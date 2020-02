Pese a que ya lleva 15 temporadas defendiendo la camiseta del Real Madrid, y 33 años de edad encima, para Sergio Ramos jugar un clásico sigue siendo especial. Y, con mayor razón, si enfrente se encuentra Lionel Messi, quien para muchos es el mejor futbolista de toda la historia en el mundo del fútbol. Por eso, para el importante duelo de este domingo (3 p.m.) ante los azulgranas en el Santiago Bernabéu (los culés lideran con una ventaja de dos puntos sobre los merengues), el capitán madridista se mentaliza en hacer un gran partido para que el argentino trascienda lo menos posible en el campo de juego. Esta será una de las claves para inclinar la balanza a favor del equipo de Zinedine Zidane, asegura el experimentado defensor central.

Pregunta: Primero que todo me gustaría saber cómo te encuentras en este momento de tu carrera.

Respuesta: La verdad es que atravieso un buen momento a nivel personal, a nivel profesional también me encuentro de maravilla y es buena señal. Al final en eso consiste, en mantenerse, en intentar mostrar tu mejor nivel y hoy en día puedo decirlo. Creo que puedo dar el máximo nivel a mi equipo.

- Llevas 15 temporadas en el Real Madrid. ¿Dónde está el secreto de tu éxito? ¿Cómo se mantiene alguien tantos años ahí?

El secreto al final está en el trabajo. La dedicación, en no perder la ambición. Yo creo que eso es fundamental. Mantenerte siempre al final es muy difícil pero si uno se resetea todos los años para seguir luchando y seguir añadiendo títulos y seguir con esa ambición e ilusión de conseguir cosas nuevas yo creo que es una de las claves. Eso es lo que yo creo que siempre tengo presente. Cuidarme mucho, intentar dar siempre el mejor nivel y todos los años al final uno constantemente está aprendiendo cosas nuevas, por lo tanto, siempre hay un margen de mejora y eso es lo que hay ir buscando. Ser mejor cada vez y aprovechar el tiempo y la posición que tienes.

- Has cambiado mucho desde que llegaste. Ahora eres el capitán y gran referente de Real Madrid. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo sientes tú eso?

Hombre para mí es un privilegio representar y capitanear este equipo. Para mí es un orgullo tremendo después de tantos años, como bien dices. Al final es un proceso de formación que vas adquiriendo con la experiencia, con tantos partidos, tantos años, tantas experiencias, buenas y malas, yo creo que al final para mí es un verdadero orgullo llevar el brazalete del Real Madrid y saber que soy ese ejemplo para miles de niños, para tus propios compañeros y es también una responsabilidad. Por lo tanto, intento ser de la mejor manera posible, para que el madridismo también se sienta orgulloso de su capitán.

Sergio Ramos aseguró que este partido todavía no definirá al futuro campeón de La Liga, pero sí será vital en las aspiraciones del Real Madrid y Barcelona. (Foto: AP)

- Hablemos un poco de esta temporada. ¿Qué análisis hace el capitán del Real Madrid de esta temporada en LaLiga?

Creo que el equipo ha encontrado un punto de madurez muy bueno. Al principio todo es un poco más difícil hasta que acabamos cogiendo mejor nivel físico y anímico y nosotros vamos a luchar. Tenemos mucha ilusión por conseguir el título de liga y estamos en el buen camino por lo tanto, hay que seguir trabajando con esa dinámica de trabajo y a raíz de ahí ya se verán los resultados pero tenemos que dar el máximo y el mejor nivel y eso es a través de trabajo. Se han hecho cosas muy bien y hemos ido rodando hasta que hemos encontrado un equilibrio muy bueno, tanto a nivel defensivo como ofensivo y eso es lo que tenemos que mantener. Al final los pequeños detalles es lo que van a marcar la diferencia y LaLiga cada año es más difícil y está más igualada. Hoy día no puedes decir que vas a ganar en cualquier campo porque no es real. Cualquier equipo te puede hacer daño, hay más competencia y es mucho más difícil ganar a los rivales y eso es lo bonito también del título de liga, que lo hace mucho más emocionante y para nosotros por eso tendrá una satisfacción mayor si por fin podemos conseguirlo.

Hablemos un poco de Zidane. Cuéntame cual es la filosofía de futbol que os inculca, ¿Cómo es Zidane?

