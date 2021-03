Conforme a los criterios de Saber más

Sofía Mulanovich sonríe ante las alegría dentro de casa, pero en ella aún se guarda la bronca de pasar los peores días de su vida deportiva debido a que no podrá acudir al Mundial ISA de El Salvador, que se disputa en mayo próximo, y con ello, no tendrá opciones de pelear por el cupo para Tokio 2020.

La Federación Peruana de Tabla (Fenta) respondió a su solicitud de reconsideración con una negativa donde explica que las cartas presentadas por Sofía Mulanovich fueron desmentidas por dos directivos de la Junta del 2017-20. La surfista nacional intenta aclarar el panorama y espera que se pueda resolver. Sabe que el sueño olímpico se va apagando día tras día. Este lunes empieza el selectivo, y Sofi no formará parte.





– Has recibido la respuesta de Fenta. ¿Qué sensación te deja?

Me parece que está basada en mala fe. Me frustra bastante. Mi expediente fue bastante bueno y me quede bastante impresionada con esa noticia.

– Al inicio era una cuestión de respeto. Ahora ya es algo legal

Al principio era yo sola, pero vi que no querían devolverme el cupo y ahora estamos con abogados. Se ha puesto fea la situación. Estaba bastante tranquila, me sentía súper bien espiritual y físicamente, pero esta es una de las experiencias más devastadoras para mí. Ha sido un ataque directo hacia mí y me ha desmoralizado, he estado bastante triste, bajoneada… pero bueno, aquí estoy.

–Hay fechas límites para que vayas el Selectivo

No voy a hacer el selectivo. Estaría apoyando la injusticia contra la que estoy luchando y no voy a exponer mi carrera con gente que no tiene las mejores intenciones conmigo. He sido bastante clara con mis pruebas. Ellos sabían que el cupo era mío y decidieron bajarme de la selección.

– No ir al Selectivo es romper el camino hacia Tokio

Estoy al tanto de eso. Pero como digo, he sido bastante clara. Soy una persona con principios y valores y no voy a apoyar una injusticia. No voy a apoyar una mentira.

– Tokio de un lado, tus valores del otro…

Es una situación súper difícil pero no voy a dar mi brazo a torcer y unirme a una mentira ante la cual estoy luchando.

– ¿Sientes que estás sacrificando el sueño olímpico?

Sí... y también, tampoco no voy a exponer toda mi carrera ante gente que tiene malas intenciones. Me han dicho que me retire en redes sociales. Prefiero seguir peleando por esta verdad que caer en su mentira y luego que hablen.

Es difícil para el equipo peruano, porque la situación nos ha puesto mucha presión. El surfing es un deporte donde tienes que estar bien anímicamente, espiritualmente. Las olas vienen a ti cuando estás con buenas energías y esto nos ha consumido las energías a todo y es una pena a puertas del campeonato más importante de nuestras carreras.

– Fenta asegura que de todas las promesas que te hicieron, no hay constancia alguna en papeles

Pero eso no es culpa mía. Yo no tengo por qué estar viendo la parte administrativa de la federación. A mí me dice mi entrenador y me dice la directiva que ese cupo es mío y yo confío y me pongo a correr tabla, a entrenar. Si dicen que necesitan pruebas, hay pruebas. Se las hemos dado. Dicen que hay testigos que dicen que es mentira, pero no ponen nombre y DNI de los testigos. Es bastante rara la respuesta. No está basada en buena fe.

– En tus cartas aseguras que la junta directiva y comando técnico se reunieron para ver el tema de cupos… Fenta asegura que no hay documento oficial de ello y que dos testigos desmintieron esas reuniones

Pero hay pruebas de diferentes ocasiones en la que me dieron el cupo. Hay chats, hay conversaciones. E programa del IPD en el que ya me habían comprado el pasaje para el 2020.

– Te ves atrapada entre el caos dirigencial en el que ha estado la Fenta en los últimos años

Ha habido muchos problemas políticos que van más allá del deporte. He sido afectada por esos problemas. En un día sabré bien qué es lo que está pasando.

