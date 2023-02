El Tribunal de Ética es un órgano del Consejo de la Prensa Peruana que soluciona conflictos éticos en el periodismo. Desde 1997 su función es atender solicitudes de rectificación y quejas sobre informaciones difundidas en medios de comunicación y fomentar la autorregulación periodística.

El Tribunal de Ética, bajo cuya competencia se encuentra El Comercio, es autónomo y actúa con independencia respecto del Consejo de la Prensa Peruana. Está integrado por cinco vocales titulares y dos suplentes que ejercen su función ad honorem.

Todas las decisiones del Tribunal de Ética deben ser acatadas por los medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana. Los reclamos sobre medios no asociados serán admitidos si éstos aceptan la competencia del Tribunal de Ética.

¿Cómo presentar un caso?

Las personas que deseen iniciar un proceso de rectificación o de queja contra medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana, o no asociados que aceptan la competencia del Tribunal de Ética, deberán llenar un formulario digital.

Es necesario expresar con claridad y precisión los detalles del pedido y adjuntar evidencia que sustenten la solicitud. Los casos que no presenten evidencia o no estén sustentados no serán admitidos.