- Zidane es un grandísimo entrenador, no solo por los números y todas las estadísticas y títulos, sino porque al final es un exjugador que ha estado muchos años en la casa, que maneja muy bien los códigos del vestuario y por eso él es un privilegiado porqué lo vivió como jugador y ahora tiene la gran suerte de manejarlo como entrenador y todo el mundo para mi manera de verlo no sabe hacerlo con esa naturalidad que Zizou lo hace. Al final se lleva bien con toda la a plantilla, jueguen más o menos, y tiene a todo el mundo motivado y creo que esa es una de las mejores virtudes de Zizou y conoce bien el rendimiento que puede sacar de cada uno de nosotros. Es el técnico idóneo para el Real Madrid y ojalá este muchos años con nosotros porque todos estamos encantados con él, estamos muy contentos de que sea el capitán de barco y ojalá podamos conseguir muchos más títulos con él.

Tú no paras de hacer historia aquí en el Madrid. Eres el jugador con más Clásicos disputados en toda la historia, con 43. Es el partido más importante del mundo, es la competición más grande del mundo… ¿Qué se siente al ser el jugador que ha disputado más Clásicos en toda la historia?

- Bueno, es un privilegio. Al final yo creo que también es un premio al trabajo y sacrificio de tantísimos años. Al final uno no juega al futbol por premios individuales, pero es muy gratificante poder conseguir retos personales y romper estadísticas de otros jugadores que parece que se van a quedar solos y al final llegas y los superas. Eso es muy motivador. Como te he dicho, a mí solo me da más ganas para seguir trabajando y seguir consiguiendo cosas en este sentido. Ser el jugador que más clásicos has jugado, para mí es una alegría tremenda y pueda seguir disputando muchos más clásicos, eso será buena señal porque estaré muchos más años aquí y si se pueden ganar pues mucho mejor. Al final los clásicos no son partidos normales, son muy complicados, y estaría bien que en estos últimos años me llevase el recuerdo de que acabasen en victoria.

Han pasado 15 años… yo creo que habrá cambiado la manera. Explícame si te ha cambiado un poco la manera de vivir estos partidos, desde el primero que jugaste con muchos nervios y ahora que ya vas con una seguridad mucho más grande, ¿no?

- Pues no sé. Sinceramente no sé si cuando eres más joven, no sé si eres más o menos valiente, pero sí que es verdad que cuando llegan esos momentos lo piensas menos. Conforme pasan los años si que vas adquiriendo más experiencia, pero ya tienes un poco más de tiempo para pensar en los clásicos. Yo sigo manteniendo esa ilusión intacta con la que jugué el primer clásico. A día de hoy no juego ese partido como si fuera el último sino como si fuera el primero y con esas ganas y ambición de que acabe en victoria. Como ya sabemos no es un partido normal. A pesar de que sean 3 puntos como cualquier otro partido, para nosotros ganarle al Barcelona es una alegría que suele tener también una reacción en el grupo, a nivel anímico, muy buena. Tanto ellos como nosotros lo sabemos y lo tenemos que poner en la balanza y llevárnoslo después, de manera positiva, con una victoria.

Si tuvieras que quedarte con algún Clásico de los que has vivido en LaLiga, ¿Cuál sería?

- Pues de liga quizá el año del doblete, de estos últimos años atrás con Zizou. Íbamos perdiendo 1-0 en el Camp Nou y metí yo de cabeza con una falta de Modric y terminamos empatando y fue un punto vital para terminar una liga en la que fuimos campeones. Fuimos campeones jornadas después en el campo del Málaga. Ese fue un gol muy importante que cuando acaban dándote títulos siempre tienen una determinación diferente. Quizá no es el más importante, pero si uno de los que más.

Sabemos de la importancia que tiene un Clásico, pero también me gustaría saber que sientes tú en un Clásico. Los momentos antes, la previa, todo esto, ¿Cómo lo vive Sergio Ramos?

