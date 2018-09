Este lunes se emitirá la edición 1320 de Monday Night Raw (7:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) con muchas sorpresas y con una cartelera llena de buenos combates. Resalta la lucha de relevos australianos de las divas y las apariciones especiales de Triple H y Mick Foley.

Este Raw será muy especial debido a que aparecerán dos leyendas de la WWE. Triple H llegará para contestarle a The Undertaker, quién le dijo a Shawn Michaels que volverá a "dejar en el suelo" al 'juego' como lo hizo en toda su carrera. El encuentro entre el 'hombre muerto' y el 'asesino cerebral' se dará en el evento WWE Super Show Down, el 06 de octubre, en Melbourne, Australia.

Por su parte, aparecerá luego de mucho tiempo, el rey de la lucha violenta. Hablamos de Mick Foley, uno de los mejores campeones hardcore de la historia. Existen dos motivos: el primero, celebrar el vigésimo aniversario del glorioso encuentro frente a The Undertaker en King of The Ring 1998, y segundo, para aconsejar a todas las superestrellas que tengan combates en Hell in a Cell.

Uno de los combates estelares se dará por relevos australianos entre las parejas conformadas por Ronda Rousey y Natalya frente a Alexa Bliss y Alicia Fox. Todo bajo el contexto del último Raw, en el que la rubia ex campeona atacó a Natalya para provocar la descalificación de Alicia Fox y terminar la lucha. Tras ello, Ronda intervino pero no quedó resuelto el conflicto.

Por último, se conocerá un poco más sobre la actualidad de The Sield. La semana pasada Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns fueron arrestados por disturbios. Sin embargo, lograron salir y llegar para el final de Raw. Cuando iban a intervenir y salvar a Finn Bálor de una masacre, apareció todo el roster de Raw para darles una paliza.