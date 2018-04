UFC Chile: Enrique Barzola vs. Brandon Davis el 19 de mayo El ‘Fuerte’, de 28 años, buscará su cuarta victoria consecutiva en el octágono. “Siempre me he mantenido entrenando y preparado para cualquier ocasión”, dijo

Barzola buscará su cuarta victoria consecutiva en UFC. Su rival será el estadounidense Brandon Davis. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)