- Pues, desde el lunes que empieza esa semana ya, sino tienes partido entre semana de Champions o cuando coincidía la Copa o algo que podía tener que dejar al margen durante unos días el Clásico, sí que es cierto que se vive de una manera distinta. Empezando por la prensa, no mete presión, pero genera mucho movimiento mediático y eso es lo que hace grande el partido, nuestra liga, los jugadores, y eso es bonito también. Percibirlo. Yo intento estar al margen un poco de todo, estar concentrado y trabajando de la misma manera. Salir con la misma motivación. Pero es cierto que lo que se siente en esos partidos es algo que se lleva por dentro. Es difícil de expresar, pero espero poder seguir sintiéndolo durante muchos años.

¿Cómo crees que será este próximo Clásico?

- Va a estar muy disputado porque en el momento de la temporada en que llegamos y la diferencia de puntos es prácticamente mínima y bueno, puede ser determinante o no en función de lo que pase con el resultado, pero yo creo que todavía queda muchísima liga, hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo pero para nosotros es muy importante conseguir esa victoria en casa con nuestra afición que también es un plus para nosotros. Con ellos somos más fuertes. Y ellos lo tienen que notar, el equipo rival y nosotros en el campo. Ojalá podamos dar un golpe encima de la mesa y ganar creo que sería muy importante.

Tengo que preguntar por el duelo que estamos viviendo y que estamos afortunados de vivir. El duelo entre dos números uno, como son Sergio Ramos y Messi. ¿Cómo vives tú ese duelo?

- Pues, al final, yo le tengo siempre el máximo respeto. Me parece uno de los mejores jugadores de la historia del futbol y le tengo muchísimo respeto. Ojalá el domingo no tenga su día porque será una señal de que nosotros hacemos las cosas bien y si al final el resultado es favorable al Real Madrid pues mucho mejor. Pero yo le deseo siempre, como compañero, lo mejor pero fuera de lo que pueda interferir al Real Madrid. Por lo tanto, es difícil, pero le tengo el máximo respeto porque le considero uno de los mejores.

¿Dónde crees que están las claves para hacerle daño a este Barça?

- Nosotros hemos tenido muchos partidos contra ellos donde sabemos lo que intentamos. Como crearle o generarle más peligro. El Barça es un equipo que mantiene muchísimo la posición de balón y cuando más incómodo está es cuando se la intentas arrebatar. Eso lo saben no. Lo sabe el Real Madrid y lo sabe todo el mundo. Al final, es un poco arriesgado, pero hacerle la presión bastante alta al Barça le crea esa dificultad y antes no la tenían por el respeto que se le ha tenido y por como manejaban el balón. Hoy en día una de las claves es presionarlos bien alto e intentar robarles el balón que es cuando ellos se sienten más incomodos. Por lo tanto, después tiene ese riesgo que arriba tienen jugadores muy determinantes que te pueden crear mucho peligro y pueden ser determinantes en un Clásico. Sabemos que es así y que en principio no tenemos que perder la concentración y mantenerla del primer minuto hasta el último y que todo salga como normalmente preparamos esos partidos.

Sé que queda mucho, ¿pero tú crees que este Clásico puede ser decisivo para LaLiga?

- Yo tengo mis dudas. Creo que es un momento de temporada donde todavía hay muchísimos puntos en juego y se ha demostrado en la primera vuelta, donde nos hemos ido dejando puntos no solo fuera sino con algún rival en casa, no solo nosotros sino el Barça también, y eso demuestra que LaLiga está más bonita y más competitiva y al final ese grado de dificultad es el morbo que tiene ganarlo. Por lo tanto, no creo que sea tan determinante los 3 puntos contra el Barcelona, pero para nosotros anímicamente creo que sería algo muy positivo.

Expulsión de Serio Ramos en el Real Madrid vs. Manchester City

Por último, quiero preguntarte por los objetivos del equipo, esta temporada.

- Los objetivos al final es ganar y volver a ganar y no cansarse de ganar. Yo creo que esa es la filosofía de nuestro club y poniendo en valor que ya hemos conseguido un título, que es la Super Copa, pues nos gustaría terminar la temporada ganando LaLiga y la Champions. Sabemos que es muy complicado, pero yo creo que estamos en esa línea de trabajo, en esa dinámica positiva, donde por nosotros que no sea. Después en el futbol puede pasar de todo pero que no quede por una última carrera, por un último esfuerzo, por ese trabajo que a veces la gente te reclama. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, y después si nos acompaña, ojalá terminemos levantando los títulos que al final es lo que marca el futbol y los resultaos. Que acaben en título o no acaben en nada.

