección uruguayo, un hecho que no es común. A lo largo de la historia hubo dos entrenadores, uno de ellos nacionalizado Hohberg, el otro Daniel Alberto Passarella que no terminó bien, a inicios de este siglo.

2. Yo creo que este grupo de jugadores, sin lugar a duda, podrían calzar perfecto para el estilo de juego directo y ofensivo que pregona Marcelo Bielsa.

3. La realidad es que no había muchas opciones arriba en la mesa, apareció lo de Marcelo Bielsa justo en un momento donde se estaba analizando la continuidad de Diego Alonso al frente de la selección. Él tuvo una buena participación en el tramo final de las Eliminatorias, siendo ofensivo, dándole actitud, le dio una identidad clara al equipo, pero en el Mundial no pudo reflejar nada de eso y las críticas fueron intensas porque Uruguay fue un equipo ávaro, timorato, donde no explotó al máximo a sus jugadores, poniendo a Valverde fuera de su posición y le dio pocos minutos a Giorgian Daniel de Arrascaeta y otras decisiones que fueron inexplicables.

4. El tiempo de vínculo sería hasta el Mundial 2026 incluido en el caso Uruguay logré la clasificación y en cuanto a su salario, Marcelo Bielsa bajo un poco sus pretensiones, la Asociación Uruguaya de Fútbol aumentó lo que le estaba pagando, por ejemplo, el último contrato a Diego Alonso que era 1.8 millones de dólares al año, y de esa forma es que hay un principio de acuerdo.

Matias Amaro - Carve Deportiva

1. Tomándose en el análisis que vinimos en un período mundialista negativo con Diego Alonso, creo que es un gran candidato, no sé si el mejor. Pienso a qué nivel de técnicos extranjeros, los nombres que se ha manejado eran más o menos importantes, lo que pasa es que se cuadró todo para que Bielsa pudiera llegar a Uruguay, el mejor de los candidatos es difícil, pero es un buen candidato. Es difícil que sea el mejor, yo creo que le da un salto de calidad a comparación de los técnicos nacionales que teníamos , por más que haya un candidato interesante como era el caso de Guillermo Almada, que pienso en este momento era el más importante. Es un gran candidato para los que había.

2. Yo creo que sí, tiene un buen plantel y me parece que Uruguay tiene mucho futbolista emergente, por lo que pudimos saber, Bielsa estuvo analizando el gran plantel que tiene la selección mayo, la fuerza de la su-20 y se preocupó mucho por cómo está la sub 17 que hace cuatro periodos que no clasifica al mundial esa categoría, como que al futbolista le cuesta arrancar a los 17 años, entonces, se ha hecho un análisis y me parece que s tiene material, aparte por más que tienen jugadores históricos en este periodo que tiene Bielsa, el caso de Godín, Cáceres, posiblemente Cavani y Suárez, tiene un material atrás que es muy bueno, ya sea Darwin Núñez, Federico Valverde, el mismo José Giménez; Araujo, tenemos material interesante para trabajar.

3. Como que se dio todo, parecía algo irreal y arrancó en una consulta, luego una reunión y se inició a sacar puntos hasta que esté casi cerrado, fue una suma de cosas. Es verdad que Bielsa pone mucho de él para estar en esta selección, pero como se fue dando todo. Recuerda que Bielsa también reside en Uruguay, está mucho tiempo en el país y hay muchos factores que se vienen dando, que en el aeropuerto se encontraron e inició la consulta para ver si la interesa. Hasta este momento que está casi arreglado, porque todavía no está firmado, pero es un casi hecho que va a firmar. En la elección, quien estaba más cerca era Diego Alonso, era el candidato por parte de Ignacio Alonso, si elegían un técnico nacional, según él era el único, obviamente al dilatarse las negociaciones, el nombre de Marcelo Bielsa comenzó a agarrar más fuerza. A nivel internacional, yo tenía más información sobre el caso de Gustavo Alfaro, que iban a hablar, en su momento, Ricardo Gareca, con quien iba a hablar, sin embargo, firmó por Vélez. El otro con quien hablaron y me desmintieron, pero no le descarto que haya habido una reunión informativa fue con Jorge Sampaoli. En realidad, el candidato fuerte con quien disputaba Bielsa el cargo fue Diego Alonso, pero no llegó a arreglar.

4. El vínculo es por 4 años para dirigir la Copa América y el Mundial. El salario mensual ronda entre los 250 mil dólares más o menos. Se espera que Uruguay reciba un mayor ingreso, a través de los partidos amistosos, por lo que dicen que es una selección que cobra menos barato y con la llegada de sponsors para que financien el sueldo de Bielsa. Ahora, con las Eliminatorias, Uruguay tiene el derecho de vender los partidos, ya que se venció el contrato con la cadena Tenfield, que terminó la Eliminatoria anterior.

Galileo Percovich y su opinión sobre Marcelo Bielsa en 100% Deporte https://t.co/VUhSH9AKxP https://t.co/3XIxbrqaWT pic.twitter.com/wPgI5J8DEu — Sport 890 (@Sport890) April 11, 2023

Christian Panzardo - Fútbol por Carve

1. Yo creo que sí, la selección de Uruguay necesita un cambio importante porque necesitamos a un entrenador que proponga más con la calidad de jugadores que tenemos en el Mundo. Esa fue una deuda en el Mundial y ya hoy cambió todo de la era del profesor Óscar Washington Tabárez, que fue lo mejor que nos pasó, a los comteporaneos de esta época, una institución de las selecciones, cosa que ya no hay más. Yo pienso que si Bielsa llega con un proyecto que pueda mejorar la competencia interna, de mi parte me parece muy bien.

2. Puede lograr cosas importantes, por lo que te decía, la calidad de futbolistas que han surgido los últimos años en la selección se puede adecuar al método de Marcelo Bielsa. La generación dorada de Chile la creo Bielsa.

3. Pienso que acá, las condiciones están dadas para que él trabaje bien. En la actualidad tenemos el problema que cada vez, los jugadores tienen menos tiempo, para trabajar con los entrenadores nacionales.

4. El vínculo sería por 4 años y es mucho mayor al de Óscar Washington Tabárez y Diego Alonso.

