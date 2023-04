Le ganó el pasado miércoles a Gimnasia en Argentina por la Copa Sudamericana, triunfo crema en territorio argentino luego de 56 años para empezar con buen pie el torneo internacional. De la mano de Jorge Fossati, el cuadro de Ate ha recuperado su reputación internacional.

Jorge Fossati lleva siete partidos al mando de Universitario de Deportes, consiguió seis triunfos y un empate, ante Garcilaso en el Cusco. Defensivamente, el cuadro crema solo recibió tres goles en esos sietes encuentros, y anotó trece conquistas.

Y es eso lo que destacan de Jorge Fossati quienes lo conocen, el trabajo metódico que tiene, desde darle confianza al jugador hasta de convencer de que su idea se puede ejecutar, como la de jugar con línea de tres en el fondo.

Guillermo May, delantero de Danubio, trabajó con Jorge Fossati desde el 2021 hasta diciembre del 2022. En el elenco charrúa vivió de cerca la metodología de trabajo del entrenador uruguayo que hoy a base de resultados se viene ganando el corazón del hincha de Universitario de Deportes.

“Jorge transmite tranquilidad cuando llega a la institución, a través del orden, estructura, puesto que él y su cuerpo técnico le dan la seguridad al jugador de poder sentirse más cómodo y libre a la hora de jugar, porque ordena un equipo desde las bases”, nos comenta el jugador de 25 años.

Para el aún jugador de Danubio, Fossati tiene todo lo que un club de altas exigencias requiere. “Con un equipo grande cómo la ‘U’, que tiene grandes jugadores, Jorge le transmite un orden y le brinda la seguridad a la hora de defender y pararse a la cancha, y por supuesto, que le marca el aspecto ofensivo y ahí los jugadores se sienten más libres y si tienen la capacidad o soltura para mostrar cosas atractivas en el ataque, es totalmente complementario”, nos dice el atacante.

El ambiente de trabajo es uno de los temas que mejor trabaja Jorge Fossati. “El brinda un gran ambiente en el vestuario a todos los jugadores, tanto él como su cuerpo técnico buscan la tranquilidad, que todo sea bueno y que el grupo interno sea espectacular para que el desarrollo futbolístico sea bueno”, acotó May al respecto.

Por eso Fossati sabe lidiar con todo lo que rodea a un club, desde la prensa que muchas veces busca generar polémica, como cuando se le preguntó por la supuesta molestia de Piero Quispe al ser cambiado en Cusco. “No traten conmigo de buscar ese tipo de noticias amarillistas, chau”, dijo ante la prensa.

Finalmente, Guillemo May revela que Jorge Fossati potencia las cualidades de los jugadores en base la exigencia que pone en cada uno de ellos para mejorar su talento y como él mismo dice, levantar su techo. Por ejemplo, Guillermo May encontró su mejor rendimiento con Danubio, donde anotó 12 goles. Ahora en 9 partidos ya lleva cinco tantos t este buen rendimiento se lo debe al entrenador que hoy dirige la ‘U.

“A mí, como jugador, me transformó bastante. En un momento donde yo venía bajo de confianza, él me brindo la confianza, me puso en el equipo, me exigió durante un año cosas que tenía que mejorar y no me permitía descansar nunca. Esas cosas son las que se valoran más”, sentenció el delantero uruguayo a este diario.

Así, May es un claro ejemplo de lo que está haciendo Jorge Fossati en Universitario. Se nota en Piero Quispe, en el retorno de Emanuel Herrera, en lo que rinde Nelson Cabanillas, por solo citar algunos nombres.