– Vas a seguir insistiendo en ir al Mundial

Voy a seguir diciendo mi verdad. No sé si eso sea insistir o no. Estoy súper cansada, han sido 15 días de una pesadilla emocional. Hay buenos días, malos días pero voy a tener que seguir luchando por mi verdad

– Pero eres consciente que en una semana habrá tres clasificadas al Mundial… y tú vas a pelear por el cupo de una de ellas

Yo voy a seguir diciendo mi verdad, es mi voz. Y si ellas sienten que me estoy yendo contra ellas, que estoy tratando de robarle el cupo, ya depende de ellas. Creo que está bastante claro que ese cupo era mío. Ya depende de cada uno de cómo lo ve.

– ¿Por dónde pasa la esperanza de estar en el Mundial?

Mi esperanza es que ellos se den cuenta que han cometido un error, aunque ya quedan pocos días antes del preselectivo. Se va a complicar más. Sería bueno que en estos días se den cuenta que es un error de ellos. A mí una institución me dio un cupo.

– Dices que el deportista no tiene que estar detrás de documentos, pero, ¿sientes que fue un error no pedir algo firmado?

Yo no sabía si había algo firmado o no. Me lo dijeron y listo. Tal vez no hay una carta firmada pero hay chats y es una prueba también. Sé que no hay una carta firmada y ahí ya se van a la mala fe. Si hablamos de buena fe, un chat puede ser suficiente.

Sofía Mulanovich denuncia que le quitaron cupo directo al Mundial ISA 2021

– Fenta le dice a tus padres que con la presentación de esas cartas bastaría para que se soluciones todo

Sí tenía esperanzas de que se estaba solucionando. La llamada de Gensollen es parecido. Me dice que me van a dar el cupo y me tiene una semana esperando y de ahí me dice que no. Como si quisieran que no siga expresando mi verdad. Es muy difícil, es muy injusta.

– Hablé con Jaime Gensollen y asegura que darte el cupo era su idea, pero cuando él la propone, la Junta Directiva no aprueba por el testimonio de esos dos directivos que desmienten tus cartas

El presidente del 2019 dijo que es verdad, Por qué vale más lo que dicen dos directivos ante el presidente, coachs, atletas. Dicen que hay dos deportistas que dicen que es mentira. Tengo un chat con los deportistas que dicen que no y eso es mentira. Han dicho que hay dos testigos pero no ponen su DNI, su firma. Yo pongo nombres y DNI en todas mis cartas. Creo que mis pruebas son más sólidas. Además, Gensollen representa a una federación.

– ¿Sientes que son reglamentaristas contigo e interpretan en el caso de los ganadores de Lima 2019?

No sé, es un tema que ni siquiera me gusta compararlo tanto. Yo quiero que nos devuelvan el cupo. A Alonso Correa también se lo prometieron, pero no sé su tema. Que respeten ese ofrecimiento. No es que nos dieron el cupo así nomás, me lo dieron por ser campeona del mismo evento, que más preselectivo que eso.

– Evalúan también que en el evento del Gordo Barreda en Miraflores no estuviste en buen nivel…

No puedo creer que estén poniendo eso. Yo a ese campeonato fui para festejar a una persona que yo quería mucho, que es el Gordo Barreda. No fui en plan de ganar, de quedar primera. Fui a festejar a una persona que quiero mucho. Es una pena que se cojan de eso para decir... es bien bajo. Aparte que las olas no tienen nada que ver con las olas de El Salvador. Es bien basado en mala fe.

– El selectivo está totalmente descartado para ti

Ya puse mis ideas claras. No voy a correr. No voy a exponer mi carrera ante gente que no tiene las mejores intenciones conmigo.

– ¿Duele o va a doler, porque ese es el camino para Tokio?

Sí pues, duele. Pero no voy a ser parte de su injusticia.

– ¿Se van las esperanzas para Tokio 2020?

Todavía no pierdo las esperanzas. Cuando esté más cerca al evento, poco a poco se van a ir perdiendo las esperanzas.

– ¿Has buscado otro camino para ir al Mundial? ¿Alguna invitación?

No. Ese camino no creo que se pueda. La Federación elige al equipo, pero ellos están yendo contra un cupo que es mío.

– Un documento puede cambiar la historia de toda una carrera deportiva

Me quedo con eso... por un papelito me estoy perdiendo mi cupo de ir a El Salvador, pero va más allá de eso. Ellos saben que debo ir, en su misma directiva a una persona que avaló mi pase a programa Tokio 2020, chats en el que me dice que ese cupo es mío. Ahora se agarran que no hay papelito

– De un papel depende el sueño olímpico

Sí…

