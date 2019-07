Perú vs. Cuba EN VIVO: este miércoles por el Mundial de vóley Sub 20 México 2019 desde León | EN DIRECTO Perú vs. Cuba juegan EN VIVO por la segunda fecha del Grupo H del Campeonato Mundial Sub 20 México 2019. Las chicas de Natalia Málaga intentarán reponerse tras sumar su segunda derrota consecutiva

Perú vs. Cuba EN VIVO: este miércoles por el Mundial Sub 20 México 2019 desde León | EN DIRECTO ONLINE. (Foto: FIVB)