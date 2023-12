No es novedad que Shawn Michaels nos dé semana a semana el mejor producto que la WWE puede ofrecer: NXT. El exluchador esta detrás de los combates e historias que desarrollan en la marca más joven de la empresa, que tiene enganchados a los fanáticos.

Previo al evento NXT Deadline, El Comercio participó de la conferencia de medios que dio el ex D-Generation X, en la que habló de varios temas relacionados a la marca que representa, así como del regreso de CM Punk a los compañía.

Para Michaels, la vuelta del nacido en Chicago fue una decisión sencilla y en la que salieron ganando todos. “El negocio es lo primero, es así de simple. No creo que fuese una decisión difícil para nadie. Más allá de lo típico que siempre se complica, que es trabajar en las condiciones, los números del contrato y todo ese tipo de cosas. En cuanto a la decisión de negocios, no creo que fuese complicada para ninguna de las partes. Estoy feliz de que se hiciese”, enfatizó.

En otro momento, el director de NXT se atrevió a bromear sobre un posible cameo de CM Punk en la marca. ”Siempre me gustaría tenerle. Tal vez no sea un cumplido para Phil, pero siempre he pensado que vemos el negocio del mismo modo, y no creo que haya nada malo en ello. Le deseo suerte y también a la compañía. Estoy muy ilusionado, así como el Universo de WWE. Es un gran momento para ser fan. Es un win-win para todos”, agregó.

El presente y futuro de NXT

“Mi sensación es que gran parte del éxito se debe al movimiento del programa, que se mueve muy rápido. Creo que eso es algo que resuena en esa audiencia. También diré que es un programa de variedades, de entretenimiento deportivo. Tenemos algo para todos”, analizó el popular ‘The Heartbreak Kid’.

Shawn Michaels también se refirió acerca de las apariciones de las superestrellas de Raw y SmackDown en NXT. Talentos como Dominic Mysterio y Becky Lynch han hecho acto de presencia en la marca, enriqueciendo los shows y sorprendiendo a los fanáticos.

“Las estrellas del roster principal sienten que están en sus días universitarios cuando están en NXT y se divierten mucho”, manifestó. En esa línea, aprovechó para destacar la humildad y profesionalismo de Becky Lynch, señalando que fue “genial desde el punto de vista del rating y también elevó el nivel de la división femenil de NXT”.

Michaels no quiso dejar pasar la oportunidad para resaltar el ingenio de los profesionales que están bajo su mirada creativa, haciendo hincapié en que hay un equipo joven de escritores que están ideando historias, las cuales están teniendo impacto en los seguidores.

“Si puedes explotar todas esas emociones, eso es lo que atrae al público de 18 a 34 años, porque creo que se centra más en ese aspecto de la televisión”, indicó Shawn Michaels, quien durante toda la charla mostró su pasión por el proyecto que viene desarrollando en la WWE, como en los tiempos en los subía al ring.

